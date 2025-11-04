Кредиты, кредиты и еще раз кредиты: чем живут банки Казахстана
Две скорости кредитования
Главный тренд 2025 года – агрессивное расширение кредитного портфеля, который вырос на 14,6% с начала года до 38,7 трлн тенге, - свидетельствуют данные Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Однако это расширение имеет две скорости:
- Кредиты населению растут опережающими темпами: 16,2% с начала года (общий объем 24,0 трлн тенге), в основном за счет потребительских займов (16,2 трлн тенге).
- Кредиты бизнесу выросли на 12,1% до 14,7 трлн тенге.
Среди предпринимателей "максимальный аппетит" к заимствованию продемонстрировали индивидуальные предприниматели (ИП), чьи займы выросли на впечатляющие 29,2% с начала года. Это более чем вдвое превышает рост кредитов, выданных крупному и среднему бизнесу.
В отраслевой разбивке, за 9 месяцев 2025 года самый высокий прирост займов показали секторы информации и связи (32,4%) и торговля (15,1%).
Эффект ставки
Высокая ключевая ставка Нацбанка находит прямое отражение в стоимости займов. Средневзвешенные ставки по кредитам в национальной валюте выросли:
- Для субъектов бизнеса – до 21,6%.
- Для населения – до 19,7%.
Самая высокая ставка вознаграждения установлена для ИП – 31,3%, что отражает максимальный риск, связанный с этим сегментом.
Дедолларизация депозитов и качество портфеля
Общий уровень долларизации депозитов снизился с 22,5% в начале года до 20,6% к октябрю. Это стало возможным благодаря значительному росту депозитов в тенге и сокращению вкладов в иностранной валюте, особенно со стороны юридических лиц.
Однако агрессивный рост кредитования не остался без последствий для качества активов. Доля проблемных займов (NPL90+) выросла в обоих ключевых сегментах с начала года:
- По кредитам бизнесу – с 2,1% до 2,3%.
- По кредитам населению – с 3,8% до 4,5%.
Наибольший рост проблемной задолженности наблюдается в кредитах населению, что требует повышенного внимания регулятора.
Несмотря на это, сектор остается стабильным: коэффициент достаточности капитала (к2) составляет 20,3% при законодательном минимуме. Кроме того, за 9 месяцев 2025 года банки сгенерировали чистую прибыль в размере 2,1 трлн тенге, что на 10,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Ранее мы сообщили о том, что в Казахстане усиливаются методы проверки доходов заемщиков. В 2026 году банки не смогут учитывать искусственно завышенные или сомнительные поступления.