Финансы

Курс доллара снова начал расти на торгах 14 октября

Обмен валют, обменник, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 15:39 Фото: pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 14 октября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 538,63 тенге, поднявшись на 0,92 тенге.

Курс рубля подрос до 6,71 тенге (+0,06).

Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 75,25 тенге (-0,17).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 539,9-542,7 тенге, евро – по 623,5-627,5 тенге, рубли – по 6,65-6,77.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 14 октября.

Так, цена марки Brent снизилась на 2,29%, составив 61,81 доллара за баррель. Это самый низкий показатель с 8 мая 2025 года.

Фьючерсы на американскую нефть WTI с поставкой в ноябре также демонстрировали снижение на 2,75%, до уровня 58,08 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 537,77 тенге, евро – 622,95 тенге, рубля – 6,65 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 14 октября, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
