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Олжас Бектенов и премьер Госсовета КНР обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества

Бектенов в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 16:24 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обсудил с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном вопросы развития торгово-экономических отношений в рамках задач, поставленных на уровне глав двух государств, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы премьера, стороны обсудили меры по укреплению сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта и логистики, сельского хозяйства, энергетики, туризма, а также расширению культурно-гуманитарных связей.

Стороны положительно оценили динамику развития сотрудничества между Казахстаном и КНР по самому широкому спектру вопросов. За январь – сентябрь текущего года объем двусторонней торговли составил 33 млрд долларов.

"Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию сотрудничества с Китаем, нашим крупнейшим торговым партнером. Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан придал дополнительный импульс казахстанско-китайскому сотрудничеству в очередную эпоху "золотого 30-летия". В соответствии с поставленной на высшем уровне задачей мы намерены в ближайшем будущем наращивать взаимный товарооборот. Правительство Казахстана готово развивать полноформатное и взаимовыгодное сотрудничество с Китаем по всему спектру взаимодействия", – отметил Олжас Бектенов.

Руководитель правительства подчеркнул, что Казахстан готов наращивать масштабы и оптимизировать структуру торговли, в том числе и за счет продукции с добавленной стоимостью. Речь идет о 180 товарных позициях на сумму 1,6 млрд долларов. Есть возможность увеличения поставок изделий металлургической, нефтехимической, пищевой, машиностроительной и строительной отраслей.

Важной составляющей в казахстанско-китайских отношениях является сотрудничество в области сельского хозяйства. По итогам девяти месяцев текущего года взаимная торговля в сфере АПК увеличилась на 5,8%, что свидетельствует о спросе на казахстанскую органическую и экологически чистую сельскохозяйственную продукцию со стороны граждан Китая. В этой связи обсуждена возможность не только расширения экспорта казахстанского зерна, растениеводческой и животноводческой продукции, но также и аккредитации для поставок на китайский рынок новых казахстанских предприятий по производству пшеничной и ячменной кормовой муки, пшеничных отрубей, пшеницы, масличных культур и др. Также отмечена важность увеличения приема грузов, перевозимых всеми видами железнодорожных вагонов.

Премьер-министр Казахстана и премьер Госсовета КНР обсудили вопросы укрепления сотрудничества в транспортно-логистической сфере. Свыше 80% наземных перевозок из Китая в Европу на сегодня осуществляются через Казахстан. В этом контексте Казахстан заинтересован в углублении взаимодействия в рамках реализации инициативы "Один пояс, один путь". Олжас Бектенов отметил, что имеющий глобальное значение проект совместно с Транскаспийским международным транспортным маршрутом, пролегающим через территорию Казахстана, способны раскрыть потенциал коридоров "Север-Юг" и "Восток-Запад". За девять месяцев текущего года объем перевозок по Среднему коридору превысил показатели всего прошлого года на 23% и составил 3,4 млн тонн. К 2030 году планируется увеличить объем грузоперевозок до 10 млн тонн в год.

В области контейнерных перевозок в результате открытия казахстанского логистического центра в Сиане транзитные перевозки по маршруту "Китай – Европа – Китай" увеличились в 24 раза и достигли 24 тыс. ДФЭ. В октябре текущего года в кооперации с компанией "Порт Ляньюнган" начато строительство контейнерного хаба в порту Актау. Проект позволит увеличить мощности порта Актау по перевалке контейнеров до 300 тыс. ДФЭ в год. Также обсуждены вопросы ускорения таможенных процессов на фоне увеличения на 60% объема перевозок грузов автомобильным транспортом. В настоящее время ведется работа по открытию новых пунктов пропуска в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях.

В свою очередь премьер Госсовета КНР Ли Цян отметил, что Китай намерен и дальше следовать курсу, взятому лидерами стран по углублению казахско-китайского стратегического партнерства.

"Китай и Казахстан являются давними дружественными соседями, нас связывает общая граница протяженностью свыше 1700 километров. За 30 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами построено взаимовыгодное сотрудничество на основе добрососедства, дружбы, уважения и равенства. Под стратегическим руководством глав двух государств в последние годы наши отношения обрели новое дыхание, достигнув высокого уровня стабильного и всестороннего стратегического партнерства", – отметил Ли Цян.

Стороны подтвердили намерения обеспечить поступательное развитие инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества двух государств.

По итогам переговоров был подписан ряд документов.

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