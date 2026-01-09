#Казахстан в сравнении
Курсы валют на выходные дни: 10 и 11 января

Евро, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 17:09 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 9 января 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 510,08 тенге, поднявшись на 1,12 тенге.

Курс евро составил 594,46 тенге (-4,2).

Торгов по российскому рублю не проводилось в связи с праздничными днями в России.

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 73,05 тенге (+0,18).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 512,2-514,8 тенге, евро – по 594,2-599,7 тенге, рубли – по 6,25-6,43.

Утром 9 января Национальный банк установил курс доллара в 508,91 тенге, евро – 594,36 тенге, рубля – 6,33 тенге.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
