Стадный эффект: почему казахстанское животноводство теряет в качестве
Рост за счет массовости
По итогам января-декабря 2025 года производство основных видов продукции животноводства продемонстрировало положительную динамику. Согласно официальным данным БНС АСПиР РК:
- объем забоя и реализации скота и птицы в живом весе составил 2 048,6 тысячи тонн, что на 2,7% больше уровня 2024 года;
- производство коровьего молока достигло 3 755,3 тысячи тонн, увеличившись на 5,0%;
- выпуск куриных яиц вырос на 2,4%, составив 4 568,5 миллиона штук.
Параллельно с объемами продукции увеличилась и численность животных. На 1 января 2026 года в стране числится:
- птица: 48,6 миллиона голов (рост на 6,9%);
- лошади: 4,59 миллиона голов (рост на 5,6%);
- крупный рогатый скот: 8,16 миллиона голов (рост на 2,4%), включая 4,47 миллиона коров;
- верблюды: 293,9 тысячи голов (рост на 4,8%).
Единственным сегментом, показавшим сокращение, стало свиноводство: поголовье уменьшилось на 1,0%, составив 474,7 тысячи голов.
Фото: Zakon.kz
Ловушка продуктивности
Несмотря на общий рост валовых показателей, 2025 год выявил серьезную проблему: снижение продуктивности в секторе. Статистика зафиксировала падение отдачи с каждой единицы ресурсов:
- средний надой молока на одну дойную корову уменьшился на 3,5% во всех категориях хозяйств;
- в сельскохозяйственных предприятиях падение надоев составило 4,1%;
- средний выход яиц на одну курицу-несушку снизился на 1,6%, а на крупных предприятиях – на 3%.
Эти цифры указывают на то, что экстенсивный путь развития (увеличение численности) пока превалирует над интенсивным (повышение производительности).
Фото: Zakon.kz
Структура собственности
Распределение животных по типам хозяйств на 1 января 2026 года остается неоднородным.
- Крупный рогатый скот: 45,2% животных находится у населения, 43,5% – у фермеров (КХ, ФХ и ИП) и лишь 11,3% – в крупных предприятиях.
- Овцы и козы: основная часть овец (52,6%) сосредоточена у фермеров, в то время как коз (64,8%) предпочитает держать население.
- Промышленный фокус: птицеводство и свиноводство остаются самыми индустриализированными отраслями: в сельхозпредприятиях числится 84,4% всей птицы и 56,3% свиней.
Как видим, животноводство Казахстана демонстрирует устойчивость к внешним вызовам, сохраняя темпы роста поголовья. Однако снижение продуктивности на фоне роста численности стада ставит перед отраслью новую задачу: переход от количественного развития к качественному.
Сегодня премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о запланированных к реализации дополнительных мерах государственной поддержки фермеров.
По его словам, в целях долгосрочного развития отрасли начата разработка комплексного плана развития животноводства, предусматривающего увеличение поголовья, рост продуктивности, развитие переработки и расширение экспорта.