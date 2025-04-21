Продавать доллары – покупать франки: какие валюты сегодня самые надежные

На фоне турбулентности на мировых рынках и ослабления американской валюты вопрос о сохранности сбережений встает особенно остро. Куда направить свои средства, чтобы не только уберечь их от инфляции, но и, возможно, приумножить, - в материале Zakon.kz.

Апрель 2025 года ознаменовался заметным падением индекса доллара (DXY) – примерно до 98 пунктов, что стало одним из самых низких показателей за три года. На этом фоне целый ряд валют демонстрирует завидную устойчивость и даже укрепление.

CHF: эталон стабильности

Неудивительно, что пальму первенства в списке самых надежных валют удерживает швейцарский франк. Его статус "самой стабильной валюты" подкреплен не только официальным использованием в Швейцарии и Лихтенштейне, но и репутацией швейцарских банков как одних из самых надежных в мире.

Примечательно, что франк исторически демонстрировал тенденцию к укреплению во времена финансовых кризисов и геополитических потрясений. Инвесторы по всему миру рассматривают его как надежное средство сохранения капитала. Как отмечает Financial Source, CHF последовательно признается инвесторами валютой-убежищем во времена рыночной неопределенности.

На фоне нестабильной тарифной и экономической политики США в апреле 2025 года инвесторы стали уходить из доллара и вкладываться во франк, что лишь подтверждает его статус безопасной гавани.

Данные Investing на 21 апреля 2025 года также свидетельствуют об укреплении швейцарского франка на фоне спроса на безопасные активы. Курс франка к доллару достиг многолетних максимумов, составив около 0,8 USD за 1 CHF.

JPY: тихая гавань Востока

Еще одной традиционной валютой-убежищем является японская иена. В периоды рыночной турбулентности и торговых конфликтов инвесторы обращают свое внимание на эту валюту. В апреле 2025 года иена значительно укрепилась по отношению к доллару, достигнув лучшего уровня за последние два года – около 140 JPY за 1 USD.

Низкие процентные ставки в Японии исторически делали иену привлекательной для кэрри-трейд, тем более, что Япония имеет значительные чистые иностранные активы. Исследование МВФ также подтверждает статус иены как валюты-убежища.

EUR: былой оплот стабильности

Евро долгое время считался одной из ключевых и крепких мировых валют. Однако в последние годы его курс подвержен значительной волатильности. Несмотря на это, в апреле 2025 года на фоне ослабления доллара евро демонстрирует относительную устойчивость и даже укрепление, торгуясь в диапазоне около 1,15 USD за евро.

Экономическая мощь еврозоны и статус евро как резервной валюты по-прежнему оказывают ему поддержку, хотя геополитические и экономические потрясения в регионе периодически создают давление на его курс.

GBP: стойкость в условиях давления

Британский фунт стерлингов также демонстрирует относительную устойчивость благодаря развитой экономике Великобритании и статусу Лондона как одного из мировых финансовых центров, хотя и подвержен влиянию глобальных экономических рисков. Курс доллара к фунту сегодня: 1,338.

Фото: Zakon.kz

А что насчет SEK?

Шведская крона обладает рядом характеристик, говорящих в пользу ее стабильности: сильная экономика, низкая инфляция, стабильная политическая система и благоприятные государственные финансы. Она даже используется в качестве резервной валюты некоторыми центральными банками.

Однако, в отличие от швейцарского франка и японской иены, шведская крона не имеет столь прочной репутации "безопасной гавани".

Размер шведской экономики меньше, что делает крону более уязвимой к внешним шокам. Кроме того, как открытая экономика, Швеция и ее валюта более чувствительны к колебаниям мировых рынков.

Курс доллара к кроне сегодня: 9,5.

Ранее мы рассказали, что с начала 2020 года стоимость золота увеличилась более чем вдвое. На фоне рекордного спроса со стороны центробанков стран, золото в очередной раз подтверждает свою репутацию лучшего "тихого убежища" для инвесторов.