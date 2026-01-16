Курсы валют на выходные дни: 17 и 18 января

Фото: pexels

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 16 января 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 512,07 тенге, повысившись на 0,96 тенге. Курс евро составил 595,42 тенге (+0,83). Курс российского рубля вырос до 6,57 тенге (+0,05). Курс китайского юаня на дневных торгах составил 73,43 тенге (+0,17). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 511,8-514,3 тенге, евро – по 594-598,9 тенге, рубли – по 6,44-6,55. Утром 16 января Национальный банк установил курс доллара в 510,95 тенге, евро – 594,49 тенге, рубля – 6,5 тенге.

