Налоги на транспорт, как закрыть долги умершего ИП, какие вычеты сохраняются: ответы на вопросы
Как поменяется обложение НДС реализация и аренда жилья с 2026 года?
С 2026 года внесено изменение по освобождению от НДС при реализации и аренды жилья.
Будет освобождаться от НДС реализация строительной компанией жилого здания (части жилого здания), строительство которого начато и (или) приемка в эксплуатацию которого осуществлена до 1 января 2026 года.
Также освобождение от НДС будет применяться при передаче в аренду жилого здания (части жилого здания) по договору долгосрочной аренды жилища с правом выкупа, который заключен до 1 января 2026 года.
Есть ли по старым автомобилям пониженные ставки налога на транспорт?
Да, по легковым автомобилям, у которых срок эксплуатации превышает:
- 10 лет, применяется поправочный коэффициент 0,3;
- 20 лет, применяется поправочный коэффициент 0,5.
Предусмотрена ли отмена повышенных ставок транспортного налога для автомобилей с объемом двигателя свыше 3 литров, зарегистрированных после 2013 года?
С 1 января 2026 года отменяются повышенные ставки налога для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 3 литров, которые были зарегистрированы после 31 декабря 2013 года.
Ранее такие автомобили облагались по прогрессивной шкале: от 35 до 200 МРП, в зависимости от объема двигателя.
С 2026 года вводятся единые ставки:
- от 3 000 до 4 000 см³ – 15 МРП (64 875 тенге в 2026 году);
- свыше 4 000 см³ – 117 МРП (506 025 тенге).
Как закрываются долги индивидуального предпринимателя при его смерти?
Налоговая задолженность умершего физического лица, образовавшаяся на день его смерти или на дату вступления в законную силу судебного акта об объявлении его умершим, если иное не установлено настоящей статьей, погашается наследником (наследниками) в пределах стоимости наследуемого имущества и пропорционально доле в наследстве на дату его принятия.
Если наследником умершего индивидуального предпринимателя является ребенок-сирота, ребенок, оставшийся без попечения родителей, то обязательство по погашению налоговой задолженности наследодателя возлагается на такого наследника только на основании вступившего в законную силу судебного акта о взыскании налоговой задолженности.
Налоговый орган обращается с иском о взыскании налоговой задолженности в суд на основании документа, подтверждающего статус ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, и данных о регистрационном учете в налоговом органе и налоговой задолженности на день смерти.
При отказе в удовлетворении иска о взыскании налоговой задолженности налоговая задолженность наследодателя списывается согласно решению о списании налоговой задолженности.
Решение о списании налоговой задолженности выносится налоговым органом на основании вступившего в законную силу судебного акта об отказе в удовлетворении иска о взыскании налоговой задолженности.
Какие вычеты сохраняются (по ипотеке, обучению, иждивенцам)?
Согласно п. 1 ст. 401 Налогового кодекса, физическое лицо имеет право на применение следующих видов личных налоговых вычетов:
- налоговый вычет социальных платежей;
- базовый налоговый вычет;
- социальные налоговые вычеты.
С учетом положений статей 402, 403 и 404 Налогового кодекса к налоговым вычетам относятся:
- налоговый вычет социальных платежей в виде обязательных пенсионных взносов, взносов на обязательное социальное медицинское страхование и социальные отчисления по договорам гражданско-правового характера;
- базовый вычет в размере 30 МРП;
социальные налоговые вычеты применяются:
- лицом с инвалидностью I, II группы в размере 5 000 МРП;
- лицами с инвалидностью III группы;
- ребенком с инвалидностью;
- участниками Великой Отечественной войны и приравненными лицами, лицом, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
- лицом, проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в годы Великой Отечественной войны, в размере 882 МРП;
- одним из родителей, опекунов, попечителей ребенка с инвалидностью, «лица с инвалидностью с детства», одним из усыновителей (удочерителей), одним из приемных родителей в размере 882 МРП.
Таким образом, с 1 января 2026 года налоговые вычеты по вознаграждениям, на обучение и для многодетной семьи не предусмотрены.
Вместе с тем введен базовый вычет в размере 30 МРП и отсутствует обязанность физических лиц по сбору, хранению документов, подтверждающих налоговые вычеты, а также ежегодному представлению физическим лицом декларации о доходах и имуществе.
