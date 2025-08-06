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Финансы

Дороже, чем доллар: насколько выросли иностранные валюты по итогам июля

валюты, курсы, обменные курсы, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 09:52 Фото: freepik
В июле 2025 года тенге подешевел сразу к нескольким десяткам иностранных валют. Нацвалюта уступила как доллару и юаню, так и менее популярным валютам. Подробнее – в материале Zakon.kz.

В июле 2025 года тенге ослаб по отношению к большинству иностранных валют. Официальный обмен курс доллара по итогам прошлого месяца вырос сразу на 14 тенге (+2,7%) до 528,8 тенге. Евро вырос чуть более существенно, прибавив за месяц 4,4%, или 26,3 тенге, и составил 618,35 тенге.

Фото: Zakon.kz

Китайский юань и российский рубль прибавили 2,9% и 2,6%, до 73,75 и 6,71 тенге, соответственно. Напомним, что рубль в процентном выражении прирос на 16,3% – с 5,46 в первом до 6,35 тенге во втором квартале, показав наиболее существенный рост среди всех иностранных валют.

Фото: Zakon.kz

Однако в июле лидером роста стал таджикский сомони, который подорожал за месяц на 6,2% до 55,28 тенге. На втором месте – венгерский форинт (+5,22% до 15,5 за 10 форинтов). Далее следует чешская крона (+5,19% до 25,11 тенге), и швейцарский франк (+5,02% до 663,33). К слову, франк в абсолютном выражении прибавил 31,75 тенге по сравнению с июнем.

Наименьший рост показала турецкая лира, чей официальный обменный курс вырос всего на 0,7% до 13,17 тенге. Японская йена подорожала на 1,4% до 3,61 тенге, норвежская крона – на 1,9% до 52,17 тенге.

Самой дорогой валютой традиционно остается кувейтский динар. В июле его курс вырос на 3,02% (+50,8 тенге) до 1731,86 тенге.

Ранее в Нацбанке сообщили, что по итогам июля курс тенге ослаб на 4%, до 540,72 тенге за доллар.

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Ольга Кудряшова
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