Как платить пенсионные взносы при применении СНР с 2026 года

В Казахстане с 1 января 2026 года в связи со вступлением в силу нового Налогового кодекса РК и изменений в Социальный кодекс РК вводятся обновленные специальные налоговые режимы (СНР), сообщает Zakon.kz.

Так, в ЕНПФ пояснили, что вводятся следующие специальные налоговые режимы:

СНР для самозанятых;

СНР на основе упрощенной декларации;

СНР для крестьянских или фермерских хозяйств (КФХ).

Эти режимы регулируют уплату не только налогов самозанятыми гражданами, но и обязательных видов пенсионных взносов.

СНР для самозанятых, в том числе осуществляющих деятельность с использованием интернет-платформ

Внедряемый с 2026 года СНР для самозанятых предназначен для физических лиц (граждан Казахстана, кандасов), не являющихся индивидуальными предпринимателями (ИП) и не использующих труд наемных работников. СНР для самозанятых распространяется на ограниченный перечень видов деятельности, утверждаемый правительством РК.

Лимит дохода самозанятых, применяющих СНР, за календарный месяц не должен превышать 300-кратный размер месячного расчетного показателя (МРП), действующего на 1 января соответствующего финансового года (3 600 МРП в год).

Самозанятые, применяющие данный СНР, самостоятельно уплачивают обязательные пенсионные взносы (ОПВ), обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) с полученных ими доходов.

Ставки пенсионных взносов по СНР для самозанятых составляют:

ОПВ – 1% от дохода,

от дохода, ОПВР – 1% от дохода.

Самозанятые будут применять данный режим с использованием специального мобильного приложения на основании его чеков и других сведений о доходах, полученных из иных источников. Учет доходов в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования в СНР для самозанятых ведется в простой форме, разработанной ими самостоятельно, с указанием даты, наименования операций, сумм, полученных в результате каждой операции, итоговой суммы за каждый день, за месяц.

С самозанятых, применяющих СНР и осуществляющих деятельность с использованием интернет-платформ или мобильных приложений платформенной занятости, удерживать и перечислять ОПВ и ОПВР будет оператор интернет-платформы.

Ставки пенсионных взносов для самозанятых, осуществляющих деятельность с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, также составляют:

ОПВ – 1% от дохода,

от дохода, ОПВР – 1% от дохода (за счет собственных средств оператора интернет-платформы (агента).

СНР на основе упрощенной декларации

СНР на основе упрощенной декларации вправе применять ИП и юридические лица – резиденты РК, за исключением налогоплательщиков, указанных в пункте 2 статьи 723 Налогового кодекса РК (юридических лиц, в которых доля участия других юридических лиц составляет более 25%, некоммерческих организаций, участников специальных экономических и индустриальных зон и т.д.).

СНР на основе упрощенной декларации вправе применять при соответствующих условиях лица:

предельный доход которых за календарный год не превышает 600 000 МРП ;

; осуществляющие виды деятельности, не включенные в определенный Правительством РК перечень, в отношении которого запрещено применение СНР на основе упрощённой декларации.

Ставки пенсионных взносов для СНР на основе упрощенной декларации составляют:

ОПВ – 10% от дохода,

от дохода, ОПВР – 3,5% от дохода в 2026 году с последующим ежегодным повышением до 5% в 2028 году.

СНР для крестьянских или фермерских хозяйств

СНР для КФХ вправе применять крестьянские или фермерские хозяйства при наличии на территории Казахстана земельных участков на правах частной собственности и (или) землепользования (включая право вторичного землепользования).

Выбранный СНР для КФХ не подлежит изменению в течение календарного года за исключением случаев, когда деятельность КФХ перестает соответствовать условиям его применения.

Ставки пенсионных взносов СНР для КФХ составляют:

ОПВ – 10% от дохода,

ОПВР – 3,5% от дохода 2026 году с последующим ежегодным повышением до 5% в 2028 году.

Крестьянские или фермерские хозяйства, применяющие СНР для КФХ, при получении доходов от видов деятельности, на которые не распространяется действие СНР для КФХ, производят исчисление, уплату соответствующих налогов и представление налоговой отчетности по ним в следующих режимах налогообложения:

в СНР на основе упрощенной декларации при соответствии условиям его применения;

в общеустановленном порядке.

Уплата обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя в рамках СНР для самозанятых, СНР на основе упрощенной декларации, а также СНР для крестьянских или фермерских хозяйств (КФХ) осуществляется не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем получения дохода.

Внедрение СНР для самозанятых, СНР на основе упрощенной декларации, СНР для КФХ направлено на:

расширение охвата пенсионной и социальной системой за счет активного вовлечения самозанятых и микробизнеса;

упрощение ведения бизнеса для миллионов граждан Казахстана;

дальнейшую цифровизацию налогового администрирования через мобильные приложения и онлайн-платформы.

