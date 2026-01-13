Стадный эффект: почему казахстанское животноводство теряет в качестве

Животноводство Казахстана завершило 2025 год с парадоксальным итогом: объемы продукции растут исключительно за счет численного расширения стада, тогда как реальная эффективность сектора падает, сообщает Zakon.kz.

Рост за счет массовости

По итогам января-декабря 2025 года производство основных видов продукции животноводства продемонстрировало положительную динамику. Согласно официальным данным БНС АСПиР РК:

объем забоя и реализации скота и птицы в живом весе составил 2 048,6 тысячи тонн, что на 2,7% больше уровня 2024 года;

производство коровьего молока достигло 3 755,3 тысячи тонн, увеличившись на 5,0%;

выпуск куриных яиц вырос на 2,4%, составив 4 568,5 миллиона штук.

Параллельно с объемами продукции увеличилась и численность животных. На 1 января 2026 года в стране числится:

птица: 48,6 миллиона голов (рост на 6,9%);

лошади: 4,59 миллиона голов (рост на 5,6%);

крупный рогатый скот : 8,16 миллиона голов (рост на 2,4%), включая 4,47 миллиона коров;

верблюды: 293,9 тысячи голов (рост на 4,8%).

Единственным сегментом, показавшим сокращение, стало свиноводство: поголовье уменьшилось на 1,0%, составив 474,7 тысячи голов.

Ловушка продуктивности

Несмотря на общий рост валовых показателей, 2025 год выявил серьезную проблему: снижение продуктивности в секторе. Статистика зафиксировала падение отдачи с каждой единицы ресурсов:

средний надой молока на одну дойную корову уменьшился на 3,5% во всех категориях хозяйств;

в сельскохозяйственных предприятиях падение надоев составило 4,1%;

средний выход яиц на одну курицу-несушку снизился на 1,6%, а на крупных предприятиях – на 3%.

Эти цифры указывают на то, что экстенсивный путь развития (увеличение численности) пока превалирует над интенсивным (повышение производительности).

Структура собственности

Распределение животных по типам хозяйств на 1 января 2026 года остается неоднородным.

Крупный рогатый скот: 45,2% животных находится у населения, 43,5% – у фермеров (КХ, ФХ и ИП) и лишь 11,3% – в крупных предприятиях.

Овцы и козы: основная часть овец (52,6%) сосредоточена у фермеров, в то время как коз (64,8%) предпочитает держать население.

Промышленный фокус: птицеводство и свиноводство остаются самыми индустриализированными отраслями: в сельхозпредприятиях числится 84,4% всей птицы и 56,3% свиней.

Как видим, животноводство Казахстана демонстрирует устойчивость к внешним вызовам, сохраняя темпы роста поголовья. Однако снижение продуктивности на фоне роста численности стада ставит перед отраслью новую задачу: переход от количественного развития к качественному.

Сегодня премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о запланированных к реализации дополнительных мерах государственной поддержки фермеров.



По его словам, в целях долгосрочного развития отрасли начата разработка комплексного плана развития животноводства, предусматривающего увеличение поголовья, рост продуктивности, развитие переработки и расширение экспорта.