Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 января

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 16 января 2026 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 510,95 тенге, евро – 594,49 тенге, рубля – 6,5 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 510 тенге, продажи – 517 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 591 тенге, продажи – 601 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,35 тенге, продажи – 6,65 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 510,9 тенге, продажи – 513 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 592,9 тенге, продажи – 597,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,42 тенге, продажи – 6,53 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 511,2 тенге, продажи – 513,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 593,3 тенге, продажи – 598,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,45 тенге, продажи – 6,52. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

