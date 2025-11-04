Кредиты, кредиты и еще раз кредиты: чем живут банки Казахстана

Банковский сектор РК, представленный 23 банками (15 из которых с иностранным участием), демонстрирует стабильный рост на фоне усиливающегося кредитного спроса. Общие активы сектора достигли 67,0 трлн тенге (рост на 8,9% с начала года), сообщает Zakon.kz.

Две скорости кредитования

Главный тренд 2025 года – агрессивное расширение кредитного портфеля, который вырос на 14,6% с начала года до 38,7 трлн тенге, - свидетельствуют данные Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Однако это расширение имеет две скорости:

Кредиты населению растут опережающими темпами: 16,2% с начала года (общий объем 24,0 трлн тенге), в основном за счет потребительских займов (16,2 трлн тенге).

Кредиты бизнесу выросли на 12,1% до 14,7 трлн тенге.

Среди предпринимателей "максимальный аппетит" к заимствованию продемонстрировали индивидуальные предприниматели (ИП), чьи займы выросли на впечатляющие 29,2% с начала года. Это более чем вдвое превышает рост кредитов, выданных крупному и среднему бизнесу.

В отраслевой разбивке, за 9 месяцев 2025 года самый высокий прирост займов показали секторы информации и связи (32,4%) и торговля (15,1%).

Эффект ставки

Высокая ключевая ставка Нацбанка находит прямое отражение в стоимости займов. Средневзвешенные ставки по кредитам в национальной валюте выросли:

Для субъектов бизнеса – до 21,6%.

Для населения – до 19,7%.

Самая высокая ставка вознаграждения установлена для ИП – 31,3%, что отражает максимальный риск, связанный с этим сегментом.

Дедолларизация депозитов и качество портфеля

Общий уровень долларизации депозитов снизился с 22,5% в начале года до 20,6% к октябрю. Это стало возможным благодаря значительному росту депозитов в тенге и сокращению вкладов в иностранной валюте, особенно со стороны юридических лиц.

Однако агрессивный рост кредитования не остался без последствий для качества активов. Доля проблемных займов (NPL90+) выросла в обоих ключевых сегментах с начала года:

По кредитам бизнесу – с 2,1% до 2,3%.

По кредитам населению – с 3,8% до 4,5%.

Наибольший рост проблемной задолженности наблюдается в кредитах населению, что требует повышенного внимания регулятора.

Несмотря на это, сектор остается стабильным: коэффициент достаточности капитала (к2) составляет 20,3% при законодательном минимуме. Кроме того, за 9 месяцев 2025 года банки сгенерировали чистую прибыль в размере 2,1 трлн тенге, что на 10,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Ранее мы сообщили о том, что в Казахстане усиливаются методы проверки доходов заемщиков. В 2026 году банки не смогут учитывать искусственно завышенные или сомнительные поступления.