Курс доллара снова начал расти на торгах 30 сентября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 30 сентября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 481,19 тенге, повысившись на 1,69 тенге с предыдущей сессии.

Курс китайского юаня вырос на 0,41 пункта, составив 68,84 тенге.

В обменных пунктах Алматы доллары покупают/продают по 479,4-481,1 тенге, евро – по 535,3-539,7 тенге, российские рубли – по 5-5,1 тенге.

Вместе с тем цены на нефть в мире 30 сентября продолжили рост.

Согласно данным торгов, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent подорожала на 51 цент, до 72,49 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI США подорожали на 43 цента, или 0,63%, до 68,61 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 479,23 тенге, евро – в 534,96 тенге, рубля – в 5,16 тенге.



Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 30 сентября, можно здесь.