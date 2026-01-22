В Минэнерго сделали заявление касательно ситуации на объектах ТОО "Тенгизшевройл"

В Министерстве энергетики (МЭ) Казахстана рассказали о текущей ситуации на производственных объектах ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО), сообщает Zakon.kz.

В минувшее воскресенье, 18 января 2026 года, на месторождении Тенгиз произошло отключение газотурбинных установок.

"По поручению министра энергетики РК Ерлана Аккенженова вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев находится непосредственно на месторождении Тенгиз для мониторинга ситуации и координации взаимодействия с оператором. Для выяснения всех обстоятельств технологического нарушения... создана и приступила к работе специальная комиссия. В ее состав вошли представители территориального департамента Комитета государственного энергетического надзора и контроля, Управления энергетики акимата Атырауской области, системного оператора АО "KEGOC" и представители ТОО "Тенгизшевройл", – заявили сегодня, 22 января, в пресс-службе МЭ РК.

Фото: Telegram/Minenergokz

Также в Минэнерго высказались касательно временной приостановки добычи:

"Данная мера была принята оператором (ТШО) в соответствии с протоколами безопасности для защиты персонала и оборудования".

Отмечается, что в настоящее время комиссия проводит детальный технический анализ причин произошедшего.

"Все официальные выводы и комментарии касательно причин и последствий инцидента будут озвучены исключительно по итогам работы комиссии". Пресс-служба МЭ РК

Фото: Telegram/Minenergokz

Подчеркивается, что ситуация находится на контроле министерства.

