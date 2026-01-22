#Казахстан в сравнении
Финансы

Трудоустройство лиц с инвалидностью: какие льготы есть для работодателей

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 15:10 Фото: freepik
Специалисты Министерства финансов РК в рамках акции "Народный бухгалтер" ответили на наиболее актуальные вопросы казахстанцев, возникающие в связи с введением нового Налогового кодекса с 1 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как новый Налоговый кодекс стимулирует юридические лица на трудоустройство лиц с инвалидностью?

Нормы, стимулирующие трудоустройство лиц с инвалидностью, предусмотрены действующим Налоговым кодексом.

В новом Налоговом кодексе изменены условия и подходы для применения налоговых льгот.

По корпоративному подоходному налогу:

организации лиц с инвалидностью уменьшают КПН:

  • на 50%, если численность лиц с инвалидностью от 3 до 10 работников;
  • на 100%, если численность свыше 10 работников.

Для применения этих льгот установлены дополнительные условия:

– среднегодовая численность работников – лиц с инвалидностью в штате не менее 51%;

– расходы по оплате труда работников – лиц с инвалидностью составляют не менее 51% от ФОТ;

– 90% доходов организации получены с участием работников – лиц с инвалидностью;

– работники – лица с инвалидностью не состоят в трудовых отношениях с другими организациями лиц с инвалидностью.

  • Налогоплательщики вправе уменьшить налогооблагаемый доход на сумму 2-кратного размера расходов на оплату труда лиц с инвалидностью и на 50% от суммы социального налога от их зарплаты;
  • Налогоплательщики – субъекты социального предпринимательства вправе уменьшить налогооблагаемый доход в размере расходов на оплату обучения по профессии, в том числе если работник является лицом с инвалидностью.

По НДС

Обороты по реализации товаров, работ, услуг освобождаются от НДС, если:

  • в налоговом периоде, когда осуществлена реализация, и за четыре предшествующих налоговых периода одновременно средняя численность лиц с инвалидностью не менее 51% от общего числа работников и расходы по оплате труда лиц с инвалидностью не менее 51% от ФОТ,
  • численность работников – лиц с инвалидностью – не менее 10 человек;
  • производство товаров, оказание услуг, выполнение работ осуществлены с участием работников – лиц с инвалидностью.

По социальному налогу

Специализированные организации лиц с инвалидностью в соответствии с Социальным кодексом не являются плательщиками социального налога.

По налогу на транспортные средства

Общественные объединения лиц с инвалидностью – по одному легковому автотранспорту с объемом двигателя не более 3000 кубических сантиметров и одному автобусу не являются плательщиками налога на транспортные средства.

По земельному налогу

Специализированные организации лиц с инвалидностью в соответствии с Социальным кодексом при исчислении земельного налога к ставкам применяют коэффициент 0.

По налогу на имущество

Специализированные организации лиц с инвалидностью в соответствии с Социальным кодексом исчисляют налог на имущество по ставке 0,1% к налоговой базе.

Как определяется степень риска налогоплательщика?

В новом Налогом кодексе органы госдоходов сменили принципы применения СУР при налоговом администрировании, исключив категорирования налогоплательщиков по степеням риска.

Вместо этого ОГД будут анализировать и выявлять налоговые риски по видам налогов, отраслям, регионам, группе налогоплательщиков и т.д.

Ранее мы рассказали, какие предусмотрены ставки по ИПН, социальному налогу, а также льготы для лиц с инвалидностью в новом Налоговом кодексе. Посмотреть ответы на другие актуальные вопросы можно здесь. Ознакомиться с новым Налоговым кодексом можно здесь.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
