Финансы

Курсы валют на выходные дни: 17 и 18 января

Доллары и евро, евро и доллары, разная валюта, евро, европейская валюта, евро банкноты, обмен валют, курс евро, доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 17:10 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 16 января 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 512,07 тенге, повысившись на 0,96 тенге.

Курс евро составил 595,42 тенге (+0,83).

Курс российского рубля вырос до 6,57 тенге (+0,05).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 73,43 тенге (+0,17).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 511,8-514,3 тенге, евро – по 594-598,9 тенге, рубли – по 6,44-6,55.

Утром 16 января Национальный банк установил курс доллара в 510,95 тенге, евро – 594,49 тенге, рубля – 6,5 тенге.

