Финансы

Вопросы развития экономики обсудил с экспертами премьер-министр

люди, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2026 14:10 Фото: Правительство РК
Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел встречу с экспертами экономического блока. Беседа была посвящена вопросам экономического развития, приоритетным отраслям экономики, а также внешним рискам, сообщает Zakon.kz.

Открывая беседу, глава правительства отметил, что приоритетной задачей остается обеспечение устойчивого экономического роста и повышение реального благосостояния населения. Олжас Бектенов подчеркнул важность встреч по всестороннему обсуждению подходов работы для получения экспертизы и советов, сообщили в пресс-службе Кабмина.

В ходе встречи представители экспертного сообщества озвучили свои оценки ключевых вопросов и направлений экономического роста. Эксперты также поделились прогнозами по темпам развития национальной экономики с учетом влияния глобальных процессов и мировой конъюнктуры. Были озвучены предложения по приоритетам отраслевой модернизации, наиболее актуальным запросам рынка и взаимоувязки с ними технологических инициатив.

С комментариями и предложениями выступили председатель совета директоров Евразийского национального университета Жаксыбек Кулекеев, председатель правления NAC Analytica Расул Рысмамбетов, генеральный директор Исследовательского центра прикладной экономики AERC Жаныбек Айгазин, управляющий партнер инвестиционной компании Visor Алмас Чукин, партнер Центра исследований и консалтинга Ануар Буранбаев, старший партнер частной консалтинговой компании CSI Олжас Худайбергенов, директор общественного фонда "Центр прикладных исследований TALAP Аскар Кысыков, руководитель аналитической группы "Комментарий" Эльдар Шамсутдинов.

Обсуждены меры борьбы с инфляцией, наращивания отечественного производства, вопросы совершенствования налогового администрирования, генерации электроэнергии для развития ИИ, привлечения инвестиций.

При обсуждении налоговой реформы подчеркнута важность переходного периода. Согласно решению правительства, налогоплательщики, превысившие порог для постановки на учет по НДС, не будут привлекаться к административной ответственности. Пени и штрафы по налогам будут списаны в случае погашения основной суммы долга до 1 апреля 2026 года.

"Подводя итоги встречи, премьер-министр отметил важность регулярного диалога между правительством и экспертным сообществом и поручил ответственным государственным органам проработать озвученные предложения", – говорится в сообщении.

Ранее КГД сделал важное разъяснение касательно причин отказов в переходе на упрощенку.

Айсулу Омарова
