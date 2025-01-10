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Финансы

Курсы валют на выходные дни: 11-12 января

Обмен валют, обменник, деньги, тенге, доллары, разная валюта, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 17:13 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 10 января 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 526,88 тенге, повысившись на 1,98 тенге.

Курс евро вырос до 543,02 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,17 тенге (+0,03). Курс юаня на дневных торгах повысился до 71,60 тенге (+0,18).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 527,81-530,43 тенге, евро – по 542,51-547,75 тенге, рубли – по 5,10-5,21 тенге.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 524,75 тенге, евро – 540,6 тенге, рубля – 5,12 тенге.

Ранее экономисты Казахстана дали прогнозы экономического роста Казахстана на 2025 и 2026 годы.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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