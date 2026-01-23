Курс доллара продолжает снижаться на торгах 23 января
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 503,35 тенге, снизившись еще на 2,36 тенге.
Курс российского рубля понизился до 6,64 тенге (-0,01).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,39 тенге (-0,23).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 504-506,3 тенге, евро – по 590,8-595,2 тенге, рубли – по 6,51-6,62.
Мировые цены на нефть растут на торгах 23 января.
Так, мартовский фьючерс на нефть Brent вырос в цене на 1%, до $64,71 за баррель.
Нефть WTI с поставкой в марте подорожала на 1,1%, до $60,01 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 505,71 тенге, евро – 591,43 тенге, рубля – 6,65 тенге.
