Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Каким специалистам работодатели предлагали зарплату от 900 тысяч тенге на электронной бирже труда

Каким специалистам работодатели предлагали зарплату от 900 тысяч тенге на электронной бирже труда Фото: pexels
В январе 2024 года предложение на электронной бирже труда (ЭБТ) в два раза превосходило спрос. Об этом сегодня, 12 февраля, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза Минтруда, в январе на ЭБТ работодатели разместили 97,3 тыс. вакансий, а соискатели – 191,1 тыс. резюме. В сравнении с декабрем прошлого года число вакантных мест снизилось на 22,3 тыс. (-19%), в то время как число резюме увеличилось на 132 тыс. единиц (+223%).

"Таким образом, спрос со стороны работодателей в январе был вдвое меньше, чем предложения соискателей на бирже труда, что объясняется снижением активности рекрутинговых процессов в начале года", – говорится в сообщении.

По данным МТСЗН, работодатели предлагали наибольшие заработные платы:

  • начальникам базы на производстве (от 900 тыс. тенге),
  • инженерам-проектировщикам (от 800 тыс. тенге),
  • главным строителям (от 790 тыс. тенге).

А самый высокий размер запрашиваемых заработных плат чаще всего в своих резюме указывали соискатели по профессии:

  • "специалист по работе с большими данными" (в среднем от 1,3 млн тенге),
  • "руководитель по оптимизации бизнес-процессов" (от 1,2 млн тенге),
  • "инженер по производственным операциям" (от 1,2 млн тенге).
"В разрезе регионов увеличение количества резюме в январе наблюдалось во всех регионах, наименьший прирост зафиксирован в Астане (+3,2 тыс. резюме, или рост на 56% по сравнению с декабрем)".Пресс-служба МТСЗН РК

Максимальные показатели прироста предложения на рынке труда продемонстрировали трудоизбыточные южные регионы:

  • Кызылординская область (+17,2 тыс. резюме, или 531%),
  • Шымкент (+9,7 тыс. резюме, или 401%),
  • Туркестанская область (+27 тыс. резюме, или 358%).
"В свою очередь самое значительное снижение количества размещенных в январе вакансий по сравнению с предыдущим месяцем отмечается также в южных регионах: Кызылординской (-4,5 тыс. или -61%) и Туркестанской (-7,4 тыс. вакансий или -48%) областях и Алматы (-8 тыс. или -47%)", – сообщила руководитель управления Департамента стратегии и анализа больших данных АО "ЦРТР" Камилла Манакова.

Наибольший рост спроса (на 45%, или 9,9 тыс. вакансий) в январе наблюдался на специалистов высокой квалификации. Спрос со стороны работодателей на среднеквалифицированных специалистов остался практически на уровне декабря прошлого года, незначительно снизившись на 4% (2 тыс. вакансий).

Одновременно в январе наблюдается существенное снижение спроса на неквалифицированный персонал – на 58% (30,2 тыс. вакансий).

Что касается размещенных в январе резюме, значительный прирост их количества произошел вследствие активности со стороны неквалифицированных соискателей, численность которых по сравнению с предыдущим месяцем возросла на 549% (или 71,8 тыс. резюме). При этом активность наблюдалась также со стороны соискателей с высокой (рост числа резюме на 109%, или 22,1 тыс. резюме) и средней квалификацией (+147%, или 38,1 тыс.).

"Больше всего вакансий в январе было размещено в профобластях "образование и воспитание" (17,5 тыс. вакансий) и "медицина и фармацевтика" (8,5 тыс.). В свою очередь среди соискателей на ЭБТ наблюдалась активность со стороны работников профобластей "образование и воспитание" (17,3 тыс. резюме) и "ЖКХ и благоустройство" (8,2 тыс. резюме)", – поделилась Камилла Манакова.

В целом, в январе на ЭБТ наблюдалось снижение спроса на неквалифицированную рабочую силу и высокий спрос на специалистов в профобластях "образование и воспитание" и "медицина и фармацевтика".

Материал по теме

Может ли работодатель возложить выполнение работы ушедшего в отпуск сотрудника на другого без доплаты

8 февраля 2024 года сообщалось, что в Казахстане работодателям возместят затраты на создание безопасных условий труда. Подробности здесь.

Читайте также

Вице-спикер Мажилиса высказался о лесных пожарах
Альберт Рау: Потеря каждого дерева для нас трагедия
Куда обращаться казахстанцам с задолженностями по микрокредитам
Куда обращаться казахстанцам с задолженностями по микрокредитам
Казахстанцам предлагают новую компенсацию: уже от трех миллионов
Казахстанцам предлагают новую компенсацию: уже от трех миллионов
Динара Халдарова
МТСЗН РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
обращение спасателей
Алматинские спасатели обратились к автовладельцам и пешеходам
Названа точная численность населения Казахстана
Названа точная численность населения Казахстана
мировой рекорд
Мировой рекорд установили на матче КХЛ
Крупный банк обратился к казахстанцам
Крупный банк обратился к казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: