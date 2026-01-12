Курс тенге в начале 2026 года: итоги первых торгов и прогнозы экспертов
Динамика первых торгов
Первая торговая неделя года прошла в узком диапазоне с умеренным ослаблением к середине периода. По данным экономиста Руслана Султанова, рыночные показатели сложились следующим образом:
- понедельник: 505,5 тенге за доллар;
- четверг (максимум): 512,8 тенге за доллар;
- завершение недели: 509,9 тенге за доллар.
Общая амплитуда колебаний составила 7,3 тенге. Средний курс за четыре торговых дня сформировался на уровне 509,88 тенге, что свидетельствует о балансе спроса и предложения без резких ценовых импульсов.
На межбанковском рынке на момент публикации доллар торгуется по 509,3 тенге.
Рыночная активность возвращается к историческим нормам. Среднедневной объем торгов составил 285,9 миллиона долларов. Пик активности пришелся на вторник (380,4 миллиона долларов), а минимальный оборот зафиксирован в четверг (205,6 миллиона долларов). Текущий профиль оборотов указывает на достаточное предложение иностранной валюты и отсутствие дефицита ликвидности в системе.
Внешние и региональные факторы
Внешний фон в начале года характеризуется как нейтрально-сдерживающий. Глобальный индекс доллара вырос с 98,27 до 99,04 пункта, что оказало поддержку американской валюте на мировых рынках.
В то же время региональный контекст способствовал стабильности тенге: курс пары доллар – рубль за аналогичный период снизился с 80,86 до 79,26. Это снизило спрос на доллар со стороны части компаний и создало для казахстанской валюты более комфортные условия.
Динамика курса USD/KZT за 12 месяцев. Фото: Zakon.kz
Прогноз на фоне инфляционных сигналов
По информации Ассоциации финансистов Казахстана, рост пятничного объема торгов в 42,1 миллиона долларов связан с привлекательным курсом для компаний, закрывающих внешние обязательства, а также со спросом со стороны населения.
Параллельно с валютными изменениями отмечен сдвиг в потребительском секторе: индекс цен на социально значимые продовольственные товары впервые за последние восемь недель показал рост, достигнув 100,2 пункта.
Средневзвешенный официальный курс сегодня – 509,94 тенге за доллар, он будет официально применяться при расчетах до конца понедельника.
Вместе с тем, по оценке АФК, в начале января 2026 года курс может находиться в районе 517,1 тенге за доллар. Эксперты указывают на совокупность факторов поддержки: продажи иностранной валюты со стороны НБРК и квазигоссектора, налоговый период, притоки нерезидентов в ГЦБ и эффект жесткой риторики регулятора.
При этом 12-месячный горизонт выглядит менее оптимистично: консенсус-прогноз АФК закладывает ослабление курса до 553,6 тенге за доллар.