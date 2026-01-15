#Казахстан в сравнении
Финансы

Запреты по кредитам, прощение долгов и банкротство: о чем Абылкасымова доложила Токаеву

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 16:30 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадину Абылкасымову. Об этом 15 января 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президент заслушал отчет о результатах развития финансового рынка за 2025 год и задачах на предстоящий период.

Мадина Абылкасымова сообщила, что по итогам года обеспечена устойчивость банковского сектора и завершен ежегодный цикл надзорной оценки. Активы банков увеличились на 11% – до 68,3 трлн тенге, достаточность капитала составляет 20,7%.

Главе государства было доложено о разработанном новом законе о банках, законах об инвестиционных фондах и рейтинговой деятельности.

Президент был проинформирован, что кредиты бизнесу по состоянию на ноябрь 2025 года увеличились на 17,9% и достигли 14,8 трлн тенге. Бизнесу выдано новых кредитов на 17,5 трлн тенге. Банками софинансируются 8 синдицированных проектов на 2,3 трлн тенге. В целях поддержки малого и среднего бизнеса в июне 2025 года на базе фонда "Даму" создан Гарантийный фонд по кредитам МСБ. Выдано гарантий по кредитам на сумму 505 млрд тенге.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что потребительское кредитование замедлилось в два раза по сравнению с 2024 годом. Введен запрет на выдачу займов на срок свыше 5 лет при наличии просрочки, ограничена выдача займов от 3 до 5 лет и займов с высоким риском, а также установлен новый коэффициент совокупного долга к доходу заемщика.

Банками и микрофинансовыми организациями для снижения закредитованности населения проведено урегулирование и частичное прощение займов 703 тыс. заемщиков. За период действия закона о банкротстве по механизму банкротства физических лиц банками прощена задолженность 56 тыс. граждан на 209,7 млрд тенге. По Программе рефинансирования ипотечных жилищных займов оказана поддержка 1,2 тыс. заемщикам.

В целях противодействия финансовому мошенничеству на законодательном уровне введен "период охлаждения" при выдаче кредитов, установлено обязательное личное присутствие при получении первого займа, расширены основания для судебного и внесудебного списания кредитов в случаях мошенничества.

Отмечается, что в рамках надзорной деятельности агентством в 2025 году проведено 49 инспекторских и документальных проверок банков, 47 – участников страхового рынка, 54 – на рынке ценных бумаг и 260 – субъектов микрофинансирования и коллекторских агентств. Применены 628 надзорных мер и наложены штрафы на сумму 641,3 млн тенге. На рынке микрофинансирования и коллекторских агентств лишены лицензии 58 субъектов, в том числе 23 – принудительно, у 9 субъектов приостановлены лицензии.

"По итогам встречи глава государства дал ряд поручений, направленных на обеспечение финансовой стабильности, увеличение кредитования реального сектора экономики и усиление защиты прав потребителей финансовых услуг".Пресс-служба Акорды

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял председателя Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций, депутата Мажилиса Парламента Сергея Пономарева.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
