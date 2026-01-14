Как стать самозанятым и где можно работать: ответы на вопросы

Специалисты Министерства финансов РК в рамках акции "Народный бухгалтер" ответили на наиболее актуальные вопросы казахстанцев, возникающие в связи с введением нового Налогового кодекса с 1 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Какие условия применяются для самозанятых при использовании специального налогового режима?

Самозанятыми признаются физические лица (не являющиеся индивидуальными предпринимателями) – граждане РК, кандасы, соответствующие следующим условиям:

осуществляющие один или несколько видов деятельности, по которым разрешено применение специального налогового режима для самозанятых;

не использующие труд работников;

доход которых за календарный месяц не превышает 300-кратный размер месячного расчетного показателя (4 325 МРП*300= 1 297 500 тенге).

Разрешенные виды деятельности для самозанятых согласно постановлению правительства:

01620 Деятельность, способствующая животноводству;

32200 Производство музыкальных инструментов;

43310 Штукатурные работы;

43320 Столярные и плотницкие работы;

43330 Покрытие полов и облицовка стен;

43340 Малярные и стекольные работы;

47992 Розничная торговля через сетевой маркетинг;

49320 Деятельность такси;

53200 Прочая почтовая и курьерская деятельность;

56210 Доставка готовой пищи на заказ;

68201 Аренда (субаренда) и управление собственной или арендованной жилой недвижимостью;

74200 Деятельность в области фотографии;

74300 Деятельность по устному и письменному переводу;

75000 Ветеринарная деятельность;

77290 Аренда и лизинг прочих предметов личного потребления и бытовых товаров;

81211 Общая уборка жилых домов;

82990 Прочая деятельность по предоставлению вспомогательных коммерческих услуг, не включенная в другие группировки (82990 * исключительно по услугам, оказываемым через интернет-платформы);

85510 Образование в области спорта и отдыха;

85520 Образование в области культуры;

85599 Прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки;

90030 Художественное и литературное творчество;

95110 Ремонт компьютеров и периферийного оборудования;

95120 Ремонт коммуникационного оборудования;

95210 Ремонт электронной бытовой техники;

95220 Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового оборудования;

95231 Ремонт обуви;

95232 Ремонт дорожных и галантерейных изделий из натуральной и искусственной кожи;

95240 Ремонт мебели и предметов интерьера;

95251 Ремонт наручных и прочих часов;

95252 Ремонт ювелирных изделий;

95291 Ремонт трикотажных и вязаных изделий;

95292 Ремонт швейных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи;

95293 Ремонт меховых и кожаных изделий и головных уборов;

95294 Ремонт музыкальных инструментов;

95295 Ремонт ковров и ковровых изделий;

95296 Ремонт велосипедов;

95299 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, не включенных в другие группировки;

96020 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;

97000 Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу;

98100 Деятельность домашних хозяйств по производству товаров для собственного потребления.

Деятельность самозанятых будет осуществляться с обязательным использованием специального мобильного приложения.

Объектом налогообложения является доход от деятельности. Учет доходов ведется в реестре также через специальное мобильное приложение, за исключением случаев работы в местах без связи, где учет ведется в простой форме.

Налоговый период – календарный месяц. Лица, применяющие СНР для самозанятых, полностью освобождены от уплаты налога с дохода (ставка ИПН 0%).

Единственным обязательством для таких лиц является уплата социальных платежей в размере 4% от дохода (ОПВ, ОПВР, СО и ОСМС по 1%), это обеспечит самозанятым базовые социальные гарантии.

Может ли самозанятый применять несколько видов деятельности, по которым разрешается работать?

Согласно статье 718 Налогового кодекса РК, специальный налоговый режим для самозанятых вправе применять самозанятые физические лица (не являющиеся индивидуальными предпринимателями), осуществляющие один или несколько видов деятельности, по которым разрешено применение специального налогового режима для самозанятых.

В этом случае основные критерии должны совпадать по указанным выше видам деятельности и по сумме дохода за календарный месяц.

