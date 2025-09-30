#АЭС в Казахстане
Финансы

Реальные доходы казахстанцев за год снизились на 1,4% из-за инфляции

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 13:09 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казахстане по итогам II квартала 2025 года зафиксировано снижение реальных доходов населения: несмотря на рост номинальных зарплат на 9,8% год к году, инфляция свела этот эффект на нет. В итоге покупательная способность граждан снизилась на 1,4% сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, средняя зарплата по стране составила 420 922 тенге, а фонд оплаты труда достиг рекордных 6,66 трлн тенге при численности работников в 5,6 млн человек. Но за цифрами скрывается тревожная картина: доходы растут на бумаге, но не в реальной жизни.

Где зарплаты выше, а где ниже?

Лидерами по уровню оплаты труда ожидаемо стали добывающие регионы и крупнейшие города:

  • Мангистауская область – 575 082 тенге (реальный индекс 92,0%);
  • Область Улытау – 549 298 тенге (97,0%);
  • Атырауская область – 544 679 тенге (83,2%);
  • Астана – 528 060 тенге (102,0%);
  • Алматы – 497 509 тенге (98,1%).

Картина парадоксальная: там, где номинально зарплаты самые высокие, реальные показатели зачастую падают. В Атырау, например, покупательная способность сократилась на 16,8%.

На другом полюсе – север и юг страны:

  • Северо-Казахстанская область – 309 712 тенге (102,0%);
  • Шымкент – 315 045 тенге (99,8%);
  • Область Жетысу – 340 099 тенге (109,4%).

Именно область Жетысу показала лучший прирост в стране: реальная зарплата выросла более чем на 9%.

Лидеры и аутсайдеры по отраслям

Самые высокие зарплаты традиционно у финансистов (892,8 тыс. тенге), сотрудников сырьевого сектора (838,6 тыс.) и специалистов в сфере ИКТ (692,1 тыс.). Наименьшие – в сельском хозяйстве (281,2 тыс.), ЖКХ (282,2 тыс.) и гостиничном бизнесе (256,7 тыс.).

При этом значительная часть отраслей, по данным экономиста Руслана Султанова, оказалась в "красной зоне" по реальным доходам.

Строители потеряли 13,9% покупательной способности, работники ИКТ – 13,1%, сотрудники образования и здравоохранения – по 3,1%. В этих секторах занято более трети всех работников страны – 3,5 млн человек.

Стоит отметить, что в указанных отраслях по итогам II квартала текущего года было сосредоточено 37,4% занятого населения или 3,5 млн человек.

"Сектора с высокой занятостью показали снижение покупательной способности, что ослабляет внутренний спрос и усиливает социальные диспропорции. При этом высокооплачиваемые отрасли – финансы, добыча, ИКТ – сохранили лидерство, усилив разрыв".Руслан Султанов

По мнению экономиста, для перехода от номинальных прибавок к устойчивому росту реальных доходов необходимы не только индексации, но и структурные изменения – повышение производительности труда, рост эффективности в отраслях с высокой занятостью и снижение инфляционного давления. Только так заработки смогут служить фактором качественного экономического роста, а не статистическим показателем.

Отметим, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 сентября 2025 года, озвучивая Послание народу Казахстана, назвал инфляцию главной проблемой страны, поскольку она "съедает" рост экономических показателей и доходов населения.

Андрей Зубов
