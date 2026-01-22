Доллар продолжает сдавать свои позиции на торгах 22 января

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 22 января 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 505,71 тенге, снизившись еще на 0,94 тенге.

Курс российского рубля вырос до 6,65 тенге (+0,15).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,62 тенге (-0,21).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 505,5-507,8 тенге, евро – по 590,6-595 тенге, рубли – по 6,50-6,63.

Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно на торгах 22 января.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) цена барреля нефти марки Brent снизилась на 0,5 доллара и составила 65,19 доллара.

На нью-йоркской товарной бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange) цена барреля нефти марки Light повысилась на 0,01 доллара и составила 60,63 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 506,7 тенге, евро – 593,14 тенге, рубля – 6,53 тенге.

