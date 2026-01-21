Ставки по ИПН, льготы для лиц с инвалидностью: что предусмотрено в новом Налоговом кодексе
В новом Налоговом кодексе ведена прогрессивная ставка ИПН.
Для годового дохода работника, превышающего 8 500 МРП (33,4 млн тенге в 2026 году) ставка составит 15%.
Для доходов в виде дивидендов до 230 000 МРП – 5% и свыше данного предела – сумма налога с облагаемого дохода составит в размере 230 000-кратного МРП + 15% с суммы, превышающей его.
Для доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих общеустановленный порядок налогообложения:
- до 230 000-кратного МРП – 10%;
- свыше данного предела – сумма налога с облагаемого дохода в размере 23 000-кратного МРП + 15% с суммы, превышающей его.
- по доходам лиц, занимающихся частной практикой – 9%;
- по доходам КФХ по производству, реализации или переработке сельскохозяйственной продукции собственного производства – 3% (ранее было уменьшение ИПН на 70%).
Какие налоговые льготы по ИПН предусмотрены для лиц с инвалидностью?
Для лиц с инвалидностью первой и второй группы предусмотрен социальный налоговый вычет в размере 5000-кратного МРП.
Для остальных категорий лиц с инвалидностью (лицо с инвалидностью третьей группы, ребенок с инвалидностью, один из родителей, опекунов, попечителей ребенка с инвалидностью, – за каждого такого ребенка с инвалидностью до достижения им восемнадцатилетнего возраста, один из родителей, опекунов, попечителей лица, признанного лицом с инвалидностью по причине "лицо с инвалидностью с детства") сохранен налоговый вычет в пределах 882-кратного размера МРП (3 814 650 тенге) за календарный год.
Какие вычеты сохраняются по ипотеке, обучению, иждивенцам?
Согласно п. 1 ст. 401 Налогового кодекса физическое лицо имеет право на применение следующих видов личных налоговых вычетов:
- налоговый вычет социальных платежей;
- базовый налоговый вычет;
- социальные налоговые вычеты.
С учетом положений статей 402, 403 и 404 Налогового кодекса к налоговым вычетам относятся:
- налоговый вычет социальных платежей в виде обязательных пенсионных взносов, взносов на обязательное социальное медицинское страхование и социальные отчисления по договорам гражданско-правового характера,
- базовый вычет в размере 30 МРП,
социальные налоговые вычеты применяются:
- лицом с инвалидностью первой, второй группы в размере 5000 МРП;
- лицами с инвалидностью третьей группы;
- ребенком с инвалидностью;
- участниками Великой Отечественной войны и приравненными лицами, лицом, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
- лицом, проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в годы Великой Отечественной войны в размере 882 МРП;
- одним из родителей, опекунов, попечителей ребенка с инвалидностью, "лица с инвалидностью с детства", одним из усыновителей (удочерителей), одним из приемных родителей в размере 882 МРП.
Таким образом, с 1 января 2026 года налоговые вычеты по вознаграждениям, на обучение и для многодетной семьи не предусмотрены.
Вместе с тем, введен базовый вычет в размере 30 МРП и отсутствует обязанность физических лиц по сбору, хранению документов, подтверждающих налоговые вычеты, а также ежегодному представлению физическим лицом декларации о доходах и имуществе.
Изменилась ли ставка по социальному налогу в 2026 году?
Социальный налог исчисляется по ставке 6%.
Исключение составляют деятельность по производству и реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства и переработке сельскохозяйственной продукции собственного производства и реализации продуктов такой переработки которые исчисляют социальный налог по ставке 1,8% по объектам налогообложения.
Плательщики социального налога, являющиеся индивидуальными предпринимателями или лицами, занимающимися частной практикой, за исключением случаев, установленных пунктом 4 настоящей статьи, исчисляют социальный налог:
Индивидуальными предпринимателями и лица, занимающимися частной практикой, исчисляют социальный налог:
за себя – в 2-кратном размере МРП, действующего на дату уплаты;
за каждого работника – в 1-кратном размере МРП.
Крестьянские или фермерские хозяйства по объектам налогообложения, связанным с осуществлением деятельности, исчисляют социальный налог:
- за себя – в 0,6-кратном размере МРП;
- за каждого работника – в 0,3-кратном размере МРП, действующего на дату уплаты.
