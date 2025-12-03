Отдых без защиты: почему казахстанские туристы покупают страховку только по принуждению

Рынок туристического страхования Казахстана демонстрирует парадоксальную динамику: объем собранных премий растет, но его вес в общей структуре страхового сектора продолжает падать, сообщает Zakon.kz.

Общие поступления за январь-октябрь 2025 года достигли 11,8 миллиарда тенге (+15,6% за год). При этом, по подсчетам специалистов портала Finprom, доля туристического страхования на общем рынке второй год подряд составляет лишь 0,8%, что подчеркивает нежелание казахстанцев добровольно защищать себя при выезде за рубеж.

Принуждение доминирует над выбором...

Рынок туристического страхования РК фактически держится на обязательном сегменте, который не оставляет выбора потребителю.

Обязательное страхование туристов составило 7,6 миллиарда тенге (+18,6% за год). Это страхование распространяется только на поездки, оформляемые через турагентства.

Добровольное личное страхование (страховка на случай болезни за рубежом, приобретаемая самостоятельно) выросло медленнее на 10,7%, до 4,2 миллиарда тенге.

При этом большинство страховок приобретается не по собственной инициативе, а под давлением внешних факторов: либо при оформлении тура, либо по требованию визовых регламентов других стран.

Но выплаты растут

Рынок туристического страхования отличается высокой концентрацией:

В обязательном страховании туристов работают всего четыре компании, при этом 76,1% всех премий приходится лишь на одну из них.

На рынке добровольного страхования (16 компаний) более половины рынка также концентрирует лишь одна компания, а более 76% суммарно приходится всего на трех страховщиков.

Объем страховых выплат за год вырос на внушительные 88,8%, достигнув 5,1 миллиарда тенге за январь-октябрь 2025 года. При этом:

На обязательное страхование пришлось 4,5 миллиарда тенге, увеличившись за год в два раза.

На добровольное страхование пришлось 614,5 миллиона тенге (+27,5% за год).

Фото: Zakon.kz

Казахстан сильно отстает от мирового тренда

Казахстанские показатели роста не соответствуют глобальной динамике, где страхование путешествий переживает бум.

Глобальный рынок туристического страхования в 2024 году составил 27 миллиардов долларов США (+15,8% за год). По прогнозам Grand View Research, к 2030 году он увеличится более чем вдвое – до 63,9 миллиарда долларов США. Среднегодовой темп роста (CAGR) ожидается на уровне 15,4%.

Мировой рост обусловлен внедрением цифровых решений, рекомендациями государственных структур, а также растущей осведомленностью среди пожилых путешественников, для которых страхование от несчастных случаев и медицинское страхование являются ключевыми.

Для Казахстана же вывод неутешительный, считают эксперты. Рынок туристического страхования растет, но сохраняет признаки незрелости и чрезмерной концентрации. Казахстанским страховым компаниям стоит обратить внимание на сегмент пожилых путешественников, где спрос на комплексные полисы продиктован высокими медицинскими рисками и где можно стимулировать добровольное приобретение полисов, а не зависеть от обязательной страховки.

