Финансы

Китай впервые потеснил Узбекистан по импорту овощей и фруктов в Казахстан

Зеленый базар, рынок, продукты питания, овощи, овощной отдел, цены на овощи, стоимость овощей, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 12:35 Фото: Zakon.kz
За 9 месяцев 2025 года импорт из КНР овощей и фруктов вырос на 39%, достигнув 181,7 млн долларов, что произошло за счет резкого увеличения поставок картофеля и винограда, сообщает Zakon.kz.

Витамины приходят с юга

По итогам января–сентября 2025 года общий объем поставок плодоовощной продукции в РК вырос на 3,2%, составив 559,7 млн долларов. Прирост в тоннаже оказался более значительным – 1,2 млн тонн (+10,3%).

Ключевая новость – это смена лидера-экспортера. Как отмечает эксперт по торговой и инвестиционной политике Ернар Серик, Китай впервые обошел Узбекистан по стоимости импорта плодоовощной продукции:

  • Импорт из Китая вырос на 39%, составив 181,7 млн долларов.
  • Поставки из Узбекистана снизились на 12%, опустившись до 128,6 млн долларов.

В целом эти две страны – Китай и Узбекистан – обеспечивают порядка 55% всего импорта плодоовощной продукции в Казахстан.

торговля Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 12:35

Фото: Zakon.kz

Картофель и виноград меняют статистику

Массовое доминирование Китая обусловлено резким наращиванием поставок по стратегическим позициям:

  • картофель: в 2025 году начат массовый ввоз на сумму 33,4 млн долларов (136 тыс. тонн);
  • виноград: импорт из КНР вырос более чем в два раза, достигнув 22,8 млн долларов (34,9 тыс. тонн).

Также выросли поставки цитрусовых, абрикосов, томатов и начат ввоз моркови.

В результате в тоннаже импорт из Китая за год вырос в 2,2 раза, достигнув 401 тыс. тонн, что превысило поставки узбекской продукции (360 тыс. тонн).

Экономист отмечает, что Казахстан в той или иной степени закупает практически все виды фруктов и овощей. Основными статьями импорта по стоимости остаются:

  • бананы (49,5 млн долларов),
  • картофель (46,3 млн долларов),
  • томаты (42,7 млн долларов),
  • виноград (34,3 млн долларов),
  • лук (32,2 млн долларов),
  • яблоки (32,1 млн долларов),
  • цитрусовые (31,2 млн долларов)
  • персики (26,6 млн долларов).

торговля Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 12:35

Фото: Zakon.kz

Китай и Россия – общая торговая гегемония

Еще интересные данные. Доминирование Китая прослеживается и в общей структуре внешней торговли Казахстана, импорт которой за 9 месяцев 2025 года составил 45,9 млрд долларов (+4,5% год к году).

Китай (29,5%) и Россия (29,1%) являются основными поставщиками в РК. С заметным отрывом следуют Германия (4,5%), США и Южная Корея (по 3,6%).

И самое интересное. В региональном разрезе, по данным Ернара Серика, Россия лидирует в 13 из 20 регионов, а Китай – в остальных 7. При этом 43% всего импорта поступает в страну через Алматы и еще 15% – через Астану.

Ранее мы сообщили, что Казахстан контролирует 80% торговли США с Центральной Азией.

Андрей Зубов
Андрей Зубов
