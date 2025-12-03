#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
508.2
589.82
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
508.2
589.82
6.54
Финансы

Отдых без защиты: почему казахстанские туристы покупают страховку только по принуждению

туристка в отеле, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 11:34 Фото: pexels
Рынок туристического страхования Казахстана демонстрирует парадоксальную динамику: объем собранных премий растет, но его вес в общей структуре страхового сектора продолжает падать, сообщает Zakon.kz.

Общие поступления за январь-октябрь 2025 года достигли 11,8 миллиарда тенге (+15,6% за год). При этом, по подсчетам специалистов портала Finprom, доля туристического страхования на общем рынке второй год подряд составляет лишь 0,8%, что подчеркивает нежелание казахстанцев добровольно защищать себя при выезде за рубеж.

Принуждение доминирует над выбором...

Рынок туристического страхования РК фактически держится на обязательном сегменте, который не оставляет выбора потребителю.

  • Обязательное страхование туристов составило 7,6 миллиарда тенге (+18,6% за год). Это страхование распространяется только на поездки, оформляемые через турагентства.
  • Добровольное личное страхование (страховка на случай болезни за рубежом, приобретаемая самостоятельно) выросло медленнее на 10,7%, до 4,2 миллиарда тенге.

При этом большинство страховок приобретается не по собственной инициативе, а под давлением внешних факторов: либо при оформлении тура, либо по требованию визовых регламентов других стран.

Но выплаты растут

Рынок туристического страхования отличается высокой концентрацией:

  • В обязательном страховании туристов работают всего четыре компании, при этом 76,1% всех премий приходится лишь на одну из них.
  • На рынке добровольного страхования (16 компаний) более половины рынка также концентрирует лишь одна компания, а более 76% суммарно приходится всего на трех страховщиков.

Объем страховых выплат за год вырос на внушительные 88,8%, достигнув 5,1 миллиарда тенге за январь-октябрь 2025 года. При этом:

  • На обязательное страхование пришлось 4,5 миллиарда тенге, увеличившись за год в два раза.
  • На добровольное страхование пришлось 614,5 миллиона тенге (+27,5% за год).

Фото: Zakon.kz

Казахстан сильно отстает от мирового тренда

Казахстанские показатели роста не соответствуют глобальной динамике, где страхование путешествий переживает бум.

Глобальный рынок туристического страхования в 2024 году составил 27 миллиардов долларов США (+15,8% за год). По прогнозам Grand View Research, к 2030 году он увеличится более чем вдвое – до 63,9 миллиарда долларов США. Среднегодовой темп роста (CAGR) ожидается на уровне 15,4%.

Мировой рост обусловлен внедрением цифровых решений, рекомендациями государственных структур, а также растущей осведомленностью среди пожилых путешественников, для которых страхование от несчастных случаев и медицинское страхование являются ключевыми.

Для Казахстана же вывод неутешительный, считают эксперты. Рынок туристического страхования растет, но сохраняет признаки незрелости и чрезмерной концентрации. Казахстанским страховым компаниям стоит обратить внимание на сегмент пожилых путешественников, где спрос на комплексные полисы продиктован высокими медицинскими рисками и где можно стимулировать добровольное приобретение полисов, а не зависеть от обязательной страховки.

Ранее мы сообщили, что Казахстан и Азербайджан создадут единое туристическое пространство на Каспии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Зубов
Читайте также
Вложить или сэкономить: почему казахстанцы перестали покупать золото
10:21, 01 августа 2025
Вложить или сэкономить: почему казахстанцы перестали покупать золото
Казахстанцы стали активнее страховаться: число договоров выросло на 26%
11:48, 02 июля 2025
Казахстанцы стали активнее страховаться: число договоров выросло на 26%
Советы страховщиков: Как выбрать страховку, которая защитит в путешествии
11:40, 20 июня 2023
Советы страховщиков: Как выбрать страховку, которая защитит в путешествии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: