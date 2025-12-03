Отдых без защиты: почему казахстанские туристы покупают страховку только по принуждению
Общие поступления за январь-октябрь 2025 года достигли 11,8 миллиарда тенге (+15,6% за год). При этом, по подсчетам специалистов портала Finprom, доля туристического страхования на общем рынке второй год подряд составляет лишь 0,8%, что подчеркивает нежелание казахстанцев добровольно защищать себя при выезде за рубеж.
Принуждение доминирует над выбором...
Рынок туристического страхования РК фактически держится на обязательном сегменте, который не оставляет выбора потребителю.
- Обязательное страхование туристов составило 7,6 миллиарда тенге (+18,6% за год). Это страхование распространяется только на поездки, оформляемые через турагентства.
- Добровольное личное страхование (страховка на случай болезни за рубежом, приобретаемая самостоятельно) выросло медленнее на 10,7%, до 4,2 миллиарда тенге.
При этом большинство страховок приобретается не по собственной инициативе, а под давлением внешних факторов: либо при оформлении тура, либо по требованию визовых регламентов других стран.
Но выплаты растут
Рынок туристического страхования отличается высокой концентрацией:
- В обязательном страховании туристов работают всего четыре компании, при этом 76,1% всех премий приходится лишь на одну из них.
- На рынке добровольного страхования (16 компаний) более половины рынка также концентрирует лишь одна компания, а более 76% суммарно приходится всего на трех страховщиков.
Объем страховых выплат за год вырос на внушительные 88,8%, достигнув 5,1 миллиарда тенге за январь-октябрь 2025 года. При этом:
- На обязательное страхование пришлось 4,5 миллиарда тенге, увеличившись за год в два раза.
- На добровольное страхование пришлось 614,5 миллиона тенге (+27,5% за год).
Фото: Zakon.kz
Казахстан сильно отстает от мирового тренда
Казахстанские показатели роста не соответствуют глобальной динамике, где страхование путешествий переживает бум.
Глобальный рынок туристического страхования в 2024 году составил 27 миллиардов долларов США (+15,8% за год). По прогнозам Grand View Research, к 2030 году он увеличится более чем вдвое – до 63,9 миллиарда долларов США. Среднегодовой темп роста (CAGR) ожидается на уровне 15,4%.
Мировой рост обусловлен внедрением цифровых решений, рекомендациями государственных структур, а также растущей осведомленностью среди пожилых путешественников, для которых страхование от несчастных случаев и медицинское страхование являются ключевыми.
Для Казахстана же вывод неутешительный, считают эксперты. Рынок туристического страхования растет, но сохраняет признаки незрелости и чрезмерной концентрации. Казахстанским страховым компаниям стоит обратить внимание на сегмент пожилых путешественников, где спрос на комплексные полисы продиктован высокими медицинскими рисками и где можно стимулировать добровольное приобретение полисов, а не зависеть от обязательной страховки.
