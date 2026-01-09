Курсы валют на выходные дни: 10 и 11 января
Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 9 января 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 510,08 тенге, поднявшись на 1,12 тенге.
Курс евро составил 594,46 тенге (-4,2).
Торгов по российскому рублю не проводилось в связи с праздничными днями в России.
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 73,05 тенге (+0,18).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 512,2-514,8 тенге, евро – по 594,2-599,7 тенге, рубли – по 6,25-6,43.
Утром 9 января Национальный банк установил курс доллара в 508,91 тенге, евро – 594,36 тенге, рубля – 6,33 тенге.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript