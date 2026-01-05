Каким будет курс доллара в начале января 2026 года: прогнозы и факторы давления

Новый год для валютного рынка Казахстана начался без сюрпризов, но и без иллюзий. После декабрьского укрепления тенге рынок достаточно быстро вернулся к привычной для января конфигурации: рост спроса на иностранную валюту и повышенная чувствительность к внешнему фону, сообщает Zakon.kz.

С утра 5 января доллар торговался на межбанке вблизи 511-512 тенге (около +1% за сутки, или более 5 тенге) и после итоговых торгов на бирже KASE остановился на отметке 511,26. В обменных пунктах Астаны котировки сложились в диапазоне 510-517 тенге. Формально движение выглядит резким, но, по сути, рынок лишь отыгрывает окончание декабрьского "окна силы".

Почему тенге слабеет сразу после праздников

Текущая динамика объясняется сочетанием сразу нескольких факторов.

Во-первых, ухудшение внешнего фона. Нефтяные котировки за неделю снизились на 2,6%, до 60 долларов за баррель, на фоне событий в Венесуэле, а индекс доллара США (DXY) вырос на 0,7% – до 98,432 пункта. Для валют развивающихся рынков это классический сигнал давления.

Во-вторых, возврат сезонного спроса на валюту. Начало года традиционно сопровождается импортными платежами и перезаключением контрактов, что создает краткосрочный дисбаланс в пользу доллара.

Декабрь: сильный был месяц, но с "горкой"

При этом сам декабрь 2025 года для тенге был одним из самых успешных месяцев года – и именно это во многом объясняет январский откат.

Как отмечает экономист Руслан Султанов, декабрь начался с укрепления нацвалюты до 499,65 тенге за доллар США 4 декабря на повышенных объемах торгов (521 млн). Однако уже к 12 декабря курс достиг локального максимума 522,38 тенге, что стало следствием серии чистых покупок доллара в период с 9 по 12 декабря – сработал сезонный импортный спрос и закрытие внешних контрактов перед праздниками.

Во второй половине месяца ситуация резко изменилась. С 15 декабря рынок перешел к продажам валюты, а 25-26 декабря торги прошли с аномально высокими оборотами (469-511 млн) и явным доминированием предложения USD. В результате курс достаточно быстро опустился в диапазон 504-505 тенге за доллар и удерживался в нем до конца года.

В среднем за декабрь обменный курс сложился на уровне 511,1 тенге за доллар США.

Этот профиль хорошо объясняется сезонной логикой: предновогодний импорт и расчеты компаний – декабрьские бюджетные расходы – конвертации госсектора и продажи экспортеров под налоги и бонусы.

Дополнительную поддержку рынку оказывал жесткий монетарный фон: базовая ставка на уровне 18% сохраняла интерес к тенговым инструментам и не позволила курсу закрепиться на декабрьских пиках.

"Месяц прошел в форме "горки" – краткий всплеск спроса на доллары США сменился системной продажей валюты, и год завершился официальным укрепленным тенге вблизи 505,53 тенге за доллар". Руслан Султанов

Добавим, что по итогам 2025 года курс тенге укрепился на 3,7%, до 505,73 тенге за доллар, при росте общего объема торгов на 15%, до 63 млрд долларов.

Фото: Zakon.kz

Январь: факторы давления уже другие

Праздничное затишье быстро сменилось более типичной для начала года картиной. Аналитики выделяют два ключевых фактора, которые будут определять поведение тенге в январе.

Первый – обновленный МРП. С 1 января 2026 года месячный расчетный показатель вырос до 4 325 тенге. Формально это не валютный фактор, но рост МРП влияет на инфляционные ожидания, индексацию платежей и общее восприятие денежной массы в экономике.

Второй – глобальные риски. Прогнозы крупных международных игроков на 2026 год остаются сдержанными. Эксперты все чаще говорят о долгосрочном тренде на ослабление валют развивающихся стран на фоне геополитических рисков, торговой политики США и возможной волатильности сырьевых рынков.

Где рынок видит равновесие?

По оценке Ассоциации финансистов Казахстана, в начале января 2026 года курс может находиться в районе 517,1 тенге за доллар. В АФК указывают на совокупность факторов поддержки: продажи иностранной валюты со стороны НБРК и квазигоссектора, налоговый период, притоки нерезидентов в ГЦБ и эффект жесткой риторики регулятора.

При этом 12-месячный горизонт выглядит менее оптимистично: консенсус-прогноз АФК закладывает ослабление курса до 553,6 тенге за доллар.

Более краткосрочный взгляд дают трейдеры платформы Investing. Их консенсус-прогноз на ближайшие дни сошелся на уровне 510-515 тенге за доллар. Для населения и бизнеса эта цифра важна как индикатор: несмотря на наличие крайне пессимистичных сценариев выше 520, медианное значение говорит о том, что рынок пока не готов к резкому обвалу тенге.

В то же время возвращение к психологической отметке ниже 500 тенге в ближайшие две недели выглядит маловероятным. Январь традиционно остается месяцем повышенной волатильности, и рынок, по всей видимости, будет искать новое равновесие уже в диапазоне 510-520 тенге за доллар.

Вывод здесь достаточно прагматичный: текущее ослабление – нормальная коррекция после сильного декабря. Однако запас прочности тенге в начале года объективно ниже, и устойчивое укрепление возможно лишь при улучшении внешнего фона и сохранении жесткой денежно-кредитной политики.

Сегодня Нацбанк РК выступил с заявлением о том, что в январе 2026 года намерен осуществить продажу валюты из Национального фонда в размере от 350 до 450 млн долларов.