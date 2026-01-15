Доллар еще подрос на торгах 15 января
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 510,95 тенге, повысившись еще на 0,55 тенге.
Курс российского рубля понизился до 6,52 тенге (+0,06).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 73,26 тенге (+0,02).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 510,6-512,6 тенге, евро – по 593,6-598,1 тенге, рубли – по 6,342-6,53.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 15 января.
Так, мартовские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 3,23%, до $64,37 за баррель.
Февральские фьючерсы на WTI понизились на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 3,27%, до $59,99 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 510,43 тенге, евро – 594,86 тенге, рубля – 6,49 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 15 января, можно здесь.