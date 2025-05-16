Курсы валют на выходные дни: 17 и 18 мая

Фото: Zakon.kz

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 16 мая 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 509,57 тенге (-0,94). Средневзвешенный курс евро опустился до 570,41 тенге (-1,92). Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 6,31 тенге (-0,02). Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 70,79 тенге (-0,04). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 510-512,5 тенге, евро – по 570,5-574,5 тенге, рубли – по 6,23-6,35 тенге. Утром 16 мая Национальный банк установил курс доллара в 510,58 тенге, евро – 571,8 тенге, рубля – 6,34 тенге.

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