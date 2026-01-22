Трудоустройство лиц с инвалидностью: какие льготы есть для работодателей
Как новый Налоговый кодекс стимулирует юридические лица на трудоустройство лиц с инвалидностью?
Нормы, стимулирующие трудоустройство лиц с инвалидностью, предусмотрены действующим Налоговым кодексом.
В новом Налоговом кодексе изменены условия и подходы для применения налоговых льгот.
По корпоративному подоходному налогу:
организации лиц с инвалидностью уменьшают КПН:
- на 50%, если численность лиц с инвалидностью от 3 до 10 работников;
- на 100%, если численность свыше 10 работников.
Для применения этих льгот установлены дополнительные условия:
– среднегодовая численность работников – лиц с инвалидностью в штате не менее 51%;
– расходы по оплате труда работников – лиц с инвалидностью составляют не менее 51% от ФОТ;
– 90% доходов организации получены с участием работников – лиц с инвалидностью;
– работники – лица с инвалидностью не состоят в трудовых отношениях с другими организациями лиц с инвалидностью.
- Налогоплательщики вправе уменьшить налогооблагаемый доход на сумму 2-кратного размера расходов на оплату труда лиц с инвалидностью и на 50% от суммы социального налога от их зарплаты;
- Налогоплательщики – субъекты социального предпринимательства вправе уменьшить налогооблагаемый доход в размере расходов на оплату обучения по профессии, в том числе если работник является лицом с инвалидностью.
По НДС
Обороты по реализации товаров, работ, услуг освобождаются от НДС, если:
- в налоговом периоде, когда осуществлена реализация, и за четыре предшествующих налоговых периода одновременно средняя численность лиц с инвалидностью не менее 51% от общего числа работников и расходы по оплате труда лиц с инвалидностью не менее 51% от ФОТ,
- численность работников – лиц с инвалидностью – не менее 10 человек;
- производство товаров, оказание услуг, выполнение работ осуществлены с участием работников – лиц с инвалидностью.
По социальному налогу
Специализированные организации лиц с инвалидностью в соответствии с Социальным кодексом не являются плательщиками социального налога.
По налогу на транспортные средства
Общественные объединения лиц с инвалидностью – по одному легковому автотранспорту с объемом двигателя не более 3000 кубических сантиметров и одному автобусу не являются плательщиками налога на транспортные средства.
По земельному налогу
Специализированные организации лиц с инвалидностью в соответствии с Социальным кодексом при исчислении земельного налога к ставкам применяют коэффициент 0.
По налогу на имущество
Специализированные организации лиц с инвалидностью в соответствии с Социальным кодексом исчисляют налог на имущество по ставке 0,1% к налоговой базе.
Как определяется степень риска налогоплательщика?
В новом Налогом кодексе органы госдоходов сменили принципы применения СУР при налоговом администрировании, исключив категорирования налогоплательщиков по степеням риска.
Вместо этого ОГД будут анализировать и выявлять налоговые риски по видам налогов, отраслям, регионам, группе налогоплательщиков и т.д.
Ранее мы рассказали, какие предусмотрены ставки по ИПН, социальному налогу, а также льготы для лиц с инвалидностью в новом Налоговом кодексе. Посмотреть ответы на другие актуальные вопросы можно здесь. Ознакомиться с новым Налоговым кодексом можно здесь.