Постановка, снятие с учета, уплата НДС в 2026 году: ответы на вопросы

Специалисты Министерства финансов РК в рамках акции "Народный бухгалтер" ответили на наиболее актуальные вопросы казахстанцев, возникающие в связи с введением нового Налогового кодекса с 1 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Какой порог для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС в 2026 году?

Предельный порог оборота для постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость составляет 10 000-кратный размер МРП (4325*10 000= 43 250 000 тенге).

Что делать с остатками товаров, приобретенными до 2026 года?

Товары (остатки), приобретенные до 2026 года по ставке 12%, нет необходимости как-то отдельно их учитывать, при этом дальнейшая их реализация после 1 января 2026 года подлежит обложению по ставкам, предусмотренным Налоговым кодексом, действующим с 2026 года (16%, 10%, 5%).

В каких случаях плательщик НДС может сняться с регистрационного учета?

Плательщик снимается с регистрационного учета плательщика НДС при:

переходе с общеустановленного порядка налогообложения на специальный налоговый режим;

прекращении деятельности или ликвидации.

При этом с 2026 года исключается право налогоплательщика на добровольное снятие с регистрационного учета по НДС в случае непревышения минимума оборота в прошлом в текущем году.

Прием уведомления о применяемом режиме налогообложения будет осуществляться в КНП ИСНА в разделе "Подать документы". Также уведомление можно будет подать на бумажном носителе в Управление государственных доходов по месту нахождения. Данная услуга также будет доступна в банковских мобильных приложениях, а также через мобильное приложение "Е-салык-бизнес" (только для ИП).

Налоговое заявление на прекращение деятельности также доступно в разделе "Подать документы".

Кроме того, при прекращении деятельности предоставляется ликвидационная налоговая отчетность, которая также может быть представлена через КНП ИСНА в разделе "Подать документы" или на бумажном носителе в орган государственных доходов.

Как будет облагаться НДС медицинская сфера с 2026 года?

В 2026 году Налоговым кодексом предусмотрено следующее в части обложения НДС медицинской сферы.

Освобождается от НДС:

реализация лекарственных средств и медицинских услуг субъектом здравоохранения, имеющим лицензию на медицинскую деятельность:

в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного медицинского страхования (ОСМС);

для лечения орфанных и социально значимых заболеваний.

Перечень разрабатывается Минздравом РК.

импорт лекарственных средств в рамках ГОБМП и ОСМС, а также для лечения орфанных и социально значимых заболеваний.

Перечень и порядок освобождения от НДС при импорте также разрабатывается Минздравом РК.

применятся ставка НДС с 1 января 2026 года 5%, с 1 января 2027 года 10%:

при реализации лекарственных средств, кроме освобождаемых от НДС, медицинских изделий, комплектующих медицинских изделий, а также технических вспомогательных (компенсаторных) средств.

Перечень разрабатывается Минздравом РК;

при оказании медицинских услуг субъектом здравоохранения, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, кроме освобождаемых от НДС.

Если будет закуп лекарств или медицинских услуг с НДС 5%, то значит зачет НДС тоже будет под 5%, даже если основная ставка НДС по реализации у компании 16%?

Новый Налоговый кодекс не устанавливает ограничения по отнесению суммы НДС в зачет по приобретенным товарам, услугам, используемым для оборотов, облагаемых стандартной ставкой НДС 16%.

Таким образом, при приобретении медицинских услуг по ставке НДС 5%, используемых для облагаемого оборота, по ставке 16% в зачет будет относиться сумма НДС, отраженная в электронном счете-фактуре, то есть по ставке 5%.

Как поменяется обложение НДС реализация и аренда жилья с 2026 года

С 2026 года внесено изменение по освобождению от НДС при реализации и аренды жилья.

Будет освобождаться от НДС реализация строительной компанией жилого здания (части жилого здания), строительство которого начато или приемка в эксплуатацию которого осуществлена до 1 января 2026 года.

Также освобождение от НДС будет применяться при передаче в аренду жилого здания (части жилого здания) по договору долгосрочной аренды жилища с правом выкупа, который заключен до 1 января 2026 года.

Вправе ли адвокат быть плательщиком НДС?

Лицо, занимающееся частной практикой, состоящее на регистрационном учете в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, в течение 10 рабочих дней со дня введения в действие Налогового кодекса без уведомления подлежит снятию налоговым органом с регистрационного учета в качестве плательщика налога на добавленную стоимость с даты введения в действие настоящего Кодекса (статья 829 НК РК в редакции 2026 года).

Как можно посмотреть на сайтах данные о плательщиках по НДС?

Данные о плательщиках НДС можно посмотреть на сайте Комитета государственных доходов kgd.gov.kz – "Электронные сервисы" – "Помощь бизнесу" – "Поиск данных о плательщике НДС".

Портал услуг и сервисов органов государственных доходов КГД МФ РК portal.kgd.gov.kz/ – "Сервисы" – "поиск данных о плательщике НДС".

