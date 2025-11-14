#АЭС в Казахстане
Финансы

Рост животноводства на 3,4%: увеличение поголовья на фоне стагнации продуктивности

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 10:58 Фото: primeminister.kz
Индекс физического объема валовой продукции животноводства достиг 103,4% к соответствующему периоду 2024 года. Однако детальный анализ показывает, что рост обусловлен не повышением эффективности, а увеличением поголовья, сообщает Zakon.kz.

Рост экстенсивным путем

Общий рост ИФО на 3,4% стал результатом положительной динамики по основным видам продукции. По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, наибольший вклад в динамику отрасли внесло производство коровьего молока (рост на 5,2%). Объем забоя скота и птицы в живом весе вырос на 2,8%, а производство куриных яиц показало скромный, но положительный рост на 1,4%.

Главный вывод, который следует из статистики, заключается в том, что достигнутые объемы – это результат экстенсивного развития, а не технологического прогресса.

В продуктивности сектора наблюдается стагнация без структурных успехов. Средний надой молока на одну дойную корову и средний выход яиц на одну курицу-несушку остались на уровне прошлого года во всех категориях хозяйств. Более того, в наиболее технологичных сельскохозяйственных предприятиях наблюдалось незначительное снижение продуктивности: надой молока сократился на 0,1%, а выход яиц – на 0,4%.

Фото: Zakon.kz

Структура рынка

Структура владения поголовьем на 1 ноября 2025 года подчеркивает четкую специализацию. Сельскохозяйственные предприятия (промышленный сектор) доминируют в производстве: им принадлежит 83,3% всего поголовья птицы и 54,7% поголовья свиней.

При этом хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства сохраняют доминирующие позиции в традиционных секторах: они содержат 89,4% крупного рогатого скота, 93,4% овец и 98,4% коз.

Ранее мы сообщили, что по итогам национальной сельскохозяйственной переписи в Казахстане было обнаружено множество приписок. После этого МСХЗ РК было вынуждено списать около 2 млн фиктивных голов КРС и 3 млн МРС. По словам вице-министра сельского хозяйства Азата Султанова, среди зарегистрированного скота выявили старовозрастных животных, "которые по всем биологическим признаками не могли относиться к разряду живых и действующих".

Отметим, что в сентябре на совещании с аграриями Акмолинской области президент РК объявил, что до конца 2025 года будет разработана программа развития животноводства. Данный документ позволит получить льготные средства на длительный срок. При этом, по словам главы государства, обеспечить прозрачность и эффективность в сельском хозяйстве можно только с помощью полной цифровизации.

Андрей Зубов
