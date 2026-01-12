Какую инфляцию ждут казахстанцы в 2026 году и через 5 лет

Усилия правительства по обузданию инфляции пока не дают эффекта – инфляционные ожидания населения в Казахстане в конце 2025 года растут, несмотря на отсутствие резкого ускорения роста цен, сообщает Zakon.kz.

Согласно опросу Нацбанка РК, медианная оценка ожидаемой инфляции в следующие 12 месяцев в декабре выросла до 14,7% по сравнению с 13,6% в ноябре. При этом пятилетние инфляционные ожидания, напротив, снизились – с 14,9% до 14,3%.

Рост краткосрочных ожиданий сопровождался изменением структуры ответов респондентов. В декабре увеличилась доля участников опроса, ожидающих более высокий рост цен в ближайший год. Это говорит не только о формальном повышении медианного показателя, но и о смещении инфляционных ожиданий вверх внутри выборки.

Подобная динамика формируется на фоне сохраняющейся двузначной инфляции. По итогам 2025 года рост потребительских цен в Казахстане составил 12,3%.

Несмотря на то, что инфляция не ускоряется, население по-прежнему воспринимает рост цен как устойчивый и закладывает повышенные значения в свои краткосрочные прогнозы.

Если рассматривать инфляционные ожидания в более длительном разрезе, видно, что оценки на горизонте 12 месяцев отличаются повышенной волатильностью. Краткосрочные ожидания резко реагируют на текущие события – изменения цен на отдельные товары, тарифные решения, курсовые колебания и общий информационный фон. Это особенно заметно в периоды экономической нестабильности, когда ожидания быстро смещаются вверх.

Долгосрочные ожидания, напротив, ведут себя значительно более плавно. На протяжении последних лет они остаются устойчиво высокими и, как правило, находятся выше уровня текущей и ожидаемой инфляции на ближайший год. Даже в периоды относительной стабилизации цен пятилетние оценки снижаются ограниченно и затем вновь возвращаются к диапазону 13-15%.

Фото: Zakon.kz

Такая динамика указывает на то, что в массовом восприятии ожидание низкой инфляции не сформировалось как базовый сценарий.

Это подтверждается и тем, что после каждого всплеска инфляционных ожиданий последующее снижение происходит не до прежних минимумов, а до более высоких уровней, чем ранее.

Отдельного внимания заслуживает поведение ожиданий в кризисные периоды, например, на начало 2022 года. В такие моменты разрыв между краткосрочными и долгосрочными оценками сокращается: текущие ценовые риски переносятся населением на более отдаленную перспективу.

В более спокойные периоды (например, 2016, 2017 или 2021 годы), напротив, различие между горизонтами увеличивается – респонденты допускают, что в долгосрочной перспективе ситуация может стабилизироваться, даже если ближайший год выглядит напряженным.

Однако в конце 2024-го – начале 2025 года на данных опросов прослеживается формирование нового устойчивого коридора инфляционных ожиданий. И краткосрочные, и долгосрочные оценки сходятся в диапазоне 13-15%, при этом резких колебаний становится меньше. Это может указывать на закрепление представлений о таком уровне инфляции как о "нормальном" для экономики.

Инфляционные ожидания являются одним из ключевых индикаторов, которые Национальный банк РК учитывает при формировании макроэкономических прогнозов и принятии решений по базовой ставке. Высокие и устойчивые ожидания напрямую влияют на ценовое поведение бизнеса, потребительские решения и требования по заработной плате, что усложняет задачу снижения фактической инфляции в среднесрочной перспективе.

Отметим, что в начале года президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство, Национальный банк, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняли трехлетнюю программу. Она нацелена на снижение инфляции, что улучшит благосостояние граждан.