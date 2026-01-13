Ввести новые меры господдержки пообещали казахстанским фермерам

Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о запланированных к реализации дополнительных мерах государственной поддержки фермеров, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в целях долгосрочного развития отрасли начата разработка комплексного плана развития животноводства, предусматривающего увеличение поголовья, рост продуктивности, развитие переработки и расширение экспорта.

"Указанный план будет включать меры государственной поддержки, направленные на стимулирование фермеров и инвесторов, в том числе увеличение объемов льготного кредитования оборотных средств, запуск продукции под 5-6 % годовых для приобретения племенного поголовья, предоставление гарантий через фонд "ДАМУ", упрощение процедур выделения земельных участков для начинающих фермеров, социальные меры для работников животноводства, а также развитие животноводства в отдаленных районах", – говорится в ответе.

Он также отметил, что к настоящему моменту уже запущена новая программа льготного финансирования оборотных средств откормочных площадок. Объем финансирования составляет порядка 50 млрд тенге, процентная ставка – 5 %. В данной программе могут участвовать предприятия, основным видом деятельности которых является откорм скота.

Ранее в Минсельхозе объяснили запрет на экспорт говядины.