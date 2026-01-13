#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
509.84
595.75
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
509.84
595.75
6.47
Финансы

Стадный эффект: почему казахстанское животноводство теряет в качестве

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 16:22 Фото: primeminister.kz
Животноводство Казахстана завершило 2025 год с парадоксальным итогом: объемы продукции растут исключительно за счет численного расширения стада, тогда как реальная эффективность сектора падает, сообщает Zakon.kz.

Рост за счет массовости

По итогам января-декабря 2025 года производство основных видов продукции животноводства продемонстрировало положительную динамику. Согласно официальным данным БНС АСПиР РК:

  • объем забоя и реализации скота и птицы в живом весе составил 2 048,6 тысячи тонн, что на 2,7% больше уровня 2024 года;
  • производство коровьего молока достигло 3 755,3 тысячи тонн, увеличившись на 5,0%;
  • выпуск куриных яиц вырос на 2,4%, составив 4 568,5 миллиона штук.

Параллельно с объемами продукции увеличилась и численность животных. На 1 января 2026 года в стране числится:

  • птица: 48,6 миллиона голов (рост на 6,9%);
  • лошади: 4,59 миллиона голов (рост на 5,6%);
  • крупный рогатый скот: 8,16 миллиона голов (рост на 2,4%), включая 4,47 миллиона коров;
  • верблюды: 293,9 тысячи голов (рост на 4,8%).

Единственным сегментом, показавшим сокращение, стало свиноводство: поголовье уменьшилось на 1,0%, составив 474,7 тысячи голов.

Фото: Zakon.kz

Ловушка продуктивности

Несмотря на общий рост валовых показателей, 2025 год выявил серьезную проблему: снижение продуктивности в секторе. Статистика зафиксировала падение отдачи с каждой единицы ресурсов:

  • средний надой молока на одну дойную корову уменьшился на 3,5% во всех категориях хозяйств;
  • в сельскохозяйственных предприятиях падение надоев составило 4,1%;
  • средний выход яиц на одну курицу-несушку снизился на 1,6%, а на крупных предприятиях – на 3%.

Эти цифры указывают на то, что экстенсивный путь развития (увеличение численности) пока превалирует над интенсивным (повышение производительности).

животноводство, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 16:22

Фото: Zakon.kz

Структура собственности

Распределение животных по типам хозяйств на 1 января 2026 года остается неоднородным.

  • Крупный рогатый скот: 45,2% животных находится у населения, 43,5% – у фермеров (КХ, ФХ и ИП) и лишь 11,3% – в крупных предприятиях.
  • Овцы и козы: основная часть овец (52,6%) сосредоточена у фермеров, в то время как коз (64,8%) предпочитает держать население.
  • Промышленный фокус: птицеводство и свиноводство остаются самыми индустриализированными отраслями: в сельхозпредприятиях числится 84,4% всей птицы и 56,3% свиней.

Как видим, животноводство Казахстана демонстрирует устойчивость к внешним вызовам, сохраняя темпы роста поголовья. Однако снижение продуктивности на фоне роста численности стада ставит перед отраслью новую задачу: переход от количественного развития к качественному.

Сегодня премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о запланированных к реализации дополнительных мерах государственной поддержки фермеров.

По его словам, в целях долгосрочного развития отрасли начата разработка комплексного плана развития животноводства, предусматривающего увеличение поголовья, рост продуктивности, развитие переработки и расширение экспорта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Отдых без защиты: почему казахстанские туристы покупают страховку только по принуждению
11:34, 03 декабря 2025
Отдых без защиты: почему казахстанские туристы покупают страховку только по принуждению
Рост животноводства на 3,4%: увеличение поголовья на фоне стагнации продуктивности
10:58, 14 ноября 2025
Рост животноводства на 3,4%: увеличение поголовья на фоне стагнации продуктивности
Изменились правила субсидирования развития племенного животноводства
12:20, 12 июня 2025
Изменились правила субсидирования развития племенного животноводства
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: