Соцвыплаты, налоги, налоговые проверки, штрафы: что важно знать казахстанцам в 2026 году

Информацию о том, какие изменения произошли в налоговой сфере в связи со вступление в действие нового Налогового кодекса, а также в социальных выплатах, пенсиях и штрафах подготовил Zakon.kz.

Деньги

Законом от 8 декабря 2025 года "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы установлены размеры основных расчетных показателей на 2026 год.

Так, с 1 января 2026 года установлены:

минимальный размер заработной платы – 85 000 тенг е (без изменений);

е (без изменений); месячный расчетный показатель – 4 325 тенге ;

; минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 35 596 тенге ;

; минимальный размер пенсии – 69 049 тенге ;

; размер прожиточного минимума – 50 851 тенге.

Также установлен размер взносов государства на ОСМС – 2% от объекта исчисления взносов государства.

На сколько увеличатся пенсии и пособия в 2026 году

С 1 января 2026 года предусмотрено повышение всех видов государственных пособий, базовой и солидарной пенсий на 10%.

Минимальный размер базовой пенсии составит 35 596 тенге (70% от прожиточного минимума), максимальный размер повысится со 110 до 118% от прожиточного минимума, что составит 60 005 тенге.

Пример: пенсионер с 2019 года, 70 лет, размер пенсии в 2025 году – 171 588 тенге, в т.ч. базовая пенсия – 50 851 тенге, солидарная пенсия – 120 737 тенге. С 1 января 2026 года общая сумма пенсии увеличится до 192 816 тенге, в т.ч. базовая составит 60 005 тенге, солидарная – 132 811 тенге.

Размеры государственных пособий:

пособие на рождение 1, 2, 3 ребенка увеличится со 149 416 до 164 350 тенге, на рождение 4 и более ребенка - с 247 716 до 272 475 тенге;

1, 2, 3 ребенка увеличится со 149 416 до 164 350 тенге, на рождение 4 и более ребенка - с 247 716 до 272 475 тенге; пособие многодетным семьям , размер которого зависит от количества детей, увеличится для семей с 4 детьми с 63 030 до 69 330 тенге, с 10 детьми со 157 280 до 173 000 тенге;

, размер которого зависит от количества детей, увеличится для семей с 4 детьми с 63 030 до 69 330 тенге, с 10 детьми со 157 280 до 173 000 тенге; пособие для лиц с инвалидностью І группы увеличится со 101 702 до 111 872 тенге, II группы

І группы увеличится со 101 702 до 111 872 тенге, II группы с 81 362 до 89 498 тенге, III группы – с 55 474 до 61 021 тенге.

Также на 10% вырастут выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности из ГФСС. Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе ОСС и замещения дохода.

Документы

С 1 января 2026 года оформление документов станет дороже в связи с увеличением месячного расчетного показателя (МРП).

Соответственно вырастут и государственные пошлины за оформление документов.

Так, обычный паспорт (36 страниц) будет стоить 8 МРП (34 600 тенге) . В 2025 году – 31 456 тенге.

. В 2025 году – 31 456 тенге. Паспорт с 48 страницами будет стоить 12 МРП (51 900 тенге) . В 2025 году – 47 184 тенге.

. В 2025 году – 47 184 тенге. Детский паспорт – 4 МРП (17 300 тенге) . В 2025 году – 15 728 тенге.

. В 2025 году – 15 728 тенге. Удостоверение личности станет бесплатным.

Оформление водительских прав составит 1,25 МРП (в 5406 тенге).

Свидетельство о рождении остается бесплатным, однако при его утере нужно будет оплатить 0,5 МРП (2 163 тенге).

Налоги

С 1 января 2026 года вступает в силу новый Налоговый кодекс, который вносит масштабные изменения в систему налогообложения физических лиц, правила уплаты налогов и меры взыскания задолженности.

Одним из ключевых новшеств станет введение прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога.

Доходы физических лиц до 8 500-кратного месячного расчетного показателя в год (примерно 33,4 млн тенге) будут облагаться по ставке 10%, а доходы сверх этой суммы — по ставке 15%. Это изменение направлено на повышение налоговой справедливости и снижение нагрузки на граждан с низкими доходами.

Помимо этого, пересмотрены налоговые вычеты: стандартный необлагаемый минимум увеличен с 14 до 30 МРП в месяц, что полностью освободит от ИПН работников с зарплатой до 140 тысяч тенге.

Для социально уязвимых слоев населения, в частности инвалидов I и II групп, вычет увеличен до 5000 МРП в месяц.

Кроме того, упрощается система налоговых вычетов: вместо предоставления подтверждающих документов за обучение, лечение или ипотеку — теперь действует фиксированный стандартный вычет. Пенсионные и единовременные выплаты освобождаются от налогообложения.

Особое внимание в новом кодексе уделено взысканию налоговой задолженности. Вводится понятие предельного размера долга — 20 МРП. Если задолженность не превышает этот порог, применяется только начисление пени и извещение.

При превышении — последуют блокировка счетов, инкассовые распоряжения, а при долге свыше 45 МРП — арест имущества.

В случае непогашения задолженности свыше 27 000 МРП более трех месяцев, суд может ограничить выезд должника за пределы страны. При этом налоговые органы обязаны сначала направить уведомления и предупредить налогоплательщика о возникновении долга.

Важно отметить, что теперь будет расширена возможность получения отсрочки или рассрочки по налогам. Например, при наличии определенных критериев (стаж, наличие сотрудников, основных средств) отсрочку можно будет оформить без залога и банковской гарантии.

Для налогоплательщиков с временными финансовыми трудностями допускается рассрочка до 1500 МРП также без залога.

Кроме того, импортеры получат возможность отсрочить уплату НДС по сырью и материалам, предназначенным для производства продукции.

При этом КФХ вправе уменьшить на 70% сумму ИПН:

• по производству и реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства;

• по переработке сельскохозяйственной продукции собственного производства и реализации продуктов такой переработки.

Исключена льгота по дивидендам (30 000 МРП) с установлением прогрессивной шкалы ставок для дивидендов 5% и 15% (свыше 230 000 МРП).

Претерпели изменения и налог на транспорт, а также другие налоги и платежи в местный бюджет с 2026 года.

Так, по налогу на транспортные средства вводятся понижающие коэффициенты на легковые автомобили:

0,7 – для автомобилей со сроком эксплуатации от 10 до 20 лет;

0,5 – для автомобилей старше 20 лет.

Отменены ставки для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 3000 куб. см, произведенным или ввезенным в Казахстан после 31 декабря 2013 года.

Крестьянские (фермерские) хозяйства освобождаются от уплаты налога по одному автомобилю-пикапу на одно хозяйство.

Кроме того, исключена норма по отнесению категорий транспортных средств в зависимости от вида ТС.

Классификация будет производиться по категории, указанной в свидетельстве о регистрации (А, В, С, D), а не по типу кузова (пикап, джип, лимузин, фургон).

Расчет текущих платежей по налогу на транспорт и земельному налогу представляться не будет – представляется только годовая декларация и уплачивается налог единовременно по итогам года.

Другие налоги

Расчет текущих платежей по налогу на имущество представляется только в случае превышения годовой суммы налога свыше 1 млн тенге.

Повышены ставки платы за пользование земельными участками, предоставленными на основании лицензий на разведку или добычу ТПИ.

По земельным участкам сельхозназначения, не используемым по назначению или используемым с нарушением, ставка увеличена в два раза.

По экологическим платежам увеличены ставки платы за:

выбросы и сбросы загрязняющих веществ от стационарных источников;

захоронение отходов производства и потребление объектами первой категории, за исключением объектов жизнеобеспечения.

Исключены:

плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности;

7 видов государственной пошлины;

6 видов сборов.

Взимание отдельных видов плат

Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности: исключена, в т.ч. по реализации алкогольной продукции и осуществлению игорного бизнеса.

Плата за пользование лесными ресурсами: освобождение от платы за пользование лесными ресурсами при осуществлении рубки на участках, пройденных лесными пожарами, при условии, что площадь таких пожаров превышает 100 гектаров.

Плата за пользование земельными участками, установлены следующие подходы к исчислению платы:

для недропользователей по ТПИ плата исчисляется исходя из количества блоков и периода проведения разведочных работ;

увеличение платы в 40 раз по земельным участкам сельхозназначения, не используемым по целевому назначению либо используемым с нарушением законодательства РК.

Плата за размещение наружной рекламы: плательщиками платы будут собственники объектов рекламы либо собственники зданий и сооружений, на которых размещается наружная реклама.

При этом ставка платы может уменьшаться или увеличиваться по решению маслихата:

по областям – в диапазоне от 50% до 100%;

по городам республиканского значения – в диапазоне от 50% до 200%

НДС

Новый Налоговый кодекс уточняет категории оборотов, которые не подлежат обложению НДС. К ним относятся:

реализация товаров, работ и услуг, освобожденных от НДС;

обороты, место реализации которых находится за пределами РК;

реализация отдельных категорий товаров, входящих в перечень статьи 474 Налогового кодекса;

деятельность в сфере игорного бизнеса;

операции, по которым применяется специальный налоговый режим;

обороты, связанные с лотерейной деятельностью.

Реализация строительной компанией жилого здания или квартиры

Реализация жилого здания (квартиры), строительство которого начато или приемка в эксплуатацию которого осуществлена до 1 января 2026 года.

При реализации жилого здания (квартиры), приобретенного без НДС, размер оборота определяется как положительная разница между стоимостью реализации и балансовой стоимостью жилого здания (квартиры), отраженной в бухгалтерском учете на дату реализации без учета переоценки и обесценения.

Изменения обеспечивают плавный переход строительной отрасли к новым требованиям.

Для сельхозтоваропроизводителей, переработчиков и сельскохозяйственных кооперативов увеличивается размер дополнительной суммы НДС, относимой в зачет — с 70% до 80%.

С 1 января 2026 года НДС будет относиться в зачет по обновленным правилам:

по товарам, работам и услугам – по дате их фактического получения;

по импорту из третьих стран – по дате выпуска товаров;

по импорту из стран ЕАЭС – по дате уплаты НДС;

по работам и услугам нерезидентов – по дате выписки электронного счета-фактуры.

Эти нормы вводят единый и понятный порядок определения момента зачета.

С 2026 года вводятся следующие налоговые ставки:

16% – базовая ставка НДС.

Пониженные ставки:

5% с 2026 года и 10% с 2027 года – для лекарственных средств, медицинских изделий и услуг, оказываемых лицензированными субъектами здравоохранения.

10% – для реализации отечественных периодических печатных изданий.

0% ставка применяется к:

• экспорту товаров;

• международным перевозкам;

• поставкам горюче-смазочных материалов для иностранных авиакомпаний;

• товарам, реализуемым на территорию специальных экономических зон;

• реализации аффинированного золота.

Форма 300.00 будет подаваться:

не ранее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и не позднее 15 числа второго месяца после него.

Отнесение в зачет суммы отложенного НДС по счетам-фактурам

Для отнесения суммы НДС в зачет применяется положение Налогового кодекса, действующего на дату приобретения товаров, работ, услуг.

Если товар, работа, услуга приобретены в декабре 2025 года, то период зачета определяется в соответствии с пунктом 1 статьи 401 Налогового кодекса, действующего до 1 января 2026 года.

Так, НДС, относимый в зачет, учитывается в том налоговом периоде, на который приходится наиболее поздняя из следующих дат:

дата получения товаров, работ, услуг;

дата выписки счета-фактуры или иного документа, являющегося основанием для отнесения в зачет налога на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 1 статьи 400 Налогового кодекса.

Таким образом, НДС по приобретенным товарам, работам, услугам в 4 квартале 2025 года, дата получения которых приходится на 4 квартал 2025 года, и счет-фактура поставщиком товаров, работ, услуг выписан в 1 квартале 2026 года, относится в зачет в 1 квартале 2026 года по наиболее поздней дате.

Отменено добровольное снятие с учета по НДС

Согласно новому Налоговому кодексу предусмотрены следующие основания для снятия с регистрационного учета плательщика НДС.

переход с общеустановленного режима налогообложения на специальный налоговый режим;

прекращение деятельности или ликвидация плательщика НДС.

Добровольное снятие с регистрационного учета плательщика НДС при совершении оборота, не превысившего порог для постановки на НДС, не предусмотрено, поскольку такая норма создавала налогоплательщикам возможность для уклонения от исполнения налоговых обязательств.

Следовательно, сумма оборота не может быть основанием для снятия с регистрационного учета по НДС.

Также вводятся обновленные специальные налоговые режимы (СНР):

СНР для самозанятых;

СНР на основе упрощенной декларации;

СНР для крестьянских или фермерских хозяйств (КФХ).

Эти режимы регулируют уплату не только налогов самозанятыми гражданами, но и обязательных видов пенсионных взносов.

СНР для самозанятых, в том числе осуществляющих деятельность с использованием интернет-платформ

Внедряемый с 2026 года СНР для самозанятых предназначен для физических лиц (граждан Казахстана, кандасов), не являющихся индивидуальными предпринимателями (ИП) и не использующих труд наемных работников. СНР для самозанятых распространяется на ограниченный перечень видов деятельности, утверждаемый Правительством РК.

Лимит дохода самозанятых, применяющих СНР, за календарный месяц не должен превышать 300-кратный размер месячного расчетного показателя (МРП), действующего на 1 января соответствующего финансового года (3 600 МРП в год).

Самозанятые, применяющие данный СНР, самостоятельно уплачивают обязательные пенсионные взносы (ОПВ), обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) с полученных ими доходов.

Ставки пенсионных взносов по СНР для самозанятых составляют:

ОПВ – 1% от дохода,

ОПВР – 1% от дохода.

Самозанятые будут применять данный СНР с использованием специального мобильного приложения на основании его чеков и других сведений о доходах, полученных из иных источников. Учет доходов в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования в СНР для самозанятых ведется в простой форме, разработанной ими самостоятельно, с указанием даты, наименования операций, сумм, полученных в результате каждой операции, итоговой суммы за каждый день, за месяц.

С самозанятых, применяющих СНР и осуществляющих деятельность с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, удерживать и перечислять ОПВ и ОПВР будет оператор интернет-платформы.

СНР на основе упрощенной декларации

СНР на основе упрощенной декларации вправе применять ИП и юридические лица – резиденты РК, за исключением налогоплательщиков, указанных в пункте 2 статьи 723 Налогового кодекса РК (юридических лиц, в которых доля участия других юридических лиц составляет более 25%, некоммерческих организаций, участников специальных экономических и индустриальных зон и т.д.).

СНР на основе упрощенной декларации вправе применять при соответствующих условиях лица:

предельный доход которых за календарный год не превышает 600 000 – кратный размер МРП, действующего на 1 января соответствующего финансового года;

осуществляющие виды деятельности, не включенные в определенный Правительством РК перечень, в отношении которого запрещено применение СНР на основе упрощенной декларации.

Ставки пенсионных взносов для СНР на основе упрощенной декларации составляют:

ОПВ – 10% от дохода,

ОПВР – 3,5% от дохода в 2026 году с последующим ежегодным повышением до 5% в 2028 году.

СНР для крестьянских или фермерских хозяйств

СНР для КФХ вправе применять крестьянские или фермерские хозяйства при наличии на территории Казахстана земельных участков на правах частной собственности и (или) землепользования (включая право вторичного землепользования).

Выбранный СНР для КФХ не подлежит изменению в течение календарного года за исключением случаев, когда деятельность КФХ перестаёт соответствовать условиям его применения.

Ставки пенсионных взносов СНР для КФХ составляют:

ОПВ -10% от дохода,

ОПВР-3,5% от дохода 2026 году с последующим ежегодным повышением до 5% в 2028 году.

Крестьянские или фермерские хозяйства, применяющие СНР для КФХ, при получении доходов от видов деятельности, на которые не распространяется действие СНР для КФХ, производят исчисление, уплату соответствующих налогов и представление налоговой отчетности по ним в следующих режимах налогообложения:

в СНР на основе упрощенной декларации при соответствии условиям его применения;

в общеустановленном порядке.

Уплата ОПВ, ОПВР в рамках СНР для самозанятых, СНР на основе упрощенной декларации, а также СНР для крестьянских или фермерских хозяйств (КФХ) осуществляется не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем получения дохода.

Данные нововведения позволят формировать пенсионные накопления, обеспечат социальную защищенность работающих граждан и создадут стимулы для выхода из "тени".

Налоговые проверки

С 1 января 2026 года вводятся обновленные Правила и сроки вручения предварительного акта налоговой проверки, письменного возражения к нему, а также рассмотрения такого возражения.

Предварительный акт будет вручаться по всем проверкам, которые приводят к начислению налогов и платежей в бюджет или социальные фонды, а также к уменьшению убытков.

Ранее предварительный акт выдавался только при начислении свыше 20 000 МРП. Возражения налогоплательщиков будут рассматривать Департаменты госдоходов независимо от того, каким подразделением проводилась проверка – ДГД или УГД.

Возражения налогоплательщиков, подлежащих мониторингу крупных налогоплательщиков, заключивших инвестиционные и (или) специальные инвестиционные контракты, рассматривает КГД МФ РК.

Исключен фиксированный срок "не менее чем за 5 рабочих дней" для вручения предварительного акта.

Теперь срок определяется органом госдоходов, исходя из ограничений по длительности проверки. При этом срок проверки не может превышать 180 календарных дней для отдельных категорий налогоплательщиков.

Письменные возражения можно подать как лично, так и в электронном формате. Это ускоряет процесс и делает его удобнее. Налогоплательщик может также представить письменное согласие с результатами предварительного акта, если у него нет возражений.

Взыскание задолженности по налогам

Повышаются пороги по взысканию налоговой задолженности.

Если раньше налоговая задолженность начинала взыскиваться с порядка 26 тыс. тенге или 6 МРП, а по социальным отчислениям фактически порога не было, то теперь, по налоговой задолженности порог повышается до 87 тыс. тенге или 20 МРП, по социальным платежам – до порядка 26 тыс. тенге или 6 МРП.

Какие меры применяют к должникам:

до 87 тыс. тенге или 20 МРП – направляется извещение, начисляется только пеня, без иных мер;

от 87 тыс. до 195 тыс. тенге или 20 до 45 МРП, соответственно – направляется уведомление;

при непогашении приостанавливаются расходные операции в пределах суммы долга, и только затем возможно выставление инкассовых распоряжений;

свыше 195 тыс. тенге или 45 МРП – применяются более строгие меры: опись и реализация имущества, взыскание за счет дебиторов.

Дополнительно с 1 января 2026 года для тех, у кого сумма обязательств не превышает 1 млн тенге, отменяются ежеквартальные расчеты текущих платежей по налогам на имущество, транспорт и землю. Предприниматель будет сдавать одну декларацию по итогам года и платить по итогам года.

Для налогоплательщиков с задолженностью до 1,5 тыс. МРП (около 6,5 млн тенге) будет доступна отсрочка/рассрочка до 1 года без залога имущества и банковской гарантии.

Также для производителей предусмотрена возможность отсрочки уплаты НДС на импорт по товарам для производства продукции – сроком до одного года.

Налоговая отчетность

С 2026 года внедряются важные изменения в части сдачи налоговой отчетности, направленные на оптимизацию процедур и снижение административной нагрузки на бизнес.

Одним из ключевых нововведений является автоматическое формирование налоговой отчетности с нулевой суммой налога к уплате в случае, если налогоплательщик не представил отчетность в установленный срок. Это позволит избежать направления уведомлений, приостановления расходных операций по банковским счетам и привлечения к административной ответственности по статье 272 КоАП РК, тем самым снизив карательные меры в отношении бизнеса.

При этом административная ответственность будет применяться только в случае выявления оборотов органами государственных доходов. Если же налогоплательщик самостоятельно выявит незадекларированные доходы и представит дополнительную отчетность, меры применяться не будут.

Автоматическое формирование отчетности возможно только при условии, что в досье налогоплательщика в Личном кабинете (КНП ИСНА) заранее указаны формы налоговой отчетности, подлежащие представлению. В связи с этим налогоплательщикам рекомендуется заблаговременно актуализировать сведения в своем досье.

Исключение услуги "Отзыв налоговой отчетности"

В целях минимизации ошибок и повышения качества отчетности исключается услуга "Отзыв налоговой отчетности". После подачи формы внесение изменений будет возможно исключительно путем представления дополнительной налоговой отчетности.

Налогоплательщикам рекомендуется ответственно подходить к заполнению деклараций и тщательно проверять корректность всех данных до их отправки.

Автоматический выбор кода налогового органа

В новой информационной системе налогового администрирования (ИСНА) реализована функция автоматического определения и подстановки кода налогового органа по месту регистрационного учета налогоплательщика при представлении основных форм отчетности. Это направлено на сокращение ошибок и повышение корректности заполнения документов. При необходимости сохраняется возможность самостоятельного редактирования кода.

Отмена продления сроков представления отчетности

Законодательством исключена норма о продлении сроков представления налоговой отчетности. Отсрочка подачи форм налоговой отчетности больше не предусмотрена. В этой связи налогоплательщикам настоятельно рекомендуется заранее планировать подготовку отчетности и направлять декларации строго в установленные сроки.

Расчет коэффициента налоговой нагрузки

С 1 января 2026 года вступают в силу обновленные Правила расчета коэффициента налоговой нагрузки (КНН).

Для расчета КНН устанавливаются следующие новшества:

среднеотраслевой КНН будет рассчитываться отдельно для налогоплательщиков, применяющих СНР и общеустановленный порядок;

расчет среднеотраслевого КНН теперь будет считаться 1 раз в год по состоянию на 1 мая года, следующего за отчетным годом.

Данные изменения направлены на развитие здоровой конкуренции, повышению прозрачности предпринимательской деятельности и снижению теневой экономики.

Налоговое и таможенное администрирование

Новые подходы налогового и таможенного администрирования направлены на упрощение исполнения налоговых обязательств.

Основной посыл реформ – переход от контроля к сервису, от наказания к профилактике и созданию максимально комфортных условий для добросовестных налогоплательщиков.

Центральным элементом новой политики станет объявление "чистого листа" для малого и микробизнеса с 1 января 2026 года.

В рамках этой меры будут списаны пени и штрафы при погашении основного долга до 1 апреля 2026 года, отменены налоговые проверки за предыдущие периоды, а также существенно упрощена процедура ликвидации компаний.

Также отменяются штрафы за несвоевременную подачу деклараций. Если документ не представлен, он будет автоматически считаться нулевым.

В сфере НДС внедряется система "автоматизированного контроля": выписать ЭСФ можно будет только при наличии превышения НДС.

Для граждан упрощается процедура банкротства: исключается требование о предварительном урегулировании долгов по старым займам, появляется право прекратить процедуру без объяснения причин.

Подтверждение налогового резидентства

С 1 января 2026 года вводится в действие приказ Минфина от 11 ноября 2025 года "О некоторых вопросах, связанных с подтверждением резидентства и апостилированием официальных документов органов государственных доходов".

Приказом утверждены:

• Правила и сроки подтверждения резидентства РК;

• Правила оказания государственной услуги "Апостилирование официальных документов, исходящих из структурных подразделений Министерства финансов Республики Казахстан и (или) их территориальных подразделений";

• форма налогового заявления на получение подтверждения налогового резидентства;

• форма документа, подтверждающего резидентство;

• форма решения о мотивированном отказе в оказании государственной услуги на подтверждение резидентства РК;

• форма решения о мотивированном отказе в оказании государственной услуги на апостилирование официальных документов, исходящих из структурных подразделений Министерства финансов РК и (или) их территориальных подразделений.

Правила определяют порядок и сроки подтверждения резидентства РК путем оказания госуслуги "Подтверждение резидентства Республики Казахстан" территориальными органами Комитета государственных доходов МФ РК по областям, городам республиканского значения Астане, Алматы и Шымкенту.

Государственная услуга оказывается физическим и юридическим лицам.

Прием заявления и выдача результата оказания госуслуги осуществляются:

услугодателем;

через Государственную корпорацию;

посредством веб-портала "электронного правительства" www.egov.kz (портал);

посредством объектов информатизации, информационная система веб-приложение "Кабинет налогоплательщика" (knp.kgd.gov.kz.) (Кабинет налогоплательщика).

Для получения государственной услуги услугополучатель представляет пакет документов:

в Государвственную корпорацию:

• налоговое заявление о подтверждении резидентства;

• документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

• дополнительно для юридических лиц-нерезидентов, место эффективного управления которых перенесено в РК, – нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающая наличие в РК места эффективного управления (места нахождения фактического органа управления) юридического лица (протокола общего собрания совета директоров или аналогичного органа с указанием места его проведения или иных документов, подтверждающих место основного управления и (или) контроля, а также принятия стратегических коммерческих решений, необходимых для проведения предпринимательской деятельности юридического лица) – иностранными юридическими лицами, являющиеся резидентами на основании того, что его место эффективного управления находится в РК;

• для иностранцев и лиц без гражданства, являющиеся резидентами, – нотариально засвидетельствованные копии:

– страниц заграничного паспорта или удостоверения лица без гражданства, имеющих записи об идентификационных данных лица и сведения о датах пребывая и выбытия в РК;

– документа, подтверждающего период пребывания в РК (визы или иных документов) с пометками о датах пребывания в РК и выбытия из РК. В случае предоставления оригинала такого документа нотариальное засвидетельствование не требуется;

• для подтверждения резидентства иностранца и лица без гражданства, являющегося резидентом РК на основании наличия центра жизненных интересов в РК, – нотариально засвидетельствованные документы, подтверждающие условия, указанные в пункте 3 статьи 222 Налогового кодекса;

При обращении услугополучателя – иностранца или лица без гражданства, являющегося инвестиционным резидентом МФЦА:

• налоговое заявление о подтверждении резидентства;

• электронную копию нотариально засвидетельствованного заграничного паспорта или удостоверения лица без гражданства;

• электронную нотариально засвидетельствованную копию документа, подтверждающего период пребывания в РК (визы или иных документов);

• электронный документ, подтверждающий уплату сбора за выдачу документа, подтверждающего резидентство;

• электронное письмо-подтверждение, выдаваемое Администрацией МФЦА за соответствующий период, по форме, установленной актом МФЦА, об осуществлении инвестиций в соответствии с программой инвестиционного налогового резидентства МФЦА;

• электронное письмо-подтверждение, выданное органом внутренних дел о том, что иностранец или лицо без гражданства не является лицом, гражданство Республики Казахстан, которого прекращено в течение последних двадцати лет, предшествующих первоначальному обращению для участия в программе инвестиционного налогового резидентства МФЦА. В целях настоящего абзаца письмо-подтверждение, выданное органом внутренних дел, должно содержать сведения заграничного паспорта иностранца или удостоверения лица без гражданства.

При выдаче документа, подтверждающего резидентство при первоначальном обращении, то при последующей подаче налогового заявления на подтверждение резидентства предоставление письма-подтверждения, выданного органом внутренних дел, не требуется.

Для получения дубликата документа, подтверждающего резидентство:

в Государственную корпорацию:

налоговое заявление;

На портал, Кабинет налогоплательщика:

налоговое заявление в форме электронного документа.

Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица работник Государственной корпорации получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Структурное подразделение услугодателя, ответственное за прием документов, в день поступления документов осуществляет прием, проверку представленных документов и регистрацию.

При установлении факта полноты представленных документов работник, ответственный за обработку документов, вводит документы и обрабатывает в информационной системе органов государственных доходов в течение 2 рабочих дней с даты получения налогового заявления.

Выдача готовых документов осуществляется в соответствии с графиком работы Государственной корпорации при предъявлении документов, удостоверяющих личность, либо электронного документа из сервиса цифровых документов, представитель также представляет документ, выданный в соответствии с гражданским законодательством РК, в котором указываются соответствующие полномочия представителя.

В документе говорится, что при необходимости проставление апостиля на выходном бумажном документе, подтверждающем резидентство, процедура осуществляется согласно Правилам оказания государственной услуги "Апостилирование официальных документов, исходящих из структурных подразделений МФ РК и (или) их территориальных подразделений".

Также приказом утверждены Правила, которые определяют порядок оказания государственной услуги "Апостилирование официальных документов, исходящих из структурных подразделений МФ РК и (или) их территориальных подразделений" территориальными органами Комитета государственных доходов МФ РК по областям, городам республиканского значения Астане, Алматы и Шымкенту.

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются:

• через услугодателя;

• через Государственную корпорацию.

При обращении услугополучателя либо его представителя по нотариально заверенной доверенности к услугодателю или в Государственную корпорацию:

документ, подлежащий апостилированию;

документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

документ, подтверждающий уплату в бюджет государственной пошлины за проставление апостиля.

Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица работник Государственной корпорации получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

При представлении услугополучателем документов в Государственную корпорацию работник Государственной корпорации принимает, проверяет документы, представленные услугополучателем, и принятые документы направляет услугодателю через курьерскую связь.

При установлении факта полноты представленных документов ответственный работник в течение 3 рабочих дней со дня принятия документов проставляет апостиль.

При необходимости дополнительной проверки (запрос в государственный орган иностранного государства для определения подлинности документа) соответствующих документов – в течение 5 рабочих дней со дня принятия документов проставляет апостиль.

Выдача готовых документов осуществляется в соответствии с графиком работы Государственной корпорации при предъявлении документов, удостоверяющих личность, либо электронного документа из сервиса цифровых документов.

Выдача талона о прохождении пограничного контроля

Также вводится в действие совместный приказ Минфина и КНБ, которым утверждены Правила представления талона о прохождении государственного контроля, выдаваемого территориальными подразделениями Пограничной службы КНБ.

Дата пересечения Государственной границы РК определяется на основании талона о прохождении государственного контроля (либо его копии), выдаваемого территориальными подразделениями (структурными подразделениями) Пограничной службы КНБ.

При этом датой совершения облагаемого импорта является дата принятия налогоплательщиком на учет импортированных товаров при перевозке товаров в международном автомобильном сообщении – дата пересечения Государственной границы РК.

Выдача талона производится подразделением пограничного контроля при въезде на территорию пункта пропуска через Государственную границу Казахстана перевозчика или лица, ответственного за товар, при перевозке товаров в международном автомобильном сообщении.

Талон заполняется в одном экземпляре перевозчиком или лицом, ответственным за товар, в автомобильных пунктах пропуска.

После заполнения талона перевозчиком или лицом, ответственным за товар, в талоне по итогам прохождения пограничного контроля проставляется штамп подразделения пограничного контроля с указанием наименования автомобильного пункта пропуска и даты пересечения автотранспортного средства государственной границы РК.

При выезде из пункта пропуска отрывная часть талона с разрешительными отметками по результатам проведения пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, фитосанитарного контролей, государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора, а также контроля за перемещением специфических товаров контролирующими органами, возвращается в подразделение пограничного контроля.

Сведения о дате принятия на учет товаров содержатся в информационной системе органов государственных доходов.

В случае если товар принадлежит нескольким налогоплательщикам, перевозчик или лицо, ответственное за товар, передает копии талонов всем налогоплательщикам.

Также говорится, что органы госдоходов обеспечивают талонами подразделения пограничного контроля в автомобильных пунктах пропуска.

Взносы ОСМС

С 1 января 2026 года казахстанцы, уплачивавшие взносы в Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) не менее пяти лет, смогут сохранять статус застрахованного в течение шести месяцев при временном перерыве в платежах.

После восстановления доходов необходимо будет погасить задолженность за пропущенные месяцы.

Пропущенные месяцы можно оплатить в качестве самостоятельного плательщика. Размер взноса для данной категории граждан в 2026 году составит 4 250 тенге в месяц.

Стоит отметить, что в настоящее время после прекращения платежей статус "застрахован" сохраняется в течение трех месяцев. Эта норма также продолжит действовать и не зависит от продолжительности уплаты взносов.

Социально значимые заболевания

С 2026 года диагностика и лечение в рамках ГОБМП станет доступна для таких социально значимых заболеваний, как:

туберкулез;

ВИЧ-инфекция;

злокачественные новообразования;

хронические вирусные гепатиты и цирроз печени;

психические и поведенческие расстройства (заболевания);

орфанные заболевания;

дегенеративные болезни нервной системы;

демиелинизирующие болезни центральной нервной системы;

эпилепсия;

острый инфаркт миокарда (в течение первых 6 месяцев);

инсульты (в течение одного года).

Для ранней диагностики социально значимых и наиболее распространенных заболеваний скрининговые исследования, в том числе онкоскрининги, будут проводиться в рамках ГОБМП без учета наличия статуса застрахованности.

Вместе с тем в пакет ОСМС перешло лечение и наблюдение по ряду хронических заболеваний для пациентов, состоящих на диспансерном учете.

В этот перечень вошли:

• сахарный диабет;

• детский церебральный паралич;

• системные поражения соединительной ткани;

• ревматизм;

• артериальная гипертензия;

• ишемическая болезнь сердца и другие сердечные заболевания (сердечная недостаточность, нарушения сердечного ритма);

• хронические заболевания нижних дыхательных путей;

• заболевания почек, в том числе гломерулярные болезни, хроническая болезнь почек;

• болезни органов пищеварения;

• болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани.

Как пояснили в Минздраве, это позволит людям с данными диагнозами получать все необходимые виды лечения в амбулаторных и стационарных условиях, включая лекарственное обеспечение, в том числе дорогостоящие препараты.

Госзакупки

Согласно Закону "О государственных закупках" годовые планы государственных закупок формируются на основании утвержденных бюджетов и индивидуальных планов финансирования. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок годовые планы составляются без учета НДС, включая предварительный годовой план и сумму авансов.

При этом условия уплаты НДС и акцизов отражаются не в плане, а непосредственно в договоре, который заключается по итогам процедуры закупок. Это соответствует требованиям налогового и таможенного законодательства.

Налоговый кодекс определяет, что НДС начисляется на оборот по реализации товаров, работ и услуг, а датой совершения оборота является дата передачи товара или подписания акта выполненных работ или оказанных услуг. С 1 января 2026 года ставка НДС составляет 16% и применяется ко всем облагаемым оборотам, в том числе по договорам, заключенным ранее.

Поставщики, являющиеся плательщиками НДС, обязаны выставлять счета-фактуры согласно требованиям Налогового кодекса. Если поставщик меняет статус плательщика НДС, Закон допускает внесение изменений в договор госзакупок в части корректировки суммы договора на соответствующую сумму налога. При этом качество и условия поставки остаются неизменными.

Веб-портал государственных закупок автоматически учитывает статус поставщика и формирует сумму НДС к договору, а также предусматривает разделение стоимости по позициям на облагаемую и необлагаемую НДС.

Таким образом, начиная с 1 января 2026 года, при исполнении договоров государственных закупок применяется ставка НДС в размере 16%, независимо от даты заключения договора, если на момент совершения оборота поставщик является плательщиком НДС.

Задача Министерства финансов РК – сделать применение НДС в госзакупках максимально прозрачным и понятным для всех участников. Для этого веб-портал государственных закупок был технически доработан.

Теперь система автоматически определяет, является ли поставщик плательщиком НДС, и позволяет корректировать итоговую сумму договора. Такой подход призван исключить возможные разночтения, снизить количество споров и обеспечить единообразное применение налогового законодательства.

Мобильные переводы

С начала 2026 года вступят в силу обновленные правила налогового контроля мобильных переводов физических лиц.

Раньше учитывалось только количество переводов — 100 и более от разных лиц в течение 3 месяцев подряд. Теперь добавляется еще одно условие: общая сумма этих поступлений за те же 3 месяца должна превышать 12 минимальных зарплат (МЗП).

Возникает признак предпринимательской деятельности, если на ваш личный счет (не для бизнеса) за каждый из 3 подряд месяцев поступило:

Денежные переводы от 100 различных отправителей в течение трех последовательных месяцев (январь, февраль, март);

общая сумма полученных переводов превысила 12 МЗП – в районе 1 млн тенге.

При одновременном выполнении всех указанных условий лицо попадает под налоговую проверку. Банки второго уровня обязаны передавать соответствующую информацию налоговикам.

Налоговые органы обещают не закрывать счета физлицам, а будут направлять уведомление по данным расхождениям. После чего будет решаться вопрос постановки проверяемого в качестве ИП.

Штрафы

В связи с увеличением размера МРП с 3932 тенге до 4 325 тенге в 2026 году вырастут и размеры штрафов, в том числе за нарушение Правил дорожного движения.

Основные из них:

Превышение скорости:

+10–20 км/ч штраф составит 5 МРП или 21 625 тенге

+20–40 км/ч — 10 МРП или 43 250 тенге

+40+ км/ч — 20 МРП или 86 500 тенге.

За повторное нарушение штраф 30 МРП или 129 750 тенге.

Вождение без водительских прав — 5 МРП (21 625 тенге).

Нарушение знаков и разметки — 3 МРП (12 975 тенге).

Проезд на красный свет светофора:

10 МРП (43 250 тенге);

Повторно — 15 МРП (64 875 тенге).

Движение авто по пешеходным дорожкам — 15 МРП (64 875 тенге).

За неправильную парковку придется заплатить:

Обычная — 5 МРП (21 625 тенге);

На тротуаре — 10 МРП (43 250 тенге);

Не оплатил парковку — 3 МРП (12 975 тенге).

За не остановку по требованию полиции штраф составит:

40 МРП (173 000 тенге);

Повторно — лишение прав / арест

Если уже лишен прав — 60 МРП (259 500 тенге).

За разговор по телефону за рулем, непристегнутый ремень, нарушение перевозки штраф составит 5 МРП (21 625 тенге).

Пешеходам за переход дороги в неположенном месте грозит штраф в 2 МРП (8 650 тенге), за повторное нарушение 10 МРП или 43 250 тенге.

Новые штрафы для застройщиков и в сфере ИИ

Застройщики

Нарушение застройщиком, уполномоченной компанией, инжиниринговой компанией требований законодательного акта РК о долевом участии в жилищном строительстве, в том числе к содержанию информации, подлежащей раскрытию, а также порядку ее распространения, либо распространение застройщиком, уполномоченной компанией, инжиниринговой компанией неточной, неполной или недостоверной информации, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и 2-1 настоящей статьи, – влечет штраф на юридических лиц в размере 300 МРП (1 297 500 тенге в 2026 году).

За привлечение денег физических, юридических лиц или лиц, осуществляющих деятельность в соответствии с договором о совместной деятельности (простое товарищество, консорциум), без получения разрешения на привлечение денег дольщиков или гарантии Единого оператора жилищного строительства – предусмотрен штраф на субъектов малого предпринимательства в размере 750 МРП (3 243 750 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 1000 МРП (4 325 000 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 2000 МРП (8 650 000 тенге).

За производство, распространение или размещение рекламы строящихся многоквартирных жилых домов или комплексов индивидуальных жилых домов, направленной на привлечение денег физических, юридических лиц или лиц, осуществляющих деятельность в соответствии с договором о совместной деятельности (простое товарищество, консорциум), без соответствующего разрешения на привлечение денег дольщиков или договора о предоставлении гарантии долевого участия в жилищном строительстве, а также не соответствующих классификации жилых домов (жилых зданий) в утвержденном проекте строительства – установлен штраф на физических лиц в размере 200 МРП (865 000 тенге), на субъектов малого предпринимательства – в размере 500 МРП (2 162 500 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 750 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере1000 МРП.

ЖКХ

Вместе с тем установлен штраф за непроведение мероприятий по подготовке инженерных сетей и оборудования к отопительному сезону председателем объединения собственников имущества (ОСИ) многоквартирного жилого дома, субъектом управления объектом кондоминиума – в размере 50 МРП (216 250 тенге).

При этом за действие или бездействие в этом плане, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – предусмотрен штраф в размере 100 МРП.

Лицензирование

Предоставление заявителем заведомо недостоверной информации при получении лицензии или разрешения второй категории, а равно действия (бездействие), предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, а также неустранение нарушений квалификационных или разрешительных требований, повлекших привлечение к административной ответственности, по истечении срока приостановления действия лицензии или разрешения второй категории – влечет штраф на физических лиц в размере 40 МРП (157 280 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 100 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 150 МРП (648 750 тенге), на субъектов крупного предпринимательства, филиалы банков – нерезидентов РК, филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов РК, филиалы страховых брокеров – нерезидентов РК – в размере 300 МРП (1 297 500 тенге), с лишением лицензии или разрешения второй категории либо без такового.

Искусственный интеллект

КоАП дополнен новой статьей, предусматривающей нарушения законодательства в сфере искусственного интеллекта.

Так, нарушение законодательства в сфере искусственного интеллекта, совершенное в виде:

• необеспечения собственниками или владельцами систем искусственного интеллекта информирования пользователей о синтетических результатах деятельности системы искусственного интеллекта, которые могут ввести их в заблуждение;

• неосуществления собственниками или владельцами систем искусственного интеллекта управления рисками систем искусственного интеллекта высокой степени риска, повлекшего негативное воздействие на здоровье или благополучие людей, создание или распространение запрещенной, ложной информации, дискриминацию или нарушение прав человека и причинение иного вреда, если это действие (бездействие) не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, –

влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (64 875 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20 МРП (86 500 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30 МРП (129 750 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП.

За действия (бездействия) указанной статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – предусмотрен штраф на физических лиц в размере 30 МРП, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 50 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 70 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 200 МРП с приостановлением или запрещением деятельности системы искусственного интеллекта.

Также дополнено, что уполномоченный орган в сфере искусственного интеллекта рассматривает дела об административных правонарушениях, указанных выше.

Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе руководитель уполномоченного органа в сфере искусственного интеллекта и его заместители.

Национальный каталог товаров

Впервые появится в Казахстане Национальный каталог товаров

Это цифровая платформа, которая станет обязательным инструментом доступа отечественного бизнеса к регулируемым закупкам и целевым мерам господдержки.

Основное условие – нужно подтвердить фактическое производство на территории РК.

Для регистрации в Реестре необходимо подать заявку, подписанную ЭЦП, пройти верификацию и оценку производства. Регистрация осуществляется онлайн через платформу e-ondiris.gov.kz.

Часть сведений автоматически подгружается из государственных баз данных, недостающие документы загружаются заявителем. Система проводит цифровую верификацию – анализирует производственные площадки, оборудование, разрешительные документы, цепочку поставок, а также данные электронных счет-фактур и таможенной статистики.

По каждому коду ТН ВЭД установлены требования к технологическим операциям и минимальному уровню локализации. После включения в Реестр будет проводиться мониторинг для сохранения статуса участника.

Каждый товар получает свою уникальную карточку, которая становится "единым паспортом", одинаково распознаваемым всеми информационными системами.

Ставки акцизов на бензин, дизтопливо и другие нефтепродукты

С 1 января 2026 года утверждены следующие ставки акцизов:

Оптовая реализация производителями бензина (за исключением авиационного), дизельного топлива, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива собственного производства:

бензин – 38 134 тенге за тонну;

за тонну; дизельное топливо – 35 726 тенге за тонну;

за тонну; газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо – 38 134 тенге за тонну.

Розничная реализация производителями бензина (за исключением авиационного), дизельного топлива, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива, использование на собственные производственные нужды:

бензин – 38 634 тенге за тонну;

дизельное топливо – 35 726 тенге за тонну;

газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо – 38 634 тенге за тонну.

Импорт

бензин – 38 134 тенге за тонну;

дизельное топливо – 35 726 тенге за тонну;

газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо – 38 134 тенге за тонну.

Расширен Перечень социально значимых продовольственных товаров

В Перечень включили 31 наименование товаров: мука, хлеб, рожки, крупа гречневая, рис, картофель, морковь, лук, капуста, помидоры, огурцы, яблоки, сахар, масло подсолнечное, говядина, мясной фарш, баранина, конина, рыба, куры, молоко, кефир, сметана, творог, сыр, масло сливочное, яйцо куриное, чай, соль.

На социально значимые продовольственные товары по перечню устанавливается пороговое значение розничных цен по каждой отдельной товарной позиции.

В заключенном договоре поставки социально значимых продовольственных товаров размер предельной торговой надбавки должен быть установлен в обязательном порядке. Сделка, совершенная с нарушением данного требования, недействительна.