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Валютный обзор: какие иностранные валюты стали дешевле по итогам ноября

монеты, деньги, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 17:59 Фото: Freepik
Несмотря на рост курса доллара, официальный обменный курс многих иностранных валют снизился по итогам ноября. Подробнее об этом – в материале Zakon.kz.

Несмотря на 5% рост за последние дни, по итогам ноября в процентном выражении доллар подорожал ненамного больше, чем другие иностранные валюты.

Согласно данным Нацбанка, за минувший месяц средневзвешенный официальный обменный курс доллара вырос на 1,89% по сравнению с октябрем. На эту же величину за месяц подорожал белорусский рубль (до 151,53 тенге), азербайджанский манат (291,99 тенге), дирхам ОАЭ (134,75).

К слову, курс иранского реала вырос на 1,98% до 11,79 тенге (за 1000 иранских реалов).

Менее чем на 2% в ноябре также увеличился обменный курс следующих валют:

  • риял Саудовской Аравии +1,8% до 131,79 тенге;
  • таджикский сомони +1,7% до 46,59 тенге;
  • гонкогский доллар +1,7% до 63,62 тенге;
  • грузинский лари +1,6% до 182,79 тенге;
  • индийская рупия +1,5% до 5,87 тенге.
  • кувейтский динар +1,5% до 1611,31 тенге и др.

При этом за период январь-ноябрь в процентном выражении больше всего подорожал малазийский ринггит (+15,9%), южноафриканский рэнд (+15%),таджикский сомони (+12,5%), тайский бат (12,1%).

курсы валют, динамика, рост, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 17:59

Фото: Zakon.kz

Примечательно, что по итогам прошлого месяца обменные курсы многих иностранных валют подешевели, пусть и незначительно. Среди них наибольшее снижение показал российский рубль (-2,38% до 4,94 тенге), венгерский форинт (-2,73%) 12,87 тенге (за 100 единиц), шведская крона подешевела на 2,43% до 45,46 тенге. Средневзвешенный обменный курс евро также показал небольшое снижение -0,75% до 526,62 тенге.

курсы, динамика, снижение, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 17:59

Фото: Zakon.kz

При этом с января по ноябрь подешевело всего несколько валют. Наибольшее снижение показал мексиканский песо -7,8% до 24,3 тенге, на втором месте – бразильский реал -6,8% до 85,6 тенге, турецкая лира потеряла 4,2%, снизившись до 14,38 тенге.

Ранее Zakon.kz рассказывал, как изменился курс американского доллара 4 декабря по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже.

Ольга Кудряшова
Казахстан Курс валют 2024 год Курсы валют
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