Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 января
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 510,95 тенге, евро – 594,49 тенге, рубля – 6,5 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 510 тенге, продажи – 517 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 591 тенге, продажи – 601 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,35 тенге, продажи – 6,65 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 510,9 тенге, продажи – 513 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 592,9 тенге, продажи – 597,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,42 тенге, продажи – 6,53 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 511,2 тенге, продажи – 513,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 593,3 тенге, продажи – 598,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,45 тенге, продажи – 6,52.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.