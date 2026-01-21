Ставки по ИПН, льготы для лиц с инвалидностью: что предусмотрено в новом Налоговом кодексе

Специалисты Министерства финансов РК в рамках акции "Народный бухгалтер" ответили на наиболее актуальные вопросы казахстанцев, возникающие в связи с введением нового Налогового кодекса с 1 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Ставки по ИПН. Что предусмотрено в новом Налоговом кодексе?

В новом Налоговом кодексе ведена прогрессивная ставка ИПН.

Для годового дохода работника, превышающего 8 500 МРП (33,4 млн тенге в 2026 году) ставка составит 15%.

Для доходов в виде дивидендов до 230 000 МРП – 5% и свыше данного предела – сумма налога с облагаемого дохода составит в размере 230 000-кратного МРП + 15% с суммы, превышающей его.

Для доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих общеустановленный порядок налогообложения:

до 230 000-кратного МРП – 10% ;

; свыше данного предела – сумма налога с облагаемого дохода в размере 23 000-кратного МРП + 15% с суммы, превышающей его.

с суммы, превышающей его. по доходам лиц, занимающихся частной практикой – 9% ;

; по доходам КФХ по производству, реализации или переработке сельскохозяйственной продукции собственного производства – 3% (ранее было уменьшение ИПН на 70%).

Какие налоговые льготы по ИПН предусмотрены для лиц с инвалидностью?

Для лиц с инвалидностью первой и второй группы предусмотрен социальный налоговый вычет в размере 5000-кратного МРП.

Для остальных категорий лиц с инвалидностью (лицо с инвалидностью третьей группы, ребенок с инвалидностью, один из родителей, опекунов, попечителей ребенка с инвалидностью, – за каждого такого ребенка с инвалидностью до достижения им восемнадцатилетнего возраста, один из родителей, опекунов, попечителей лица, признанного лицом с инвалидностью по причине "лицо с инвалидностью с детства") сохранен налоговый вычет в пределах 882-кратного размера МРП (3 814 650 тенге) за календарный год.

Какие вычеты сохраняются по ипотеке, обучению, иждивенцам?

Согласно п. 1 ст. 401 Налогового кодекса физическое лицо имеет право на применение следующих видов личных налоговых вычетов:

налоговый вычет социальных платежей;

базовый налоговый вычет;

социальные налоговые вычеты.

С учетом положений статей 402, 403 и 404 Налогового кодекса к налоговым вычетам относятся:

налоговый вычет социальных платежей в виде обязательных пенсионных взносов, взносов на обязательное социальное медицинское страхование и социальные отчисления по договорам гражданско-правового характера,

базовый вычет в размере 30 МРП,

социальные налоговые вычеты применяются:

лицом с инвалидностью первой, второй группы в размере 5000 МРП ;

; лицами с инвалидностью третьей группы;

ребенком с инвалидностью;

участниками Великой Отечественной войны и приравненными лицами, лицом, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;

лицом, проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в годы Великой Отечественной войны в размере 882 МРП ;

; одним из родителей, опекунов, попечителей ребенка с инвалидностью, "лица с инвалидностью с детства", одним из усыновителей (удочерителей), одним из приемных родителей в размере 882 МРП.

Таким образом, с 1 января 2026 года налоговые вычеты по вознаграждениям, на обучение и для многодетной семьи не предусмотрены.

Вместе с тем, введен базовый вычет в размере 30 МРП и отсутствует обязанность физических лиц по сбору, хранению документов, подтверждающих налоговые вычеты, а также ежегодному представлению физическим лицом декларации о доходах и имуществе.

Изменилась ли ставка по социальному налогу в 2026 году?

Социальный налог исчисляется по ставке 6%.

Исключение составляют деятельность по производству и реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства и переработке сельскохозяйственной продукции собственного производства и реализации продуктов такой переработки которые исчисляют социальный налог по ставке 1,8% по объектам налогообложения.

Плательщики социального налога, являющиеся индивидуальными предпринимателями или лицами, занимающимися частной практикой, за исключением случаев, установленных пунктом 4 настоящей статьи, исчисляют социальный налог:

Индивидуальными предпринимателями и лица, занимающимися частной практикой, исчисляют социальный налог:

за себя – в 2-кратном размере МРП, действующего на дату уплаты;

за каждого работника – в 1-кратном размере МРП.

Крестьянские или фермерские хозяйства по объектам налогообложения, связанным с осуществлением деятельности, исчисляют социальный налог:

за себя – в 0,6-кратном размере МРП;

за каждого работника – в 0,3-кратном размере МРП, действующего на дату уплаты.

Ранее мы рассказали о постановке, снятии с учета, уплате НДС и т.д. в 2026 году. Посмотреть ответы на другие актуальные вопросы можно здесь. Ознакомиться с новым Налоговым кодексом можно здесь.