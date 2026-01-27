Налоги на транспорт, как закрыть долги умершего ИП, какие вычеты сохраняются: ответы на вопросы

Специалисты Министерства финансов РК в рамках акции "Народный бухгалтер" ответили на наиболее актуальные вопросы казахстанцев, возникающие в связи с введением нового Налогового кодекса с 1 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как поменяется обложение НДС реализация и аренда жилья с 2026 года?

С 2026 года внесено изменение по освобождению от НДС при реализации и аренды жилья.

Будет освобождаться от НДС реализация строительной компанией жилого здания (части жилого здания), строительство которого начато и (или) приемка в эксплуатацию которого осуществлена до 1 января 2026 года.

Также освобождение от НДС будет применяться при передаче в аренду жилого здания (части жилого здания) по договору долгосрочной аренды жилища с правом выкупа, который заключен до 1 января 2026 года.

Есть ли по старым автомобилям пониженные ставки налога на транспорт?

Да, по легковым автомобилям, у которых срок эксплуатации превышает:

10 лет, применяется поправочный коэффициент 0,3;

20 лет, применяется поправочный коэффициент 0,5.

Предусмотрена ли отмена повышенных ставок транспортного налога для автомобилей с объемом двигателя свыше 3 литров, зарегистрированных после 2013 года?

С 1 января 2026 года отменяются повышенные ставки налога для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 3 литров, которые были зарегистрированы после 31 декабря 2013 года.

Ранее такие автомобили облагались по прогрессивной шкале: от 35 до 200 МРП, в зависимости от объема двигателя.

С 2026 года вводятся единые ставки:

от 3 000 до 4 000 см³ – 15 МРП (64 875 тенге в 2026 году);

в 2026 году); свыше 4 000 см³ – 117 МРП (506 025 тенге).

Как закрываются долги индивидуального предпринимателя при его смерти?

Налоговая задолженность умершего физического лица, образовавшаяся на день его смерти или на дату вступления в законную силу судебного акта об объявлении его умершим, если иное не установлено настоящей статьей, погашается наследником (наследниками) в пределах стоимости наследуемого имущества и пропорционально доле в наследстве на дату его принятия.

Если наследником умершего индивидуального предпринимателя является ребенок-сирота, ребенок, оставшийся без попечения родителей, то обязательство по погашению налоговой задолженности наследодателя возлагается на такого наследника только на основании вступившего в законную силу судебного акта о взыскании налоговой задолженности.

Налоговый орган обращается с иском о взыскании налоговой задолженности в суд на основании документа, подтверждающего статус ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, и данных о регистрационном учете в налоговом органе и налоговой задолженности на день смерти.

При отказе в удовлетворении иска о взыскании налоговой задолженности налоговая задолженность наследодателя списывается согласно решению о списании налоговой задолженности.

Решение о списании налоговой задолженности выносится налоговым органом на основании вступившего в законную силу судебного акта об отказе в удовлетворении иска о взыскании налоговой задолженности.

Какие вычеты сохраняются (по ипотеке, обучению, иждивенцам)?

Согласно п. 1 ст. 401 Налогового кодекса, физическое лицо имеет право на применение следующих видов личных налоговых вычетов:

налоговый вычет социальных платежей;

базовый налоговый вычет;

социальные налоговые вычеты.

С учетом положений статей 402, 403 и 404 Налогового кодекса к налоговым вычетам относятся:

налоговый вычет социальных платежей в виде обязательных пенсионных взносов, взносов на обязательное социальное медицинское страхование и социальные отчисления по договорам гражданско-правового характера;

базовый вычет в размере 30 МРП;

социальные налоговые вычеты применяются:

лицом с инвалидностью I, II группы в размере 5 000 МРП;

лицами с инвалидностью III группы;

ребенком с инвалидностью;

участниками Великой Отечественной войны и приравненными лицами, лицом, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;

лицом, проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в годы Великой Отечественной войны, в размере 882 МРП;

одним из родителей, опекунов, попечителей ребенка с инвалидностью, «лица с инвалидностью с детства», одним из усыновителей (удочерителей), одним из приемных родителей в размере 882 МРП.

Таким образом, с 1 января 2026 года налоговые вычеты по вознаграждениям, на обучение и для многодетной семьи не предусмотрены.

Вместе с тем введен базовый вычет в размере 30 МРП и отсутствует обязанность физических лиц по сбору, хранению документов, подтверждающих налоговые вычеты, а также ежегодному представлению физическим лицом декларации о доходах и имуществе.

Ранее мы рассказали, как будет происходить ситуация по отзыву ФНО, какие меры будут применяться в отношении иностранных интернет-платформ, не прошедших регистрацию, какую форму отчетности сдают ИП по упрощенной декларации с наемными работниками.

Посмотреть ответы на другие актуальные вопросы можно здесь. Ознакомиться с новым Налоговым кодексом можно здесь.