Постановка, снятие с учета, уплата НДС в 2026 году: ответы на вопросы
Какой порог для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС в 2026 году?
Предельный порог оборота для постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость составляет 10 000-кратный размер МРП (4325*10 000= 43 250 000 тенге).
Что делать с остатками товаров, приобретенными до 2026 года?
Товары (остатки), приобретенные до 2026 года по ставке 12%, нет необходимости как-то отдельно их учитывать, при этом дальнейшая их реализация после 1 января 2026 года подлежит обложению по ставкам, предусмотренным Налоговым кодексом, действующим с 2026 года (16%, 10%, 5%).
В каких случаях плательщик НДС может сняться с регистрационного учета?
Плательщик снимается с регистрационного учета плательщика НДС при:
- переходе с общеустановленного порядка налогообложения на специальный налоговый режим;
- прекращении деятельности или ликвидации.
При этом с 2026 года исключается право налогоплательщика на добровольное снятие с регистрационного учета по НДС в случае непревышения минимума оборота в прошлом в текущем году.
Прием уведомления о применяемом режиме налогообложения будет осуществляться в КНП ИСНА в разделе "Подать документы". Также уведомление можно будет подать на бумажном носителе в Управление государственных доходов по месту нахождения. Данная услуга также будет доступна в банковских мобильных приложениях, а также через мобильное приложение "Е-салык-бизнес" (только для ИП).
Налоговое заявление на прекращение деятельности также доступно в разделе "Подать документы".
Кроме того, при прекращении деятельности предоставляется ликвидационная налоговая отчетность, которая также может быть представлена через КНП ИСНА в разделе "Подать документы" или на бумажном носителе в орган государственных доходов.
Как будет облагаться НДС медицинская сфера с 2026 года?
В 2026 году Налоговым кодексом предусмотрено следующее в части обложения НДС медицинской сферы.
Освобождается от НДС:
реализация лекарственных средств и медицинских услуг субъектом здравоохранения, имеющим лицензию на медицинскую деятельность:
- в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного медицинского страхования (ОСМС);
- для лечения орфанных и социально значимых заболеваний.
Перечень разрабатывается Минздравом РК.
- импорт лекарственных средств в рамках ГОБМП и ОСМС, а также для лечения орфанных и социально значимых заболеваний.
Перечень и порядок освобождения от НДС при импорте также разрабатывается Минздравом РК.
применятся ставка НДС с 1 января 2026 года 5%, с 1 января 2027 года 10%:
- при реализации лекарственных средств, кроме освобождаемых от НДС, медицинских изделий, комплектующих медицинских изделий, а также технических вспомогательных (компенсаторных) средств.
Перечень разрабатывается Минздравом РК;
- при оказании медицинских услуг субъектом здравоохранения, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, кроме освобождаемых от НДС.
Если будет закуп лекарств или медицинских услуг с НДС 5%, то значит зачет НДС тоже будет под 5%, даже если основная ставка НДС по реализации у компании 16%?
Новый Налоговый кодекс не устанавливает ограничения по отнесению суммы НДС в зачет по приобретенным товарам, услугам, используемым для оборотов, облагаемых стандартной ставкой НДС 16%.
Таким образом, при приобретении медицинских услуг по ставке НДС 5%, используемых для облагаемого оборота, по ставке 16% в зачет будет относиться сумма НДС, отраженная в электронном счете-фактуре, то есть по ставке 5%.
Как поменяется обложение НДС реализация и аренда жилья с 2026 года
С 2026 года внесено изменение по освобождению от НДС при реализации и аренды жилья.
Будет освобождаться от НДС реализация строительной компанией жилого здания (части жилого здания), строительство которого начато или приемка в эксплуатацию которого осуществлена до 1 января 2026 года.
Также освобождение от НДС будет применяться при передаче в аренду жилого здания (части жилого здания) по договору долгосрочной аренды жилища с правом выкупа, который заключен до 1 января 2026 года.
Вправе ли адвокат быть плательщиком НДС?
Лицо, занимающееся частной практикой, состоящее на регистрационном учете в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, в течение 10 рабочих дней со дня введения в действие Налогового кодекса без уведомления подлежит снятию налоговым органом с регистрационного учета в качестве плательщика налога на добавленную стоимость с даты введения в действие настоящего Кодекса (статья 829 НК РК в редакции 2026 года).
Как можно посмотреть на сайтах данные о плательщиках по НДС?
Данные о плательщиках НДС можно посмотреть на сайте Комитета государственных доходов kgd.gov.kz – "Электронные сервисы" – "Помощь бизнесу" – "Поиск данных о плательщике НДС".
Портал услуг и сервисов органов государственных доходов КГД МФ РК portal.kgd.gov.kz/ – "Сервисы" – "поиск данных о плательщике НДС".
