Доллар еще подрос на торгах 15 января

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 15 января 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 510,95 тенге, повысившись еще на 0,55 тенге.

Курс российского рубля понизился до 6,52 тенге (+0,06).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 73,26 тенге (+0,02).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 510,6-512,6 тенге, евро – по 593,6-598,1 тенге, рубли – по 6,342-6,53.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 15 января.

Так, мартовские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 3,23%, до $64,37 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI понизились на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 3,27%, до $59,99 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 510,43 тенге, евро – 594,86 тенге, рубля – 6,49 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 15 января, можно здесь.