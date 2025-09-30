Реальные доходы казахстанцев за год снизились на 1,4% из-за инфляции

В Казахстане по итогам II квартала 2025 года зафиксировано снижение реальных доходов населения: несмотря на рост номинальных зарплат на 9,8% год к году, инфляция свела этот эффект на нет. В итоге покупательная способность граждан снизилась на 1,4% сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, средняя зарплата по стране составила 420 922 тенге, а фонд оплаты труда достиг рекордных 6,66 трлн тенге при численности работников в 5,6 млн человек. Но за цифрами скрывается тревожная картина: доходы растут на бумаге, но не в реальной жизни.

Где зарплаты выше, а где ниже?

Лидерами по уровню оплаты труда ожидаемо стали добывающие регионы и крупнейшие города:

Мангистауская область – 575 082 тенге (реальный индекс 92,0%);

Область Улытау – 549 298 тенге (97,0%);

Атырауская область – 544 679 тенге (83,2%);

Астана – 528 060 тенге (102,0%);

Алматы – 497 509 тенге (98,1%).

Картина парадоксальная: там, где номинально зарплаты самые высокие, реальные показатели зачастую падают. В Атырау, например, покупательная способность сократилась на 16,8%.

На другом полюсе – север и юг страны:

Северо-Казахстанская область – 309 712 тенге (102,0%);

Шымкент – 315 045 тенге (99,8%);

Область Жетысу – 340 099 тенге (109,4%).

Именно область Жетысу показала лучший прирост в стране: реальная зарплата выросла более чем на 9%.

Лидеры и аутсайдеры по отраслям

Самые высокие зарплаты традиционно у финансистов (892,8 тыс. тенге), сотрудников сырьевого сектора (838,6 тыс.) и специалистов в сфере ИКТ (692,1 тыс.). Наименьшие – в сельском хозяйстве (281,2 тыс.), ЖКХ (282,2 тыс.) и гостиничном бизнесе (256,7 тыс.).

При этом значительная часть отраслей, по данным экономиста Руслана Султанова, оказалась в "красной зоне" по реальным доходам.

Строители потеряли 13,9% покупательной способности, работники ИКТ – 13,1%, сотрудники образования и здравоохранения – по 3,1%. В этих секторах занято более трети всех работников страны – 3,5 млн человек.

Стоит отметить, что в указанных отраслях по итогам II квартала текущего года было сосредоточено 37,4% занятого населения или 3,5 млн человек.

"Сектора с высокой занятостью показали снижение покупательной способности, что ослабляет внутренний спрос и усиливает социальные диспропорции. При этом высокооплачиваемые отрасли – финансы, добыча, ИКТ – сохранили лидерство, усилив разрыв". Руслан Султанов

По мнению экономиста, для перехода от номинальных прибавок к устойчивому росту реальных доходов необходимы не только индексации, но и структурные изменения – повышение производительности труда, рост эффективности в отраслях с высокой занятостью и снижение инфляционного давления. Только так заработки смогут служить фактором качественного экономического роста, а не статистическим показателем.

Отметим, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 сентября 2025 года, озвучивая Послание народу Казахстана, назвал инфляцию главной проблемой страны, поскольку она "съедает" рост экономических показателей и доходов населения.