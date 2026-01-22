#Казахстан в сравнении
Финансы

Секрет надежного кошелька: названы самые крепкие иностранные валюты

Разная валюта, разные валюты, обменник, обменники, обмен валют, курс валют, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 12:28 Фото: freepik
2025 год стал для валютного рынка Казахстана показательным. На фоне волатильности тенге одни иностранные валюты обвалились, а другие выдали инвесторам двузначную прибыль. Zakon.kz разбирался, как сформировать грамотный портфель из валютных инструментов на основе их "поведения" за год.

Евро, франк, фунт

Наиболее заметное укрепление к тенге в 2025 году, по данным Нацбанка Казахстана, продемонстрировали европейские валюты. Евро по итогам года подорожал почти на 9% по сравнению с январем, при этом пик его стоимости пришелся на третий квартал. Схожую динамику показал швейцарский франк, который всегда выигрывает в условиях глобальной неопределенности. Фунт стерлингов также завершил год с уверенным ростом, хоть и менее волатильным, чем у евро.

Злотый, форинт, песо

Отдельного внимания заслуживает динамика валют ряда развивающихся экономик. Польский злотый, чешская крона и венгерский форинт показали рост к тенге в диапазоне от 9% до 12%. Существенно укрепился и мексиканский песо. Эти движения указывают на то, что ослабление тенге в 2025 году было системным и проявлялось не только по отношению к резервным валютам, но и к валютам стран с относительно устойчивыми макроэкономическими показателями.

Для частных инвесторов это стало нетипичным сигналом: привычное разделение на "надежные" и "второстепенные" валюты оказалось менее очевидным, чем в предыдущие годы.

Где тенге оказался сильнее?

На противоположном полюсе оказались валюты стран с внутренними структурными проблемами или жестко управляемым курсом. Турецкая лира стала главным аутсайдером 2025 года, потеряв более 10% к тенге. Индийская рупия и китайский юань завершили год с умеренным снижением или около нулевой динамики, что фактически означало потерю покупательной способности на фоне инфляции.

Эти валюты продемонстрировали ограниченный потенциал роста и подтвердили, что для целей сбережений они остаются слабо привлекательными.

Доллар уже не ориентир

Доллар США в 2025 году сохранил статус ключевой мировой валюты, однако его динамика к тенге оказалась сдержанной. Несмотря на рост в середине года, к концу периода курс практически вернулся к январским уровням. Это резко контрастирует с предыдущими циклами, когда доллар выступал главным инструментом защиты от девальвации.

Фото: Zakon.kz

Что делать инвесторам?

Основываясь на данных за 2025 год, видно, что лучшим выбором для инвестирования и сохранения капитала стали валюты развитых стран Европы. В то же время от вложений в доллар США, китайский юань и особенно турецкую лиру лучше воздержаться, так как они показали либо слабую динамику, либо прямой убыток.

Главный вывод для инвестора на 2026 год – это обязательная диверсификация: хранение средств сразу в нескольких сильных европейских валютах вместо привычной ставки на один лишь доллар.

Ранее мы рассказали, что население РК все меньше вкладывается в доллары США. Объем нетто-продаж доллара США за период с января по ноябрь 2025 года, согласно статистике Нацбанка РК, составил 1,5 трлн тенге. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель сократился на 10,4%, что указывает на заметное ослабление чистого спроса на наличную иностранную валюту со стороны населения.

Андрей Зубов
Андрей Зубов
