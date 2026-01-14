Курс доллара снова начал расти на торгах 14 января
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 510,43 тенге, повысившись на 0,72 тенге.
Курс российского рубля понизился до 6,45 тенге (-0,01).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 73,23 тенге (+0,12).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 510,7-512,7 тенге, евро – по 593,1-597,5 тенге, рубли – по 6,38-6,50.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 14 января.
Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) цена барреля нефти марки Brent, снизившись на 0,15 доллара, составила 65,32 доллара.
На Нью-Йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подешевела на 0,2 доллара США – до 60,95 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 509,75 тенге, евро – 594,67 тенге, рубля – 6,46 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 14 января, можно здесь.