Абылкасымова рассказала Токаеву о прощенных казахстанцам долгах по кредитам

4 февраля 2025 года Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадину Абылкасымову, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Мадина Абылкасымова отчиталась об итогах развития финансового рынка за 2024 год, а также доложила, что банковский сектор сохраняет стабильность.

Так, активы банков с начала 2024 года выросли на 19,7%, до 61,6 трлн тенге; кредитование экономики увеличилось на 20,9%, до 33,8 трлн тенге; неработающие активы банков по-прежнему на низком уровне менее 3,1%.

"Агентством завершена ежегодная надзорная оценка 21 банка, оценка качества активов и стресс-тестирование 11 банков с охватом 85% активов банковской системы. Обеспечен досрочный возврат государственной поддержки на сумму 400 млрд тенге", – доложила Абылкасымова.

Также она сообщила о том, что приняты законодательные поправки по развитию рынка стрессовых активов и запущена первая цифровая платформа по продаже стрессовых активов:

– для усиления конкуренции в банковский сектор привлечены иностранные банки из Южной Кореи, Катара и ОАЭ.

Также глава АРРФР проинформировала о кредитовании реального сектора и субъектов бизнеса:

в 2024 году кредиты бизнесу увеличились на 16,3%, до 13,1 трлн тенге, при этом бизнесу выдано новых займов на сумму 18,2 трлн тенге;

по поручению президента в целях снижения закредитованности населения в июне 2024 года принят закон по минимизации рисков при кредитовании и защите прав заемщиков;

реструктурирована, частично или полностью прощена проблемная задолженность 614 тыс. граждан на сумму 210 млрд тенге.

"Абылкасымова доложила, что разработан новый пакет законодательных поправок для защиты граждан от финансового мошенничества; представила итоги цифровизации на рынке страхования", – сообщили в Акорде.

Так, разработана модель обязательного страхования жилого имущества граждан от катастрофических рисков; разработаны проекты законов о кредитных рейтинговых агентствах и об инвестиционных и венчурных фондах.

Касым-Жомарт Токаев поставил перед агентством ряд задач по обеспечению финансовой стабильности, дальнейшему расширению кредитования реального сектора, усилению защиты прав потребителей финансовых услуг.

30 января в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, какие шаги нужно предпринять, если вы не можете вовремя внести платеж по кредиту.