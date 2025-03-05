Вслед за долларом: насколько дешевле стали валюты стран мира по итогам февраля
По итогам февраля 2025 года официальный обменный курс доллара снизился на 3,6% по сравнению с январем до 506,03 тенге. Однако по сравнению с февралем прошлого года обменный курс доллара вырос на 12,5% (с 449,95 тенге) согласно статистике Национального банка РК.
Фото: Национальный банк РК
Основные валюты
Евро за месяц подешевел чуть меньше – на 3% до 526,8 тенге, а в годовом выражении средний курс вырос на 8,5% (485,43 тенге в феврале 2024 года).
Фото: Национальный банк РК
Китайский юань в феврале также потерял 3,2% по сравнению с январем, снизившись до 69,58 тенге. Отметим, что год назад средний обменный курс составлял 62,56 тенге. Таким образом, за год он подорожал на 11,2%.
Российского рубля снижение не коснулось. Напротив, за месяц он подорожал на 6% с 5,2 в январе до 5,5 тенге за рубль в феврале.
К слову, рубль также активно укреплялся к доллару. Если на 3 февраля 2024 года курс составлял 97,8 рубля за доллар, то в последний день месяца он снизился до 87,7 рубля согласно данным Банка России.
Фото: Национальный банк РК
Что стало с курсами других валют
Средний обменный курс большинства других иностранных валют в феврале также снижался в пределах 2-4%. Среди них больше всего подешевела индийская рупия – на 4,3% до 5,82 тенге, молдавский лей – почти на 4% до 27,24 тенге, кыргызский сом потерял 3,7%, снизившись до 5,79 тенге.
Кувейтский динар за месяц подешевел на 3,6% до 1639,82 тенге. К слову, это одна из самых дорогих валют в мире. Курс дирхама ОАЭ также показал снижение около 3,6% до 137,78 тенге.
Гонконгский доллар, белорусский рубль и риал Саудовской Аравии подешевели на 3,5% до 65,02, 154,94 и 134,93 тенге, соответственно.
Фото: Национальный банк РК
Добавим, что, кроме рубля, в феврале также незначительно укрепился бразильский реал – на 0,8% до 87,7 тенге. Меньше всего за месяц снизился обменный курс венгерских форинтов – на 1,07% и польского злотого – на 1,4%.
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