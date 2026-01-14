Курс доллара снова начал расти на торгах 14 января

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 14 января 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 510,43 тенге, повысившись на 0,72 тенге.

Курс российского рубля понизился до 6,45 тенге (-0,01).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 73,23 тенге (+0,12).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 510,7-512,7 тенге, евро – по 593,1-597,5 тенге, рубли – по 6,38-6,50.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 14 января.

Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) цена барреля нефти марки Brent, снизившись на 0,15 доллара, составила 65,32 доллара.

На Нью-Йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подешевела на 0,2 доллара США – до 60,95 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 509,75 тенге, евро – 594,67 тенге, рубля – 6,46 тенге.

