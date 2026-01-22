Мировые цены на нефть превысили 65 долларов

Стоимость нефти марки Brent преодолела психологическую отметку в 65 долларов за баррель. Рост котировок аналитики связывают с остановкой добычи на крупном казахстанском месторождении и усилением геополитической напряженности, сообщает Zakon.kz.

Рыночная динамика

На момент публикации стоимость барреля нефти марки Brent на ICE Futures Europe достигла 65,33 доллара. За последние сутки цена выросла на 0,14%, недельный рост составил 1,85%, а месячный показатель увеличился сразу на 5,45%.

Американская нефть марки WTI также демонстрирует уверенный рост: котировки поднялись более чем на 1,5%, превысив 60 долларов за баррель.

Фото: Zakon.kz

Геополитика и фактор Тенгиза

Рынок нефти резко реагирует на сохраняющуюся геополитическую напряженность, вызванную жесткой риторикой новой администрации США. Цены на "черное золото" демонстрировали резкие колебания в понедельник-вторник после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы против нескольких крупных европейских стран, пока не будет достигнуто соглашение по Гренландии.

Трамп пригрозил тарифами до 25% против европейских стран, включая Францию, Данию и Великобританию, и также не исключил возможности применения военной силы в отношении Гренландии.

Другой причиной скачка цен стала ситуация в Казахстане. В минувшее воскресенье, 18 января 2026 года, на месторождении Тенгиз произошло аварийное отключение газотурбинных установок, что привело к временной остановке добычи. Для расследования причин инцидента создана специальная комиссия. В Минэнерго РК высказались касательно временной приостановки добычи:

"Данная мера была принята оператором (ТШО) в соответствии с протоколами безопасности для защиты персонала и оборудования". Пресс-служба МЭ РК

Экспорт и логистика Казахстана

Несмотря на текущие технические сбои, экспортная инфраструктура Казахстана демонстрирует устойчивость. Как отмечает бизнес-аналитик и сертифицированный независимый оценщик запасов нефти и газа (SPE PRMS) Абзал Нарымбетов, по итогам 2025 года Казахстан отправил на экспорт 78,7 млн тонн нефти.

Основным маршрутом для страны остается Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). За последние 12 лет доля этого направления в общем объеме экспорта выросла с 40% до 80%. В прошлом году нагрузка на трубопровод вновь увеличилась, в том числе благодаря росту добычи после запуска проекта будущего расширения (ПБР).

Эксперты подчеркивают: несмотря на отдельные инциденты, экспортная цепочка выдержала нагрузку 2025 года, что позволило стране избежать снижения добычи.

Прогнозы: профицит сдержит цены

Фундаментальный взгляд на рынок остается сдержанным. По данным Reuters, Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что уже в I квартале 2026 года мировой рынок столкнется со значительным профицитом предложения. Оно превысит спрос на 4,25 млн баррелей в сутки, что составляет около 4% от мирового потребления.

В своем свежем ежемесячном отчете МЭА скорректировало прогноз по росту глобального спроса на 2026 год, повысив его до 930 тыс. баррелей в сутки (ранее ожидалось 860 тыс.).

Согласно расчетам, это означает, что годовой профицит предложения составит 3,69 млн баррелей в сутки. Это несколько ниже декабрьских ожиданий (3,84 млн б/с), но все же остается внушительным объемом.

"На данный момент значительный профицит баланса внушает некоторое спокойствие участникам рынка и удерживает цены под контролем". Аналитики МЭА

Дополнительным фактором, который может оказать давление на котировки в долгосрочной перспективе, эксперты называют потенциальное восстановление объемов добычи в Венесуэле.