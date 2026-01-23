#Казахстан в сравнении
Финансы

Курсы валют на выходные дни: 24 и 25 января

Доллары и евро, евро и доллары, разная валюта, евро, европейская валюта, евро банкноты, обмен валют, курс евро, доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 17:09 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 23 января 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 503,19 тенге, снизившись на 2,52 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 589,88 тенге (-1,16).

Курс российского рубля понизился до 6,64 тенге (-0,02).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,39 тенге (-0,23).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 504,3-506,7 тенге, евро – по 591-595,5 тенге, рубли – по 6,51-6,62.

Утром 23 января Национальный банк установил курс доллара в 505,71 тенге, евро – 591,43 тенге, рубля – 6,65 тенге.

