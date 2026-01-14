#Казахстан в сравнении
Общество

Где и каким новым профессиям могут бесплатно обучиться казахстанцы

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 13:49 Фото: pexels
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 14 января 2026 года, предоставили информацию о платформе профессионального обучения Skills Enbek за прошлый год, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в 2025 году 570 тыс. граждан, в том числе 53,5 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении онлайн-курсов на платформе. Всего на платформе зарегистрировано более 1,5 млн пользователей, из которых 925,7 тыс. – в 2025 году. При этом обучение за весь период действия Skills Enbek прошли около 1,2 млн человек.

Из 56,6 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 16,9 тыс. человек – представители молодежи в возрасте 16-35 лет из Туркестанской (3,5 тыс. человек), Костанайской (2,8 тыс.), Кызылординской (по 2,5 тыс.) областей, а также Алматы (2,3 тыс.) и Алматинского региона (2,2 тыс.).

Также более 56% безработных, получивших сертификаты на Skills Enbek в 2025 году, – женщины (32 тыс.). Наибольшая доля женщин в основном из Туркестанской (3,5 тыс. человек), Костанайской (2,8 тыс.) и Кызылординской (2,6 тыс.) областей, Алматы и Карагандинской области (по 2,3 тыс. человек, соответственно).

Около 26 тыс. человек, обучившихся в 2025 году, являются жителями сельской местности – большинство из Туркестанской (3,2 тыс.), Кызылординской (2,9 тыс.) и Алматинской (2,6 тыс.) областей.

"С момента запуска авторы опубликовали на платформе более 1000 курсов по различным направлениям, из них 382 – бесплатные. Также имеются курсы от партнеров Courstore, Fluent Education и Яндекс Казахстан с возможностью перехода для дальнейшего обучения на образовательные площадки. Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов".Пресс-служба МТСЗН РК

Как уточнили в Минтруда, самыми популярными курсами в прошлом году стали:

  • "IT и телекоммуникации",
  • "Повар-кондитер",
  • "Сенің мансаптық бастамаң: "Электрондық еңбек биржасын" қалай пайдалануға болады",
  • "Управление персоналом",
  • "Пішу және тігу".

Отмечается, что на Skills Enbek постоянно увеличивается число бесплатных курсов по социальному обслуживанию и другим направлениям.

"Платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции "обучение в течение всей жизни". Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн-курсам по принципу маркетплейса рынка услуг", – напомнили в пресс-службе МТСЗН РК.

Получить доступ к обучению можно, пройдя по прямой ссылке https://skills.enbek.kz/ или выбрав раздел "Онлайн обучение" на Электронной бирже труда (enbek.kz).

На Skills Enbek обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе.

Также в Минтруда перечислили преимущества для обучающегося: расширенный поиск курсов, понятная структура уроков, отслеживание процесса обучения и быстрое взаимодействие с авторами курсов. Для пользователей доступен чат-бот с использованием искусственного интеллекта, обеспечивающий быстрый поиск и получение ответа на интересующие вопросы.

"По окончании обучения обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения обучения является оценка курса со стороны обучившегося. При скачивании сертификата добавлены рекомендации вакансий по приобретенным навыкам с переходом на enbek.kz. Полученный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на enbek.kz. При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на платформе".Пресс-служба МТСЗН РК

Размещение онлайн-курсов на Skills Enbek для авторов и разработчиков осуществляется бесплатно. Курсы могут быть размещены на государственном, русском и английском языках, должны содержать различные форматы представления информации: текст, презентации, видео и аудиоматериалы, инфографика и другие виды. Платформа предполагает возможность адаптации интерфейса для обучающихся с особыми потребностями.

В рамках реализации Года рабочих профессий на платформе были размещены обучающие курсы для выпускников школ и студентов ТиПО:

"Сенің мансаптық бастамаң: "Электрондық еңбек биржасын" қалай пайдалануға болады" и "Твой карьерный старт: как использовать "Электронную биржу труда". Данные курсы выступают практическим путеводителем в мире профессий: они помогают определить будущую специальность, освоить навыки поиска работы и самопрезентации, а также учат эффективно использовать инструменты электронной биржи труда для поиска вакансий и повышения квалификации. Особое внимание уделено тому, как избежать распространенных ошибок на старте карьерного пути.

На сегодняшний день, по данным Минтруда, курсы прошли 529 тыс. школьников и студентов, что подтверждает высокий интерес и значимость проекта.

Для авторов курсов доступен удобный конструктор составления урока, просмотр статистики и эффективности опубликованных курсов, предусмотрен разнообразный дизайн сертификатов, а также размещен онлайн-калькулятор для предварительного расчета стоимости обучения.

В ведомстве также напомнили, что с декабря 2023 года обучение на курсах доступно через мобильное приложение Enbek, которое можно скачать на Google Play и App Store.

По всем вопросам регистрации и работы на Skills Enbek просим обращаться к ответственным сотрудникам АО "ЦРТР" по тел. 8 (7172) 95 43 17 (вн. 405, 441, 363).

Как долго потерявшие работу казахстанцы будут в системе ОСМС

15 декабря 2025 года стало известно, что в Казахстане резко выросло число получателей социальной выплаты по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
