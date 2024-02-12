Каким специалистам работодатели предлагали зарплату от 900 тысяч тенге на электронной бирже труда

В январе 2024 года предложение на электронной бирже труда (ЭБТ) в два раза превосходило спрос. Об этом сегодня, 12 февраля, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза Минтруда, в январе на ЭБТ работодатели разместили 97,3 тыс. вакансий, а соискатели – 191,1 тыс. резюме. В сравнении с декабрем прошлого года число вакантных мест снизилось на 22,3 тыс. (-19%), в то время как число резюме увеличилось на 132 тыс. единиц (+223%).

"Таким образом, спрос со стороны работодателей в январе был вдвое меньше, чем предложения соискателей на бирже труда, что объясняется снижением активности рекрутинговых процессов в начале года", – говорится в сообщении.

По данным МТСЗН, работодатели предлагали наибольшие заработные платы:

начальникам базы на производстве (от 900 тыс. тенге),

инженерам-проектировщикам (от 800 тыс. тенге),

главным строителям (от 790 тыс. тенге).

А самый высокий размер запрашиваемых заработных плат чаще всего в своих резюме указывали соискатели по профессии:

"специалист по работе с большими данными" (в среднем от 1,3 млн тенге),

"руководитель по оптимизации бизнес-процессов" (от 1,2 млн тенге),

"инженер по производственным операциям" (от 1,2 млн тенге).

"В разрезе регионов увеличение количества резюме в январе наблюдалось во всех регионах, наименьший прирост зафиксирован в Астане (+3,2 тыс. резюме, или рост на 56% по сравнению с декабрем)". Пресс-служба МТСЗН РК

Максимальные показатели прироста предложения на рынке труда продемонстрировали трудоизбыточные южные регионы:

Кызылординская область (+17,2 тыс. резюме, или 531%),

Шымкент (+9,7 тыс. резюме, или 401%),

Туркестанская область (+27 тыс. резюме, или 358%).

"В свою очередь самое значительное снижение количества размещенных в январе вакансий по сравнению с предыдущим месяцем отмечается также в южных регионах: Кызылординской (-4,5 тыс. или -61%) и Туркестанской (-7,4 тыс. вакансий или -48%) областях и Алматы (-8 тыс. или -47%)", – сообщила руководитель управления Департамента стратегии и анализа больших данных АО "ЦРТР" Камилла Манакова.

Наибольший рост спроса (на 45%, или 9,9 тыс. вакансий) в январе наблюдался на специалистов высокой квалификации. Спрос со стороны работодателей на среднеквалифицированных специалистов остался практически на уровне декабря прошлого года, незначительно снизившись на 4% (2 тыс. вакансий).

Одновременно в январе наблюдается существенное снижение спроса на неквалифицированный персонал – на 58% (30,2 тыс. вакансий).

Что касается размещенных в январе резюме, значительный прирост их количества произошел вследствие активности со стороны неквалифицированных соискателей, численность которых по сравнению с предыдущим месяцем возросла на 549% (или 71,8 тыс. резюме). При этом активность наблюдалась также со стороны соискателей с высокой (рост числа резюме на 109%, или 22,1 тыс. резюме) и средней квалификацией (+147%, или 38,1 тыс.).

"Больше всего вакансий в январе было размещено в профобластях "образование и воспитание" (17,5 тыс. вакансий) и "медицина и фармацевтика" (8,5 тыс.). В свою очередь среди соискателей на ЭБТ наблюдалась активность со стороны работников профобластей "образование и воспитание" (17,3 тыс. резюме) и "ЖКХ и благоустройство" (8,2 тыс. резюме)", – поделилась Камилла Манакова.

В целом, в январе на ЭБТ наблюдалось снижение спроса на неквалифицированную рабочую силу и высокий спрос на специалистов в профобластях "образование и воспитание" и "медицина и фармацевтика".

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