Финансы

Кредиты не для всех: почему банки РК выдали на 8% меньше займов, несмотря на миллиардные прибыли

Банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, банковские карты, банковская карточка, банковские карточки, кредитная карта, кредитные карты, кредитная карточка, кредитные карточки, платеж по карте, платежи по карте, кредит, кредитование, займ, долг, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 11:36 Фото: freepik
На фоне общего роста ссудного портфеля банков наблюдается снижение объемов выдачи новых займов населению. О том, как новые нормативы влияют на рынок и каково реальное состояние банковского сектора, – в материале Zakon.kz.

Рост портфеля и охлаждение выдачи

Согласно данным Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), в ноябре 2025 года кредиты банков второго уровня (БВУ) населению продемонстрировали умеренный рост на 1,2%, достигнув 24 574 млрд тенге. С начала года этот показатель увеличился на 18,8%, что свидетельствует о сохранении высокого спроса на финансовые ресурсы. В структуре портфеля потребительские займы составили 16 583 млрд тенге, а ипотека – 6 844 млрд тенге.

Тем не менее, в сегменте новых выдач зафиксировано снижение. В ноябре 2025 года банки выдали населению новых кредитов на сумму 1 568 млрд тенге. Это на 8,0% меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Снижение коснулось как потребительских целей (–8,1%), так и ипотечного кредитования (–13,3%).

Снижение темпов выдачи в беззалоговом сегменте эксперты связывают с мерами по снижению долговой нагрузки населения. Ранее представитель Нацбанка РК Олжас Кубенбаев выделил ключевые регуляторные факторы:

  • ограничение срока потребительских займов до пяти лет;
  • введение периода ожидания ("периода охлаждения");
  • требование личного присутствия для определенных категорий заемщиков.

Кроме того, с 24 ноября 2025 года постановлением АРРФР №70 были ужесточены требования к заемщикам с высокой долговой нагрузкой. В частности, коэффициент долговой нагрузки (КДН) был снижен до 0,25 для граждан, имевших просрочку свыше 90 дней за последний год.

Фото: Zakon.kz

Также введен запрет на выдачу новых беззалоговых займов при наличии текущих просрочек или недавних фиктивных реструктуризаций. Данные меры направлены на предотвращение дефолтов и обеспечение стабильности финансовой системы, – считает регулятор.

Банковский сектор: спад прибыли

Общее положение дел в банковском секторе Казахстана остается стабильным. На 1 декабря 2025 года в стране работают 23 банка второго уровня. Совокупные активы сектора составили 68 344 млрд тенге, увеличившись с начала года на 11,0%.

Ключевые показатели сектора:

  • Ликвидность. Банки сохраняют значительный запас высоколиквидных активов – 19 819 млрд тенге (29% от совокупных активов). Это гарантирует выполнение обязательств перед клиентами в полном объеме.
  • Собственный капитал. В ноябре этот показатель вырос на 4,6%, составив 10 418 млрд тенге.
  • Чистая прибыль банков. За 11 месяцев 2025 года составила 2 505 млрд тенге, что на 7,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
  • Рентабельность. Отмечается небольшое снижение доходности на фоне ужесточения правил.

Коэффициент рентабельности активов (ROA) на 1 декабря составил 4,2% против 4,6% в конце 2024 года.

Уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL) в общем портфеле составил 3,7% (1 585 млрд тенге). В сегменте кредитов населению этот показатель находится на уровне 4,6%. При этом банки обеспечивают высокий уровень покрытия провизиями – 63,3%, что свидетельствует о готовности системы к возможным рискам.

Фото: Zakon.kz

В целом отметим, что рынок кредитования в Казахстане проходит этап качественной трансформации. Банки продолжают кредитовать экономику и население, однако фокус смещается на более качественных заемщиков. Укрепление тенге к доллару США (на 3,4% за ноябрь) также способствовало снижению доли валютных займов, которая теперь составляет менее 9% от общего портфеля. В 2026 году ожидается сохранение текущих трендов: стабильность банковской системы при более взвешенном подходе к выдаче потребительских займов.

Ранее мы рассказали, что в 2026 году в Казахстане готовится ряд изменений в правилах ипотечного кредитования.

