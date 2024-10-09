Что будет с базовой ставкой в Казахстане – прогноз аналитиков

В пятницу, 11 октября, Нацбанк РК примет очередное решение по базовой ставке. В 2024 году регулятор четыре раза снижал ставку, и сегодня она составляет 14,25%. При этом инфляция в стране за сентябрь замедлилась до 8,3%, сообщает Zakon.kz.

На последнем заседании, в августе 2024 года, Нацбанк решил сохранить ставку в 14,25%. По словам председателя НБРК Тимура Сулейменова, это решение было обусловлено, в том числе, внешними причинами.

"Основные риски со стороны внешней среды по-прежнему сопряжены с уровнем инфляции в России, как в одном из главных торгово-экономических партнеров нашей страны, и сохраняющейся геополитической неопределенности". Тимур Сулейменов

Тем не менее, о необходимости снижения базовой ставки сегодня говорит подавляющее большинство экспертов. Помимо ощутимого снижения роста инфляции, в стране есть еще несколько явных предпосылок для смягчения финансовой политики.

Например, высокие ставки по кредитам, которые в 2024 году достигли почти 20% для физических лиц и 18% для юридических лиц (это ставки НБРК, а ставки БВУ – много выше). Такой сильный рост наблюдался только во время кризиса 2016 года.

Ставки вознаграждения по кредитам, выданным БВУ, дата публикации: 27.09.2024. Фото: nationalbank.kz

С другой стороны, снижению ставки мешают сильнейшие долларовые изъятия из Нацфонда. Стремясь исполнить бюджет, правительство уже изъяло более 4 трлн тенге из Нацфонда (планировалось изъять 3,6 трлн тенге). Несомненно, что такие изъятия трансфертов разгоняют рост цен и не дают снижать базовую ставку.

Рынок Казахстана давно ждет реального снижения ставки. Это положительно скажется на кредитовании и экономическом росте, уверен финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

"Если брать разницу между объявленной ставкой 14,25% и уровнем инфляции в 8,3%, то мы получим 5,95%. Это и есть реальная ставка в Казахстане – одна из самых высоких в мире. Она и тормозит сегодня развитие страны". Андрей Чеботарев

Базовая ставка, по мнению аналитика, это своеобразный "гость из будущего". Она определяет будущую инфляцию, и лаг ее действия – около 6 месяцев. То есть сегодня базовая ставка определяет весеннюю инфляцию 2025 года. Но возникает парадокс. Инфляция снижается, в следующем году мы войдем в базовый коридор 7% с дальнейшем снижением до 6%, значит, и базовая ставка должна снижаться намного быстрее, чем сегодня.

"Возникает вопрос: почему в стране, где экономика должна удвоиться за 5 лет (как поручил президент РК Касым-Жомарт Токаев), действует одна из самых высоких ставок в мире?" Андрей Чеботарев

По мнению аналитика, есть два пути снижения базовой ставки при условии снижения инфляции. Первый выбрала ФРС США: долгое удерживание базовой ставки и резкое ее снижение. Второй путь – плавное, но постоянное снижение ставки. Похоже, в Казахстане придумали третий путь: долго держать ставку и медленно снижать.

Остается добавить, что на решение Нацбанка РК по базовой ставке могут повлиять последние расширенные данные по инфляции в сентябре 2024 года. По данным БНС АСПР, инфляция в Республике Казахстан в сентябре 2024 года замедлилась, за год она составила 8,3% (в августе 2024 г. – 8,4%), за месяц – 0,4% (в предыдущем месяце – 0,6%).

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