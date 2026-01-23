Авансовые платежи, отчетность, блокировка счетов: ответы на вопросы

Специалисты Министерства финансов РК в рамках акции "Народный бухгалтер" ответили на наиболее актуальные вопросы казахстанцев, возникающие в связи с введением нового Налогового кодекса с 1 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Кто не является плательщиком авансовых платежей, есть ли изменения в 2026 году?

Плательщиками авансовых платежей являются плательщики корпоративного подоходного налога, за исключением следующих лиц:

налогоплательщики, у которых совокупный годовой доход с учетом корректировок за налоговый период, предшествующий предыдущему налоговому периоду, не превышает сумму, равную 600 000-кратному размеру МРП (4325*600000= 2 595 000 000 тенге );

(4325*600000= ); вновь созданные (возникшие) налогоплательщики – в течение налогового периода, в котором осуществлена государственная (учетная) регистрация в регистрирующем органе, а также в течение последующего налогового периода;

вновь зарегистрированные в налоговых органах в качестве налогоплательщиков юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность в РК через постоянное учреждение без открытия структурного подразделения юридического лица, – в течение налогового периода, в котором осуществлена регистрация в налоговых органах, а также в течение последующего налогового периода;

некоммерческие организации, применяющие положения пункта 1 статьи 329 и статьи 330 Налогового кодекса;

организации лиц с инвалидностью, соответствующие условиям статьи 331 Налогового кодекса;

организация, специализирующаяся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является правительство РК;

органы Центра в соответствии с Конституционным законом "О Международном финансовом центре "Астана" и организации органа МФЦА;

недропользователи, осуществляющие разработку газовых проектов на суше в соответствии с законодательством РК о недрах и недропользовании, применяющие особенности налогообложения, предусмотренные главой 83 Налогового кодекса.

Может ли ИП самостоятельно сдавать отчетность и вести учет без привлечения бухгалтера?

На основании норм закона "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" индивидуальные предприниматели вправе не осуществлять ведение бухгалтерского учета (кроме составления и хранения первичных документов) и составление финансовой отчетности при соответствии одновременно следующим условиям:

применяют в соответствии с налоговым законодательством РК специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, и доход за календарный год у которых не превышает 135 000-кратный размер МРП ( 583 875 000 тенге );

( ); не состоят на регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость;

не являются субъектами естественных монополий.

При несоответствии одному из условий, указанных в настоящем пункте, индивидуальный предприниматель обязан осуществлять ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло такое несоответствие.

Таким образом, индивидуальный предприниматель при соответствии нормам вышеуказанного закона вправе не вести бухгалтерский учет за исключением первичной документации. Привлечение бухгалтера является самостоятельным решением предпринимателя.

Что нужно сделать чтобы автоматически сдавались нулевые формы отчетов?

Налогоплательщик (налоговый агент) после налоговой регистрации указывает в веб-приложении формы налоговой отчетности, подлежащие представлению.

В случае изменения видов деятельности, предусматривающих необходимость предоставления других форм налоговой отчетности, налогоплательщик (налоговый агент) до истечения срока представления налоговой отчетности указывает в веб-приложении формы налоговой отчетности, подлежащие представлению.

Функционал будет доступен для заполнения в профиле налогоплательщика КНП ближе к сроку представления отчетности за первый налоговый период 2026 года.

Также налогоплательщик (налоговый агент) вправе признать структурное подразделение юридического лица самостоятельным плательщиком налогов и платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога и налога на добавленную стоимость.

Для признания структурного подразделения самостоятельным плательщиком налогов и платежей в бюджет налогоплательщик (налоговый агент) обязан уведомить налоговый орган в электронном виде и указать в профиле налогоплательщика КНП ИСНА формы налоговой отчетности, подлежащие представлению таким структурным подразделением. Функционал будет доступен в январе-феврале 2026 года.

Есть ли отзыв отчетности в 2026 году?

Согласно нормам Налогового кодекса, с января 2026 года налоговая отчетность, за исключением заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, не подлежит отзыву.

При какой сумме налоговой задолженности будет блокироваться счет в 2026 году?

Взыскание налоговой задолженности за счет денег, находящихся на банковских счетах налогоплательщика (налогового агента), осуществляется налоговым органом в принудительном порядке при непогашении налогоплательщиком (налоговым агентом) налоговой задолженности в сумме не менее 20-кратного МРП (86 500 тенге).

