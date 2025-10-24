Единые правила исчисления средней заработной платы изменились в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 16 октября 2025 года внесла поправки в Единые правила исчисления средней заработной платы, сообщает Zakon.kz.

В правила добавили новое понятие:

стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер – выплаты, которые выплачиваются регулярно при наступлении случаев, предусмотренных системой оплаты труда.

Исчисление средней заработной платы, как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе производится за фактически отработанное время из расчета среднего дневного (часового) заработка за соответствующий период с учетом установленных доплат и надбавок, премий и других стимулирующих выплат, носящих постоянный характер, предусмотренных системой оплаты труда, за исключением среднемесячного заработка, определенного в целях возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина согласно Гражданского кодекса РК.

В документе уточнено, что к выплатам, не учитываемым при исчислении средней заработной платы, относятся пени, выплачиваемые работнику работодателем при задержке выплаты заработной платы по вине работодателя в соответствии с Трудовым кодексом и за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов согласно Кодексу "Об административных правонарушениях".

Помимо этого установлено, что не будут учитывать при исчислении средней зарплаты выплаты, установленные за счет экономии бюджетных средств.

Приказ вводится в действие с 3 ноября 2025 года.

