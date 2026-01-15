В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как формируется доля основной заработной платы, сообщает Zakon.kz.

Основная заработная плата – это относительно постоянная часть заработной платы, включающая оплату по тарифным ставкам, должностным окладам, сдельным расценкам, и предусмотренные трудовым законодательством РК, отраслевым соглашением, коллективным или трудовым договорами выплаты постоянного характера.

Таким образом, доля основной заработной платы в размере не менее 75% от заработной платы обеспечивается системой оплаты труда работников, определенной условиями коллективного, трудового договоров или актами работодателя и определяется на каждого работника.

В состав основной заработной платы, составляющей не менее 75% от среднемесячной заработной платы, входят:

оплата труда по окладам, по тарифным ставкам, по сдельным расценкам;

выплаты, связанные с режимом оплаты труда и условиями работы (например, доплаты за работу в ночное время, праздничные и выходные дни, за работу на тяжелых, вредных и опасных условиях труда, носящие постоянный характер, дополнительная оплата труда);

установленные коллективными договорами и актами работодателя выплаты стимулирующего характера, носящие постоянный характер (надбавка за профессиональное мастерство, за стаж работы и др.).

К переменной части зарплаты, составляющей не более 25% от среднемесячной заработной платы, относятся премии (денежные вознаграждения) по итогам работы за месяц, квартал, выплачиваемые в зависимости от выполнения показателей, определенных условиями коллективного, трудового договоров и (или) актами работодателя.

Стоит отметить, что единовременные стимулирующие выплаты не относятся ни к постоянной, ни к переменной части заработной платы.