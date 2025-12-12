Китай впервые потеснил Узбекистан по импорту овощей и фруктов в Казахстан

За 9 месяцев 2025 года импорт из КНР овощей и фруктов вырос на 39%, достигнув 181,7 млн долларов, что произошло за счет резкого увеличения поставок картофеля и винограда, сообщает Zakon.kz.

Витамины приходят с юга

По итогам января–сентября 2025 года общий объем поставок плодоовощной продукции в РК вырос на 3,2%, составив 559,7 млн долларов. Прирост в тоннаже оказался более значительным – 1,2 млн тонн (+10,3%).

Ключевая новость – это смена лидера-экспортера. Как отмечает эксперт по торговой и инвестиционной политике Ернар Серик, Китай впервые обошел Узбекистан по стоимости импорта плодоовощной продукции:

Импорт из Китая вырос на 39%, составив 181,7 млн долларов.

Поставки из Узбекистана снизились на 12%, опустившись до 128,6 млн долларов.

В целом эти две страны – Китай и Узбекистан – обеспечивают порядка 55% всего импорта плодоовощной продукции в Казахстан.

Фото: Zakon.kz

Картофель и виноград меняют статистику

Массовое доминирование Китая обусловлено резким наращиванием поставок по стратегическим позициям:

картофель: в 2025 году начат массовый ввоз на сумму 33,4 млн долларов (136 тыс. тонн);

в 2025 году начат массовый ввоз на сумму 33,4 млн долларов (136 тыс. тонн); виноград: импорт из КНР вырос более чем в два раза, достигнув 22,8 млн долларов (34,9 тыс. тонн).

Также выросли поставки цитрусовых, абрикосов, томатов и начат ввоз моркови.

В результате в тоннаже импорт из Китая за год вырос в 2,2 раза, достигнув 401 тыс. тонн, что превысило поставки узбекской продукции (360 тыс. тонн).

Экономист отмечает, что Казахстан в той или иной степени закупает практически все виды фруктов и овощей. Основными статьями импорта по стоимости остаются:

бананы (49,5 млн долларов),

картофель (46,3 млн долларов),

томаты (42,7 млн долларов),

виноград (34,3 млн долларов),

лук (32,2 млн долларов),

яблоки (32,1 млн долларов),

цитрусовые (31,2 млн долларов)

персики (26,6 млн долларов).

Фото: Zakon.kz

Китай и Россия – общая торговая гегемония

Еще интересные данные. Доминирование Китая прослеживается и в общей структуре внешней торговли Казахстана, импорт которой за 9 месяцев 2025 года составил 45,9 млрд долларов (+4,5% год к году).

Китай (29,5%) и Россия (29,1%) являются основными поставщиками в РК. С заметным отрывом следуют Германия (4,5%), США и Южная Корея (по 3,6%).

И самое интересное. В региональном разрезе, по данным Ернара Серика, Россия лидирует в 13 из 20 регионов, а Китай – в остальных 7. При этом 43% всего импорта поступает в страну через Алматы и еще 15% – через Астану.

