Доллар продолжает сдавать свои позиции на торгах 22 января
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 505,71 тенге, снизившись еще на 0,94 тенге.
Курс российского рубля вырос до 6,65 тенге (+0,15).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,62 тенге (-0,21).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 505,5-507,8 тенге, евро – по 590,6-595 тенге, рубли – по 6,50-6,63.
Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно на торгах 22 января.
Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) цена барреля нефти марки Brent снизилась на 0,5 доллара и составила 65,19 доллара.
На нью-йоркской товарной бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange) цена барреля нефти марки Light повысилась на 0,01 доллара и составила 60,63 доллара.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 506,7 тенге, евро – 593,14 тенге, рубля – 6,53 тенге.
