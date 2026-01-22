Доллар уже не спасает: почему казахстанцы массово меняют валютную стратегию

Несмотря на рост официального курса тенге, интерес населения к доллару заметно снизился. Чистые продажи американской валюты через обменные пункты за 11 месяцев 2025 года достигли самого низкого значения за последние пять лет, сообщает Zakon.kz.

Статистика и динамика

Объем нетто-продаж доллара США за период с января по ноябрь 2025 года, согласно статистике Нацбанка РК, составил 1,5 трлн тенге. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель сократился на 10,4%, что указывает на заметное ослабление чистого спроса на наличную иностранную валюту со стороны населения.

В течение первых девяти месяцев 2025 года ежемесячный объем нетто-продаж долларов США варьировался в диапазоне от 66,9 млрд до 175 млрд тенге, отмечают специалисты Finprom.kz. При этом в октябре показатель резко вырос до 232,8 млрд тенге, а в ноябре увеличился до 234,7 млрд тенге, достигнув максимальных значений с начала года.

Юг покупает, Восток отказывается

В региональном разрезе по объему нетто-продаж долларов США за январь-ноябрь 2025 года лидировали мегаполисы. На Алматы пришлось 523 млрд тенге, на Шымкент – 312,4 млрд тенге, на Астану – 118,2 млрд тенге. При этом рост объемов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года был зафиксирован лишь в Алматы: на 13,4%. В Шымкенте нетто-продажи сократились сразу на 30,9%, в Астане – на 8,2%.

Существенные объемы нетто-продаж долларов США также пришлись на Мангистаускую и Атыраускую области: 108,8 млрд и 80,3 млрд тенге соответственно. Наименьшие нетто-продажи были отмечены в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях: 716,3 млн и 1,2 млрд тенге соответственно.

Фото: Zakon.kz

Почему казахстанцы "разлюбили доллар"

Официальный обменный курс доллара США в среднем за 2025 год составил 521,59 тенге – на 11,1% больше, чем в среднем за 2024-й, и на 26,3% больше, чем пять лет назад. В помесячной динамике минимальный курс был зафиксирован в марте (498 тенге), максимальный – в сентябре (540,7 тенге). В декабре среднемесячный курс составил 511,5 тенге, что на 2,2% ниже, чем месяцем ранее.

По мнению старшего трейдера инвестиционной компании Ергазы Таубаева, казахстанцы все меньше скупают доллары, потому что в экономике нет резкого девальвационного шока, ради которого раньше бежали в обменники. Курс уже высокий, но растет плавно, без обвала тенге и без сигналов, что "завтра будет хуже".

"В такой ситуации доллар выглядит не спасением, а дорогой покупкой на пике, и массово в него просто не заходят". Ергазы Таубаев

Одновременно у населения сократился запас свободных денег: инфляция съела доходы, выросла кредитная нагрузка, и людям важнее текущие расходы, чем валютная страховка. Те средства, которые удается откладывать, чаще остаются в тенге – из-за высоких ставок по депозитам и удобства безналичных инструментов. В результате доллар перестал быть автоматическим выбором "на всякий случай", и спрос на наличную валюту заметно остыл, даже несмотря на рост курса.

Отметим, что сегодня официальный курс доллара в Казахстане – 506,7 тенге.