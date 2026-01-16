Выписка и приостановка выписки ЭСФ: ответы на вопросы

Специалисты Министерства финансов РК в рамках акции "Народный бухгалтер" ответили на наиболее актуальные вопросы казахстанцев, возникающие в связи с введением нового Налогового кодекса с 1 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Когда происходит приостановка выписки ЭСФ?

Приостановление выписки электронных счетов-фактур производится налоговым органом в течение одного рабочего дня, следующего за днем:

неисполнения или вынесения решения налоговым органом о признании неисполненным уведомления о подтверждении фактического совершения оборота по реализации товаров, выполнению работ и оказанию услуг;

неисполнения уведомления о подтверждении места нахождения налогоплательщика (налогового агента);

истечения срока представления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость плательщиком налога на добавленную стоимость, самостоятельно не представлявшим такую налоговую отчетность в течение шести предыдущих месяцев ;

; приостановления плательщиком налога на добавленную стоимость представления налоговой отчетности по такому налогу до даты возобновления представления такой налоговой отчетности;

вступления в законную силу судебного акта о признании недействительной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица;

вступления в законную силу судебного акта о признании недействительной перерегистрации юридического лица;

вступления в законную силу судебного акта о признании физического лица, являющегося первым руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем, недееспособным или ограниченно дееспособным;

вступления в законную силу судебного акта о признании физического лица, являющегося первым руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем, безвестно отсутствующим;

поступления сведений с реестра номеров о смерти или признания физического лица, являющегося первым руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем, умершим;

вступления в законную силу судебного акта, которым физическое лицо, являющееся первым руководителем или единственным учредителем (участником) юридического лица или индивидуальным предпринимателем, признано виновным в совершении уголовного правонарушения по деятельности данного юридического лица или индивидуального предпринимателя по статьям 216, 238 или 245 Уголовного кодекса РК;

вынесения постановления о розыске физического лица, являющегося первым руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем;

поступления сведений о том, что цель пребывания не связана с осуществлением трудовой деятельности в РК либо разрешенный срок пребывания на территории РК физического лица – иностранца или лица без гражданства, являющегося первым руководителем или единственным учредителем (участником) юридического лица или индивидуальным предпринимателем, истек;

включения индивидуального предпринимателя в реестр бездействующих налогоплательщиков;

включения в реестр бездействующих налогоплательщиков налогоплательщика, первым руководителем или единственным учредителем (участником) которого является первый руководитель или единственный учредитель (участник) юридического лица – плательщика налога на добавленную стоимость;

неисполнения налогоплательщиком уведомления о предполагаемых расхождениях по результатам камерального контроля.

Работаю по упрощенной декларации, не являюсь плательщиком НДС, нужно ли выписывать ЭСФ?

Согласно нормам статьи 99 Налогового кодекса (с 1 января 2025 года), налогоплательщик, применяющий специальный налоговый режим, не подлежит постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость.

Налогоплательщик, применяющий специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, являясь неплательщиком налога на добавленную стоимость, обязан выписывать счет-фактуру, однако выписка счета-фактуры не требуется в следующих случаях:

реализации товаров, работ, услуг, расчеты за которые осуществляются:

- с представлением покупателю чека контрольно-кассовой машины или через терминалы оплаты услуг;

- с представлением покупателю товаров, работ, услуг чека специального мобильного приложения. При этом по требованию покупателя чек должен содержать идентификационный номер такого покупателя товаров, работ, услуг;

реализации товаров, работ, услуг физическим лицам, расчеты за которые осуществляются электронными деньгами или с использованием средств электронного платежа;

осуществления расчетов через банки второго уровня, оператора почты за предоставленные физическому лицу коммунальные услуги, услуги связи;

оформления перевозки пассажира на железнодорожном или воздушном транспорте проездным билетом на бумажном носителе, электронным билетом или электронным проездным документом;

безвозмездной передачи товара, безвозмездного выполнения работ, оказания услуг физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем или лицом, занимающимся частной практикой;

реализации финансовых операций, предусмотренных статьей 477 Налогового кодекса.

Зачем самому себе выписывать ЭСФ по услугам нерезидента?

Введение выписки ЭСФ по оборотам по приобретению работ, услуг от нерезидента связано со сложным администрированием таких оборотов. Отсутствие информации до сдачи Декларации по НДС (форма 300.00) в информационных системах приводит к искажению информации по сумме отнесения НДС в зачет и некачественному камеральному контролю по НДС.

Выписка ЭСФ по НДС за нерезидента будет производиться в свой же адрес после даты уплаты НДС за нерезидента в бюджет, но не позднее 5-ти календарных дней после такой даты уплаты. В свою очередь плательщик НДС вправе отнести сумму НДС за нерезидента на основании выписанного ЭСФ по дате его выписки.

Таким образом, предложенный механизм позволит однозначно определить дату отнесения в зачет суммы НДС, что облегчит администрирование и сократит количество выставляемых уведомлений камерального контроля.

ЭСФ за нерезидента возможно выписать как на портале ИС ЭСФ, так и посредством учетных систем, используемых НП (к примеру 1С). В журнале "ЭСФ" следует нажать "Создать ЭСФ" и выбрать категорию поставщика "Нерезидент (поставщик работ, услуг)".

После выбора этой категории ваши данные автоматически перенесутся в раздел "Получатель" и будут заполнены по данным, указанным при регистрации. Раздел "Поставщик" станет доступен для заполнения – в этом разделе нужно внести данные нерезидента.

Если нерезидент из страны ЕАЭС (RU, BY, KG, AM), нужно дополнительно указать его идентификатор (ИИН/БИН).

Ранее мы рассказали, какие условия применения СНР на основе упрощенной декларации в 2026 году. Посмотреть ответы на другие актуальные вопросы можно здесь. Ознакомиться с новым Налоговым кодексом можно здесь.