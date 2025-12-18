#Казахстан в сравнении
Общество

Конину два раза в неделю власти предложили включить в школьное питание

Школьная столовая, школьные повара, еда в школе, школьный буфет, питание в школах, питание в школе, школьное питание, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 21:36 Фото: Zakon.kz
В Казахстане конину рекомендовано включать в рацион школьников два раза в неделю по две порции. Об этом сообщил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в ответе на депутатский запрос, передает Zakon.kz.

Как следует из документа, с 1 сентября 2025 года в стране введен единый стандарт питания для образовательных учреждений. При его разработке учитывались международные подходы к формированию здорового рациона и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, направленные на снижение рисков ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Стандарт предусматривает увеличение доли овощей и фруктов, исключение продуктов с высоким содержанием соли и сахара, а также отказ от сладких напитков в пользу воды, молока и кисломолочной продукции. Наряду с этим в документе содержится рекомендация включать конину в школьное меню дважды в неделю.

При соблюдении санитарных требований ограничений на использование конины во всех видах мясных блюд не предусмотрено. Формирование конкретного меню образовательные учреждения вправе осуществлять самостоятельно, с учетом региональных пищевых предпочтений, национальных традиций и доступности продуктов.

Кроме того, в ответе отмечается, что вопрос включения конины в рацион военнослужащих поддерживается Министерствами обороны и внутренних дел. Однако принятие окончательного решения возможно только после проведения комплексных научных исследований и получения заключения Казахской академии питания.

Также сообщается, что в 2024-2025 годах социальные учреждения заключили около 180 договоров на поставку конины на сумму порядка 250 млн тенге, что подтверждает ее использование в системе государственных закупок.

В правительстве подчеркнули, что принимаемые меры направлены на развитие коневодства, поддержку отечественных производителей и формирование сбалансированного и здорового питания в государственных учреждениях.

Ранее сообщалось, что для борьбы с буллингом в алматинских школах создадут отдельное управление.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
