Китай впервые потеснил Узбекистан по импорту овощей и фруктов в Казахстан
Витамины приходят с юга
По итогам января–сентября 2025 года общий объем поставок плодоовощной продукции в РК вырос на 3,2%, составив 559,7 млн долларов. Прирост в тоннаже оказался более значительным – 1,2 млн тонн (+10,3%).
Ключевая новость – это смена лидера-экспортера. Как отмечает эксперт по торговой и инвестиционной политике Ернар Серик, Китай впервые обошел Узбекистан по стоимости импорта плодоовощной продукции:
- Импорт из Китая вырос на 39%, составив 181,7 млн долларов.
- Поставки из Узбекистана снизились на 12%, опустившись до 128,6 млн долларов.
В целом эти две страны – Китай и Узбекистан – обеспечивают порядка 55% всего импорта плодоовощной продукции в Казахстан.
Картофель и виноград меняют статистику
Массовое доминирование Китая обусловлено резким наращиванием поставок по стратегическим позициям:
- картофель: в 2025 году начат массовый ввоз на сумму 33,4 млн долларов (136 тыс. тонн);
- виноград: импорт из КНР вырос более чем в два раза, достигнув 22,8 млн долларов (34,9 тыс. тонн).
Также выросли поставки цитрусовых, абрикосов, томатов и начат ввоз моркови.
В результате в тоннаже импорт из Китая за год вырос в 2,2 раза, достигнув 401 тыс. тонн, что превысило поставки узбекской продукции (360 тыс. тонн).
Экономист отмечает, что Казахстан в той или иной степени закупает практически все виды фруктов и овощей. Основными статьями импорта по стоимости остаются:
- бананы (49,5 млн долларов),
- картофель (46,3 млн долларов),
- томаты (42,7 млн долларов),
- виноград (34,3 млн долларов),
- лук (32,2 млн долларов),
- яблоки (32,1 млн долларов),
- цитрусовые (31,2 млн долларов)
- персики (26,6 млн долларов).
Китай и Россия – общая торговая гегемония
Еще интересные данные. Доминирование Китая прослеживается и в общей структуре внешней торговли Казахстана, импорт которой за 9 месяцев 2025 года составил 45,9 млрд долларов (+4,5% год к году).
Китай (29,5%) и Россия (29,1%) являются основными поставщиками в РК. С заметным отрывом следуют Германия (4,5%), США и Южная Корея (по 3,6%).
И самое интересное. В региональном разрезе, по данным Ернара Серика, Россия лидирует в 13 из 20 регионов, а Китай – в остальных 7. При этом 43% всего импорта поступает в страну через Алматы и еще 15% – через Астану.
